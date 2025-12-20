Bảo Anh - (S)TRONG Trọng Hiếu - RIO “quẩy” hết cỡ với bản mashup chưa từng có tại WeYoung 2025

Tối 20/12, Gala WeYoung 2025 chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Không khí sự kiện nóng lên ngay từ sớm với hàng nghìn người đổ về khu vực sân khấu tạo nên một “biển người” cuồng nhiệt giữa trung tâm thành phố. Giữa dàn tiết mục được mong chờ, màn mashup mang tên Vạn Vật Là Kho Báu của Bảo Anh, (S)TRONG Trọng Hiếu và RIO nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Sự kết hợp của ba cá tính âm nhạc khác biệt tạo nên tò mò ngay từ những giây đầu tiên.

Focus cam Bảo Anh tại Gala WeYoung 2025

Tiết mục mở màn bằng giai điệu Vạn Vật Như Ta Muốn Bên Nhau do RIO thể hiện khiến các fan bên dưới được dịp hòa vang theo từng câu hát. Tiếp nối là Người Yêu Anh Nhất với giọng ca của Bảo Anh đầy cảm xúc. Cao trào được đẩy lên với Kho Báu do (S)TRONG Trọng Hiếu trình diễn. Tuy nhiên, bùng nổ hơn cả phải kể đến màn kết hợp đặc biệt giữa bộ ba Bảo Anh - (S)TRONG Trọng Hiếu - RIO với ca khúc Kho Báu phiên bản Rock.

Cả ba liên tục khuấy động sân khấu và tương tác hết mình cùng khán giả khiến không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được đẩy lên cao trào. Chỉ cần những nhịp beat đầu tiên vang lên, khán giả bên dưới đã đồng loạt reo hò. Tiết mục khép lại trong bầu không khí cuồng nhiệt, khi bộ ba thực sự “đốt cháy” phố đi bộ Nguyễn Huệ và để lại một trong những khoảnh khắc bùng nổ, khó quên nhất tại Gala WeYoung 2025.

Clip màn trình diễn Kho Báu phiên bản ROCK

Không phải ngẫu nhiên Kho Báu luôn được khán giả chờ đợi mỗi khi (S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện trên sân khấu. Ra mắt từ năm 2023, ca khúc nhanh chóng trở thành “signature song” của nam ca sĩ khi liên tục đạt hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số, phủ sóng mạnh mẽ trên TikTok với loạt video sử dụng nhạc nền và được khán giả trẻ yêu thích bởi tinh thần tích cực. Kho Báu cũng thường xuyên góp mặt trong các sự kiện âm nhạc lớn và luôn là ca khúc được chờ đợi mỗi khi (S)TRONG Trọng Hiếu xuất hiện. Màn trình diễn tại Gala WeYoung 2025 một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của bản hit này khi nam ca sĩ đã có được dấu ấn âm nhạc chinh phục được nhiều đối tượng khán giả.