Tối 20/12, WeYoung 2025 đã chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, trở thành điểm hẹn được đông đảo khán giả trẻ mong chờ trong những ngày cuối năm. Không chỉ dừng lại ở vai trò một gala trao giải tôn vinh nghệ sĩ và các sản phẩm nổi bật, WeYoung 2025 còn được định hình như một không gian trải nghiệm, nơi âm nhạc được kể bằng cảm xúc sân khấu, bằng sự kết nối trực tiếp giữa người biểu diễn và khán giả. Các tiết mục được đầu tư chỉn chu về dàn dựng, ánh sáng, màu sắc, tạo nên một bức tranh đa thanh sắc đúng với tinh thần trẻ trung, tích cực mà chương trình hướng đến.

Nhật Hoàng biểu diễn Bước Đều tại WeYoung 2025

Trong dàn nghệ sĩ trẻ xuất hiện tại sự kiện, Nhật Hoàng là cái tên để lại nhiều chú ý với phân đoạn solo ca khúc Bước Đều. Không cần phô trương kỹ xảo hay dàn dựng quá phức tạp, phần trình diễn của anh ghi điểm nhờ năng lượng mạnh mẽ, tinh thần lạc quan và thông điệp rõ ràng về sức trẻ, về niềm tự hào Việt Nam. Trên sân khấu WeYoung, Nhật Hoàng xuất hiện với phong thái tự tin, visual điển trai, khỏe khoắn, kết hợp cùng lối trình diễn chắc nhịp, khiến tiết mục trở thành một điểm nhấn giàu cảm xúc giữa không khí sôi động của đêm gala.

Nhật Hoàng là cái tên để lại nhiều chú ý với phân đoạn solo ca khúc Bước Đều

Màn trình diễn tại WeYoung 2025 cũng được xem là lát cắt tiếp theo trong hành trình ngày càng “lên hương” của Nhật Hoàng kể từ sau Rap Việt mùa 4. Tại chương trình này, anh từng tạo nên một cú bùng nổ lớn và nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả bàn luận nhiều. Sự trở lại ấy mang ý nghĩa đặc biệt, bởi trước đó Nhật Hoàng từng lọt Top 12 King of Rap 2020 và có quãng thời gian âm thầm tích lũy, chờ cơ hội phù hợp để khẳng định mình thêm lần nữa.

Gia nhập team của BigDaddy, Nhật Hoàng bước vào Rap Việt mùa 4 với tâm thế của một “chiến binh” dày dạn kinh nghiệm nhưng vẫn giữ sự khiêm tốn. Ở vòng Chinh phục, anh chọn kể câu chuyện đời mình qua bản rap Điều Ước , sử dụng sample quen thuộc của Đến giờ cơm. Những lát cắt mưu sinh, từ việc từng đi bán ốp điện thoại cho đến hành trình theo đuổi đam mê, được anh truyền tải bằng giọng rap chân thật, mộc mạc, chạm tới cảm xúc của ban giám khảo lẫn khán giả. Sang vòng Đối đầu, màn kết hợp cùng $A Lil Van tiếp tục cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và tư duy viết lyric sắc bén của Nhật Hoàng, giúp anh giữ được phong độ ổn định qua từng vòng thi.

Dấu ấn lớn nhất trong hành trình tại Rap Việt mùa 4 của Nhật Hoàng đến ở vòng Bứt phá, khi anh kết hợp cùng Thùy Chi trong ca khúc Anh Đã Làm Gì Đâu . Tiết mục nhanh chóng leo lên Top 1 Trending YouTube Việt Nam và được đánh giá là một trong những bản rap đáng nhớ nhất của chương trình. Dù dừng chân trước thềm Chung kết ở bảng D, Nhật Hoàng vẫn kịp để lại một hình ảnh rất riêng: một rapper không cần ồn ào, nhưng đủ chiều sâu để khiến người nghe muốn ở lại và lắng nghe.

Nhật Hoàng có hành trình ấn tượng ở Rap Việt mùa 4

Bước sang năm 2025, Nhật Hoàng tiếp tục duy trì nhịp độ hoạt động đều đặn. Anh xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, trong đó có Human Act Prize 2025, nơi anh trình diễn ca khúc mới Bước Đều , ca ngợi sự kiên trì và những nỗ lực thầm lặng vì cộng đồng. Tại Ngày của Phở 2025, Nhật Hoàng cùng DANMY mang đến không khí sôi động, góp phần quảng bá văn hóa Việt theo cách gần gũi với giới trẻ. Anh cũng tham gia dự án Chín Tầng Mây cùng MLee trong chuỗi hoạt động của Run To Live 2025, cho thấy sự linh hoạt khi kết hợp với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, Nhật Hoàng đang dần được định hình như một rapper của sự chân thành và chiều sâu. Anh không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay những chủ đề xa hoa, mà chọn kể những câu chuyện đời thường về gia đình, đam mê. Cùng với đó là khả năng trình diễn sân khấu ngày càng vững vàng, biết tiết chế cảm xúc nhưng vẫn đủ mạnh để lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả.

Nhật Hoàng đang dần được định hình như một rapper của sự chân thành và chiều sâu

Sân khấu WeYoung 2025 với Bước Đều vì thế không chỉ là một tiết mục biểu diễn đơn thuần, mà còn là minh chứng cho hành trình trưởng thành của Nhật Hoàng sau các cuộc thi, sau những cột mốc đáng nhớ. Từ Rap Việt đến WeYoung, nam rapper cho thấy anh đang đi những bước chậm rãi nhưng chắc chắn, đúng như tinh thần của ca khúc mình mang lên sân khấu: cứ bước đều, rồi sẽ tới.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức.





