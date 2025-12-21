Khép lại chuỗi tiết mục tại Gala WeYoung 2025, sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ được “phủ” trọn không khí Giáng sinh với tiết mục kết mang tên THÍCH XMAS. Mở đầu phần trình diễn là Noella do VINAHUY thể hiện. Giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc lập tức khiến cho không khí của WeYoung thêm phần ấm áp, gần gũi. Ngay sau đó, Thích Em Tâm Huyết qua giọng ca Kai Đinh lại mang đến màu sắc trẻ trung, đúng chất “crush mùa Noel” mà bất kỳ cô nàng nào cũng muốn có ở chàng trai mình “iu”.

Không khí Giáng sinh càng bao trùm đêm Gala hơn bao giờ hết với ca khúc Xmas Suy do SIVAN thể hiện. Ca khúc quen thuộc với nhiều khán giả trẻ nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng với màn đồng ca bên dưới sân khấu. Không kịp để khán giả ngồi yên, set diễn tiếp tục được làm nóng với xmas day em dau - màn kết hợp của PiaLinh và Coolkid mang đến màu sắc vừa đáng yêu vừa có chút “lụi tim” dành cho các cặp đôi.

xmas day, em dau với bản phối mới tại WeYoung 2025, Kai Đinh - PiaLinh phối hợp cùng phần verse mới của CoolKid

Khép lại tiết mục là Điều Vô Tri Nhất phiên bản Giáng sinh được Kai Đinh kết hợp cùng Ninh Dương Story. Đây chính là “sít rịt” cuối cùng mà BTC WeYoung 2025 muốn dành tặng cho khán giả món quà đặc biệt. Giai điệu quen thuộc được làm mới theo không khí lễ hội đã trở thành cái kết trọn vẹn cho đêm diễn. Tiết mục kết với sự xuất hiện của toàn bộ nghệ sĩ đã khép lại một đêm Gala WeYoung nhiều cảm xúc cùng không khí Giáng sinh ngập tràn phố đi bộ Nguyễn Huệ.