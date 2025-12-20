Em Xinh Chi Xê đẹp như nàng thơ, The Flob đốt cháy sân khấu WeYoung 2025 bằng năng lượng điên đảo

Tối 20/12, sự kiện WeYoung 2025 chính thức diễn ra, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu nhạc. Không chỉ là dịp vinh danh những gương mặt và sản phẩm nổi bật trong năm qua, WeYoung 2025 còn được xem là một trong những sự kiện được mong chờ nhất bởi không khí lễ hội sôi động cùng loạt hoạt động bên lề hấp dẫn. Bên cạnh các hạng mục giải thưởng mang ý nghĩa tôn vinh, nhiều khán giả còn háo hức chờ đợi những màn trình diễn trực tiếp bùng nổ, nơi các nghệ sĩ có cơ hội thể hiện màu sắc âm nhạc riêng và mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

Sân khấu ngọt ngào của Chi Xê tại WeYoung 2025

Trong chủ đề Muôn Vũ Trụ, Một Bản Sắc, Chi Xê đảm nhận vai trò dẫn dắt mạch cảm xúc với chuỗi ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Nữ ca sĩ mở màn bằng Seenderela - lựa chọn nhẹ nhàng nhưng đủ sức giữ trọn sự chú ý của khán giả. Trên sân khấu, Chi Xê xuất hiện với phong thái trong trẻo, trẻ trung cùng chất giọng sáng và giàu cảm xúc. Cách thể hiện thiên về kể chuyện hơn là phô diễn kỹ thuật, tạo nên không gian âm nhạc mộng mơ, đúng tinh thần của Seenderela, nơi những rung động đầu đời được gói ghém trong giai điệu pop dịu dàng, dễ chạm.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Chi Xê đưa khán giả đến với Thiên Thần Giáng Thế - ca khúc mang sắc thái lắng đọng và chiều sâu cảm xúc rõ nét hơn. Ở phần trình diễn này, nữ ca sĩ tiết chế giọng hát, xử lý mềm mại nhưng giàu nội lực, biến ca khúc thành một khoảng lặng cần thiết giữa chuỗi tiết mục nhiều màu sắc. Không gian sân khấu được giữ ở tông ánh sáng dịu, giúp cảm xúc được đẩy lên một cách tự nhiên và trọn vẹn.

Chi Xê xuất hiện với phong thái trong trẻo, trẻ trung cùng chất giọng sáng và giàu cảm xúc

Sau Thiên Thần Giáng Thế, cảm xúc tiếp tục được nối dài với Mộc Miên - màn kết hợp giữa Chi Xê và Gia Lộc (The Flob). Hai giọng ca với màu sắc khác biệt nhưng lại hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên một bản phối giàu cảm xúc. Chi Xê giữ vai trò dẫn dắt bằng giọng hát trong trẻo, mềm mại, trong khi Gia Lộc mang đến sắc thái trầm ấm, giúp tổng thể ca khúc trở nên dày dặn và sâu lắng hơn. Mộc Miên vang lên như một điểm giao giữa hai “vũ trụ” âm nhạc, nơi sự dịu dàng và nội lực cùng tồn tại, khiến khán giả dễ dàng chìm vào dòng cảm xúc chậm rãi và hoài niệm.

Màn kết hợp giữa Chi Xê và Gia Lộc (The Flob) trong Mộc Miên

Không để mạch cảm xúc kéo dài quá lâu ở sự lắng đọng, Chi Xê tiếp tục “đổi màu” với Trà Và Cà Phê. Ca khúc có tiết tấu nhanh hơn, giai điệu bắt tai và màu sắc trẻ trung, giúp nữ ca sĩ thể hiện rõ sự linh hoạt trong phong cách âm nhạc. Trên sân khấu, Chi Xê tương tác nhiều hơn với khán giả, phong thái trình diễn tự nhiên và gần gũi khiến không khí sự kiện dần sôi động. Những câu hát quen thuộc được nhiều khán giả hòa giọng theo, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc trong cộng đồng trẻ.

Cao trào được đẩy lên khi The Flob chính thức xuất hiện với Khế Ước

Cao trào của chủ đề được đẩy lên khi The Flob chính thức xuất hiện với Khế Ước. Ngay từ những nốt đầu tiên vang lên, không khí khán phòng như được “kích hoạt”. Âm thanh guitar dồn dập kết hợp cùng nhịp trống mạnh mẽ tạo nên làn sóng năng lượng lan tỏa, kéo khán giả thoát khỏi trạng thái nhẹ nhàng trước đó để bước vào phần trình diễn bùng nổ. Phong cách trình diễn đậm chất bản năng và máu lửa, đúng tinh thần alternative/rock mà The Flob theo đuổi, đã biến Khế Ước thành điểm nhấn mạnh mẽ, đẩy cảm xúc của đêm nhạc lên cao trào và khiến khán giả không thể ngồi yên.