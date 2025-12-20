Tối 20/12, WeYoung 2025 chính thức diễn ra, trở thành điểm hẹn được đông đảo khán giả mong chờ. Bên cạnh những hạng mục giải thưởng tôn vinh các nghệ sĩ và sản phẩm xuất sắc trong năm, sự kiện còn là dịp để khán giả trải nghiệm những màn trình diễn trực tiếp đầy cảm xúc và bùng nổ. Các sân khấu được đầu tư chỉn chu, đa sắc màu, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc âm nhạc sống động, kết nối nghệ sĩ và khán giả, đúng như tinh thần mà WeYoung 2025 hướng tới.

Năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của dòng nhạc ballad tình cảm, khi những giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng liên tục chiếm lĩnh các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội. Nhiều bản tình ca nhanh chóng trở thành “nhạc quốc dân”, được khán giả thuộc nằm lòng từng câu hát và chia sẻ rộng rãi trên khắp các nền tảng. Với ca từ ngọt ngào, cảm xúc tinh tế cùng giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, ballad dường như đã tìm được sự đồng điệu hoàn hảo với tâm trạng của khán giả trong năm 2025.

Mở đầu cho hành trình cảm xúc Nằm Bên Anh, nơi cảm xúc không chỉ đến từ nghệ sĩ trên sân khấu mà còn lan tỏa mạnh mẽ từ khán giả. Phần trình diễn mang vibe lả lướt, êm ái, với cách xử lý mềm mại và giàu tình cảm. Giọng hát được giữ ở mức vừa phải, không quá cao trào nhưng đủ để tạo nên cảm giác an yên, ấm áp. Đặc biệt, những đoạn điệp khúc quen thuộc được khán giả đồng thanh hát theo đã biến màn trình diễn thành khoảnh khắc kết nối cảm xúc, để lại dư âm trọn vẹn cho chủ đề tình ca của đêm nhạc. Bên cạnh hiệu ứng trực tiếp tại sự kiện, ca khúc cũng ghi dấu ấn rõ nét trên các nền tảng âm nhạc số, xuất hiện dày đặc trong các video cover, clip chia sẻ cảm xúc và playlist tình yêu trên mạng xã hội, tiếp tục khẳng định sức lan tỏa bền bỉ của một bản ballad chạm đến trái tim người nghe.

Minh Đinh live cực tình bản hit Nằm Bên Anh tại We Young 2025

Tiếp nối mạch cảm xúc mơ mộng ấy, Tìm Thấy Nhau của SIVAN đưa khán giả đi sâu hơn vào thế giới của những ký ức tình yêu. Dù được phát hành trước đó trong EP WEMORIES, nhưng đến năm 2025, ca khúc vẫn giữ được sức sống mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng và mạng xã hội, trở thành “bản soundtrack của những buổi hoài niệm”. Lời hát là hành trình của trái tim đi tìm lại nhau sau những ngã rẽ của cuộc đời, gợi lên những khoảnh khắc yêu thương, lỡ làng và chờ đợi, cảm xúc quen thuộc với bất kỳ ai từng yêu bằng tất cả sự chân thành. Trong phần trình diễn, SIVAN mang đến một màu sắc khác biệt. Giọng hát của nam ca sĩ không quá dày nhưng có độ vang vừa phải và cảm xúc rõ nét, đặc biệt ở những đoạn cao trào. Cách xử lý ca khúc thiên về sự hoài niệm, như thể đang chậm rãi lần giở lại từng mảnh ký ức cũ, khiến người nghe dễ dàng chìm vào dòng cảm xúc của riêng mình.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của đêm WeYoung 2025 chính là màn song ca Chúc Phúc của Pia Linh và Đặng Vĩnh Thịnh. Không cần dàn dựng cầu kỳ, sân khấu được giữ ở tông ánh sáng dịu nhẹ, đủ để cảm xúc của hai giọng ca trở thành điểm nhấn trung tâm. Chúc Phúc vốn là bản tình ca mang nhiều dư vị lắng đọng, khi được thể hiện qua màn hòa giọng này lại càng trở nên da diết hơn, như một lời chúc dành cho mối tình đã đi qua nhưng vẫn còn nguyên sự trân trọng. Pia Linh mang đến chất giọng trong trẻo, mềm mại, trong khi Đặng Vĩnh Thịnh giữ vai trò nâng đỡ bằng giọng hát trầm ấm, giàu tự sự. Hai màu giọng tưởng chừng đối lập nhưng lại hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa sâu lắng.

Đặng Vĩnh Thịnh và Pia Linh song ca cùng nhau

Ngay sau đó, bản ballad Ngàn Năm Ánh Sáng do Đặng Vĩnh Thịnh thể hiện - một gương mặt ca sĩ trẻ đang tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng với giai điệu du dương, giàu cảm xúc, hòa quyện cùng lời hát như một lời tâm sự ngọt ngào gửi đến người thương: “Tình anh dốc hết trao cho em, em có thấy. Ngàn năm ánh sáng chỉ đổi lấy một vòng tay”. Chính sự lãng mạn ấy đã giúp nhiều đoạn nhạc trở thành soundtrack quen thuộc trong các video tình yêu lan truyền trên mạng xã hội.

Với Ngàn Năm Ánh Sáng, Đặng Vĩnh Thịnh ghi dấu ấn bằng chất giọng trầm ấm, cách nhả chữ chậm rãi và được kiểm soát tốt. Không phô trương kỹ thuật, nam ca sĩ lựa chọn lối thể hiện như đang kể lại một câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để níu giữ cảm xúc người nghe. Ra mắt vào tháng 8 năm 2025, ca khúc nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng yêu nhạc, xuất hiện trong nhiều playlist hot hit và những video chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn của các cặp đôi. Đây cũng là tiết mục mở màn lý tưởng, giúp khán giả dễ dàng “đặt mình vào không gian của cảm xúc” ngay từ những phút đầu của đêm nhạc.