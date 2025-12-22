Ca khúc nhạc Việt đang gây sốt ở Trung Quốc

Ngày 21/12, đoạn video Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm (thành viên nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn) nhảy cover ca khúc Giá như anh là người vô tâm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem từ các clip được đăng tải lại.

Màn thể hiện của cả hai trong chương trình Xin chào thứ 7 nhận về nhiều lời khen nhờ thần thái tự nhiên, khả năng bắt nhịp tốt và sự ăn ý khi cùng trình diễn.

Đàm Tùng Vận và Đinh Trình Hâm (áo vàng) nhảy ca khúc nhạc Việt hot TikTok Trung Quốc Giá như anh là người vô tâm. Video: Douyin.

Từ tháng 11, trào lưu sử dụng nhạc Việt bản remix ca khúc này đã bắt đầu sôi động trên Douyin (TikTok Trung Quốc), được đông đảo nghệ sĩ Hoa ngữ hưởng ứng. Ca sĩ/diễn viên Khổng Tuyết Nhi thu hút hơn 260.000 lượt yêu thích với video “đu trend”, trong khi Lưu Vũ (cựu thành viên INTO1) nhận hơn 400.000 lượt “thả tim”. Diễn viên Trương Dư Hi gây chú ý khi video của cô vượt mốc một triệu lượt thích, còn diễn viên Nhan An ghi nhận khoảng 1,4 triệu lượt yêu thích nhờ phần thể hiện cuốn hút trên nền nhạc Giá như anh là người vô tâm bản remix.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều gương mặt khác như Quan Hiểu Đồng, Chung Nhã Đình, Vương Nhất Đình, Vương Nhất Phi, Tiêu Yến hay Lâm Tiểu Trạch cũng nhanh chóng nhập cuộc, đăng tải các video cá nhân sử dụng đoạn nhạc này và đạt hàng triệu lượt xem.

Các diễn viên, ca sĩ Trung Quốc "đu trend" Giá như anh là người vô tâm. Video: Douyin.

Giá như anh là người vô tâm ra mắt năm 2016 do Hồ Phong An thể hiện, ban đầu không quá nổi bật nhưng dần được chú ý nhờ các bản remix, mashup. Phiên bản remix trên kênh Mum Remix và bản kết hợp với “Đáy biển” đạt hàng chục triệu lượt xem. Gần đây, bản remix giọng nữ trở thành xu hướng với khán giả Trung Quốc nhờ giai điệu bắt tai, đoạn cao trào và drop điện tử dễ gây nghiện, thu hút gần 900.000 lượt nghe chỉ sau 4 tháng.

Nhiều sản phẩm nhạc Việt liên tục được nghệ sĩ và khán giả quốc tế lựa chọn cover, làm mới. Hồi tháng 10, bản remix Vì yêu cứ đâm đầu của Min, Đen và JustaTee từng “làm mưa làm gió” trên Douyin với phiên bản sôi động mang tên Headlong into love , thu hút hàng triệu lượt xem và tìm kiếm, được nhiều sao Hoa ngữ sử dụng trong video cá nhân.

Trước đó, See tình của Hoàng Thùy Linh cũng trở thành hiện tượng khi được chọn làm nhạc nền trong chương trình Đây chính là nhảy đường phố Trung Quốc. Dù giai điệu dễ thương, khác biệt phong cách của các dancer, ca khúc vẫn gây ấn tượng mạnh và được các đội trưởng như Ngô Kiến Hào, Jay Park, Đinh Trình Hâm hưởng ứng.

Dễ đến dễ đi do Lê Quang Hùng sáng tác chứng minh nhiều bản nhạc Việt được yêu thích khi chuyển ngữ sang tiếng Trung. Ca khúc này được nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ biểu diễn, trong đó có màn trình diễn của Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo với phiên bản tiếng Trung Đôi mắt em tựa ánh sao trời.



