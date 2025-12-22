Mất 10 năm để chứng kiến điều này trong lịch sử nhạc Việt

Tối 21/12, đêm nhạc Những Thành Phố Mơ Màng Year End chính thức diễn ra tại Hà Nội, quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám như Vũ., Low G, HIEUTHUHAI, BigDaddy, RHYDER… và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả yêu nhạc.

Màn tái hợp bất ngờ của JustaTee và Emily trở thành điểm nhấn đặc biệt nhất đêm diễn

Giữa không khí sôi động của chương trình, màn tái hợp bất ngờ của JustaTee và Emily trở thành điểm nhấn đặc biệt nhất đêm diễn. Khi những giai điệu quen thuộc của Xin Anh Đừng, Ngọn Nến Trước Gió, Bâng Khuâng vang lên, cả khán đài không khỏi vỡ òa. Khán giả đồng loạt hát theo, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc và khuấy động bầu không khí theo đúng nghĩa “huyền thoại trở lại”. Giọng rap melody giàu cảm xúc, chắc nhịp của JustaTee cất lên như kéo khán giả trở về đúng tinh thần của bản hit năm nào, trong khi chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc của Emily vẫn giữ được sự ngọt ngào đặc trưng, thậm chí chín muồi và sâu lắng hơn theo thời gian.

Cả ba ca khúc Xin Anh Đừng, Ngọn Nến Trước Gió, Bâng Khuâng đều là những bản hit gắn liền với giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp của JustaTee và Emily, từng được xem là “bộ đôi thanh xuân” của Vpop một thời. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, Emily chủ yếu tập trung vào cuộc sống gia đình và hỗ trợ các dự án của BigDaddy. Trong khi đó, JustaTee cũng không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu biểu diễn mà chủ yếu hoạt động hậu trường với vai trò nhà sản xuất, giám khảo tại loạt chương trình và dự án âm nhạc lớn như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Rap Việt…, góp phần đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, Những Thành Phố Mơ Màng Year End tiếp tục mang đến một bất ngờ khác với màn tái xuất của BigDaddy và Đoàn Thùy Trang qua bản hit đình đám Tình Yêu Màu Nắng. Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu, ca khúc vẫn chứng minh sức hút bền bỉ khi những giai điệu đầu tiên vang lên đã khiến khán giả bên dưới đồng loạt reo hò, hát theo đầy phấn khích. Ra mắt từ năm 2013, Tình Yêu Màu Nắng nhanh chóng trở thành bản hit “quốc dân”, phủ sóng rộng khắp từ các bảng xếp hạng âm nhạc, quán cà phê cho đến những sân khấu lớn nhỏ. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe cùng ca từ trong trẻo, lãng mạn đã giúp ca khúc vượt qua giới hạn của một bản hit nhất thời, trở thành mảnh ghép ký ức thanh xuân của cả một thế hệ khán giả trẻ yêu nhạc Việt.

Sau đêm nhạc, các đoạn video ghi lại hai màn trình diễn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi được chứng kiến những màn tái hợp tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, trong khi không ít người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội trực tiếp hòa mình vào khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Đáng chú ý, sau hơn một thập kỷ, những ca khúc này vẫn duy trì được sức hút bền bỉ hiếm có. Không chạy theo xu hướng nhất thời, các bản hit này vẫn âm thầm tồn tại và được yêu mến qua nhiều thế hệ người nghe, trở thành minh chứng rõ nét cho sức hút vượt thời gian cũng như vị trí đặc biệt mà ca khúc nắm giữ trong lòng công chúng yêu nhạc Việt.

Bên cạnh đó, JustaTee cũng chia sẻ thêm về dự án concert kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật sắp tới. Nam ca sĩ tiết lộ anh đã từng thuê sân và lên kế hoạch cho cột mốc quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp, tuy nhiên dự án buộc phải tạm hoãn do phát sinh một số vấn đề ngoài dự kiến. Hiện tại, JustaTee đang tự tay làm lại toàn bộ phần âm nhạc, chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng cho màn trở lại được anh đặt nhiều tâm huyết trong thời gian tới.