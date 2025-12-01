Tối 20/12, Gala WeYoung 2025 tiếp tục diễn ra sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), thu hút đông đảo khán giả trẻ đổ về theo dõi và hòa mình vào không khí lễ hội. Sau hàng loạt tiết mục bùng nổ, sân khấu WeYoung bất ngờ chậm lại với một màu sắc khác.

Theo đó, màn trình mashup Người Bạn Thanh Xuân quy tụ GDUCKY, GiGi Hương Giang và Vương Bình nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ cách lựa chọn ca khúc và mạch cảm xúc liền mạch. Tiết mục mở đầu với Bạn Đời do GDUCKY thể hiện, giọng rap trầm ấm cùng ca từ giàu cảm xúc tạo nên không gian lắng đọng.

Tiếp nối là I Don’t Wanna Let You Go qua phần trình diễn của GiGi Hương Giang, nữ ca sĩ thể hiện giọng hát dịu dàng, da diết. Mạch cảm xúc được mở rộng hơn với Thành Phố Phía Đông do Vương Bình thể hiện, ca khúc gợi nhắc về những kỷ niệm cũ và lập tức đón nhận hàng trăm ánh đèn flash bên dưới sân khấu.

Khoảnh khắc đặc biệt nhất của tiết mục đến khi cả ba nghệ sĩ cùng xuất hiện trong Có Hẹn Với Thanh Xuân. Sự kết hợp của GDUCKY, GiGi Hương Giang và Vương Bình mang đến cảm xúc xuyên suốt tiết mục. Việc lựa chọn những ca khúc quen thuộc về thanh xuân, tình bạn giúp màn trình diễn dễ chạm tới khán giả trẻ bên dưới sân khấu. Đây cũng là một trong những tiết mục được nhiều người chờ đợi và tạo thêm điểm nhấn đáng nhớ cho Gala WeYoung 2025.

Có Hẹn Với Thanh Xuân - Vương Bình & GiGi Hương Giang & GDUCKY