Jennie hoá cô dâu trước mặt hai tình cũ, phản ứng G-DRAGON gây chú ý

Tối 20/12/2025, tại Gocheok Sky Dome, Seoul, Jennie chính thức trở lại sân khấu Melon Music Awards 2025 (MMA 2025) với màn trình diễn solo được fan mong đợi suốt nhiều năm. Đây là lần đầu cô xuất hiện tại một lễ trao giải lớn ở Hàn Quốc sau thời gian dài vắng bóng, đồng thời được vinh danh trong nhóm Top 10 Artist (Bonsang) và Daesang Bảnthu của năm, khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu.

Trên sân khấu MMA 2025, Jennie khuấy động không khí với hai bản hit đình đám Seoul City và like JENNIE, mở đầu cho màn trở lại solo được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm. Nữ thần tượng xuất hiện như một cô dâu đầy vẻ ma mị, đội voan trắng dài thướt tha và khoác trên mình outfit trắng đồng bộ, vừa tỏa ra vẻ cao sang như nữ hoàng, vừa giữ được sức hút bí ẩn, cuốn mắt dưới ánh đèn sân khấu. Hình ảnh này khiến khán giả như “nín thở” trong từng khoảnh khắc.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng và sống động, mang tầm cỡ quốc tế, với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, màn hình LED khổng lồ tái hiện hình ảnh đa chiều và concept đặc trưng của từng ca khúc. Âm nhạc bắt tai, vũ đạo uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, cùng khả năng làm chủ sân khấu của Jennie đã biến từng đoạn nhạc, từng bước nhảy thành những điểm nhấn khó quên, khiến khán giả liên tục reo hò và vỗ tay.

Video màn trình diễn ngay sau khi được đăng tải đã nhận cơn mưa lượt xem và bình luận, đa phần ca ngợi đẳng cấp sân khấu, sức hút và khả năng dẫn dắt không gian trình diễn của Jennie. Nhiều fan đánh giá đây là một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của MMA 2025, đồng thời bày tỏ sự phấn khích, tự hào và háo hức trước màn trở lại đầy ấn tượng của cô.

Mặt khác, nhiều người hâm mộ còn mong chờ khoảnh khắc reaction của G‑DRAGON với phần trình diễn này, bởi mối quan hệ và thông tin hợp tác trước đó giữa hai nghệ sĩ luôn được chú ý. Tuy nhiên, khoảnh khắc này đã không xảy ra, khi nam nghệ sĩ rời sân khấu sớm để chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo, khiến fan tiếc nuối nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích trước màn trình diễn bùng nổ, ma mị và cuốn hút của Jennie.