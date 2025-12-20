Tối 20/12, sự kiện WeYoung 2025 chính thức diễn ra, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu nhạc. Ngoài các hạng mục giải thưởng nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm xuất sắc trong năm, đêm nhạc còn mang đến cơ hội để khán giả trải nghiệm những màn trình diễn trực tiếp sống động và đầy màu sắc. Với cách dàn dựng công phu, đa dạng phong cách và đầu tư về âm nhạc lẫn thị giác, WeYoung 2025 không chỉ là lễ trao giải mà còn là một bữa tiệc âm nhạc dành cho công chúng.

Năm 2025 được xem là giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của các xu hướng âm nhạc trên nền tảng TikTok. Những giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ cùng sức lan tỏa của các video viral đã góp phần tạo nên “đời sống” riêng cho nhiều ca khúc, đồng thời đưa không ít nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Mở màn cho WeYoung 2025 là bản hit đình đám Tránh Đường Cho Trai Đẹp Đi Qua do SIXTYUPTOWN thể hiện. Ngay khi giai điệu quen thuộc cùng câu lyrics “Tránh đường cho trai đẹp đi qua” vang lên, cả khán đài gần như vỡ òa. Tiếng reo hò, vỗ tay và những màn hát theo đồng loạt đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí sự kiện.

Không chỉ mang đến một ca khúc viral, SIXTYUPTOWN còn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu với phong thái tự tin, thoải mái và liên tục tương tác cùng khán giả, khiến ca khúc vốn quen thuộc trên nền tảng số trở nên bùng nổ hơn trong không gian trực tiếp. Là bản hit từng “làm mưa làm gió” suốt nửa cuối năm 2025, Tránh Đường Cho Trai Đẹp Đi Qua gắn liền với hàng loạt video bắt trend đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok. Tính đến hiện tại, đoạn nhạc này đã vượt mốc 13.000 video sử dụng, trở thành một trong những giai điệu quen mặt với cộng đồng mạng.

Clip màn trình diễn của SIXTYUPTOWN

Tiếp nối chương trình, LEZII xuất hiện cùng Điện Cao Thế, giữ cho nhịp độ đêm nhạc không hề hạ nhiệt. Giai điệu sôi động, tiết tấu dồn dập kết hợp với phần trình diễn mạnh mẽ, dứt khoát khiến khán giả gần như không có một giây đứng yên. Mỗi cú drop vang lên đều kéo theo những tràng hò reo lớn, biến sân khấu WeYoung 2025 thành một “điểm nóng” đúng nghĩa. Nguồn năng lượng bùng nổ cùng sự tự tin trong cách làm chủ sân khấu cho thấy rõ sức hút của LEZII - một gương mặt trưởng thành từ sân chơi Tân Binh Toàn Năng.

Không khí đêm nhạc tiếp tục trở nên rộn ràng khi Jaysonlei bước ra sân khấu với Cute N Cool. Mang màu sắc tươi mới, trẻ trung, tiết mục tạo nên sự chuyển nhịp nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút. Phong cách trình diễn linh hoạt, giàu năng lượng của Jaysonlei nhanh chóng bắt nhịp cùng khán giả, khiến cả khán đài liên tục vỗ tay và nhún nhảy theo từng giai điệu, góp phần mang đến cảm giác gần gũi và thoải mái.

Không thể rời mắt với phần trình diễn của Jaysonlei

Mạch cảm xúc được đẩy lên cao hơn với VINAQUAY qua phần thể hiện của VINAHUY. Âm bass dồn dập cùng tiết tấu nhanh tạo cảm giác không khí được “nén lại” rồi bung ra theo từng cao trào. Phong cách trình diễn tự tin, khả năng tương tác linh hoạt giúp VINAHUY khuấy động toàn bộ khu vực trước sân khấu, kéo khán giả hòa mình trọn vẹn vào âm nhạc và giữ vững nhịp nhiệt cho chương trình.

Và có lẽ, với đông đảo khán giả, giai điệu “Một mảnh ký ức anh chia ra làm hai phần, phần đầu là phần đẹp nhất, phần còn lại khắc cốt ghi tâm…” đã trở nên quá quen thuộc mỗi khi lướt TikTok. Khi E Là Đơn Chề của Coolkid vang lên trên sân khấu, cả khán đài lập tức bùng nổ với những tiếng hò reo và màn fanchant không ngớt. Giai điệu sôi động, cuốn hút cùng ca từ dễ nhớ đã khiến khán giả nhanh chóng hòa giọng, biến tiết mục thành một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Trong năm 2025, E Là Đơn Chề từng tạo nên cơn sốt không nhỏ trên TikTok khi ghi nhận hơn 90,4 nghìn lượt bài đăng sử dụng đoạn nhạc, kèm theo đó là hàng loạt video đạt hàng triệu lượt xem. Từ một bản nhạc viral trên nền tảng số, ca khúc đã bước ra sân khấu trực tiếp với sức sống mạnh mẽ, chứng minh vị thế của một siêu hit TikTok khi không chỉ “nghe quen tai” mà còn đủ sức khuấy động và kết nối hàng trăm khán giả trong cùng một khoảnh khắc.

Khép lại tiết mục, tất cả các nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu, hòa nhịp cùng khán giả trong những giai điệu cuối. Ánh đèn, âm nhạc và tiếng reo hò đan xen tạo nên khoảnh khắc cao trào, để lại dư âm mạnh mẽ. Chuỗi màn trình diễn không chỉ khuấy động bầu không khí mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của những bản nhạc trend TikTok khi bước ra không gian sân khấu trực tiếp.