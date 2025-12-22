Cúc Tịnh Y được biết đến với danh xưng “mỹ nữ 4000 năm có một”, sở hữu fandom và sức hút top đầu showbiz, suốt nhiều năm liền là cái tên bảo chứng cho lưu lượng và độ bàn tán. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, hào quang ấy đang bị phủ bóng bởi cuộc tranh chấp căng thẳng với công ty chủ quản cũ, kéo theo hàng loạt con số gây sốc về thu nhập, hợp đồng và cả những cáo buộc kinh tế nghiêm trọng, đẩy sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1994 vào giai đoạn sóng gió chưa từng có.

Đỉnh lưu nữ giới giải trí Hoa ngữ, nhan sắc vô thực hàng nghìn kiếp mới thấy được 1 người

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Dù theo học thanh nhạc tại Học viện Nghệ thuật Tứ Xuyên, cô lại khởi đầu sự nghiệp theo con đường thần tượng. Năm 2013, Cúc Tịnh Y tham gia tuyển chọn của nhóm nhạc nữ SNH48 và lọt top 35 trong tổng số hơn 48.000 thí sinh - một thành tích gây chú ý ngay từ vòng đầu. Sau khi ra mắt, nhờ gương mặt trong trẻo, đôi mắt to tròn cùng khí chất dịu dàng, cô nhanh chóng vươn lên vị trí center của nhóm nhạc đông thành viên, đồng thời trở thành “át chủ bài hút fan” của SNH48.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2014, khi truyền thông Nhật Bản vô tình dịch sai danh xưng “thần tượng 4000 năm có một” thành “mỹ nữ 4000 năm có một”. Sai sót này lại trở thành đòn bẩy đưa tên tuổi Cúc Tịnh Y bùng nổ mạnh mẽ. Từ một idol nội địa, cô nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ nhóm nhạc để trở thành hiện tượng nhan sắc được nhắc đến rộng rãi khắp châu Á.

Rời SNH48 vào năm 2017, Cúc Tịnh Y bắt đầu hoạt động solo, phát hành các ca khúc như Y es Or No, Trác Quang Khúc, Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp … Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc cá nhân không tạo được tiếng vang tương xứng với thời kỳ nhóm. Dẫu vậy, điều giúp cô giữ vững sức nóng suốt hơn một thập kỷ chính là nhan sắc nổi bật hiếm có. Mỹ nhân sinh năm 1994 sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hài hòa gần như không góc chết, khí chất thanh khiết được ví như “bước ra từ tranh thủy mặc”. Làn da trắng sứ cùng thần thái mong manh giúp cô tự tin so kè visual với dàn “tiểu hoa” cùng thời mà không lo lép vế.

Hiện tại, Cúc Tịnh Y được xem là một trong những nữ idol có lưu lượng hàng đầu Cbiz, sở hữu fanbase đông đảo và sẵn sàng chi tiền. Theo thống kê, cô là nghệ sĩ nữ có doanh thu bán tạp chí cao bậc nhất Trung Quốc. Riêng tạp chí Cosmo số tháng 6 do Cúc Tịnh Y làm gương mặt trang bìa đã bán ra 561.712 bản chỉ sau 24 giờ, mang về doanh thu 30,8 triệu Nhân dân tệ (khoảng 104,7 tỷ đồng), vượt qua nhiều cái tên đình đám như Ngu Thư Hân, Lưu Vũ Hân, Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sức hút của Cúc Tịnh Y còn được thể hiện rõ qua các sự kiện phim ảnh. Tại buổi khai máy phim cổ trang Lai Chiến - một dự án không thuộc hàng cấp S, cũng không gắn với đạo diễn tên tuổi - phim trường ở Hoành Điếm vẫn chật kín người chỉ vì sự xuất hiện của cô. Theo truyền thông, gần 10.000 người đã đổ về, nhiều fan thức trắng đêm đứng ngoài hàng rào để vẫy tay, gửi quà và biểu ngữ cổ vũ.

Khung cảnh đông nghẹt khiến ban tổ chức phải tăng cường lực lượng giữ trật tự đã khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng. Đáng nói, đây chỉ là buổi khai máy ngắn ngủi chứ không phải fan meeting chính thức. Ngay cả giới tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cũng bất ngờ trước độ cuồng nhiệt của fandom, còn bản thân Cúc Tịnh Y đã bật khóc vì xúc động. Điều này cho thấy, bất chấp diễn xuất vẫn gây tranh cãi, cô vẫn là một trong những cái tên sở hữu sức hút mạnh mẽ bậc nhất showbiz Hoa ngữ hiện nay.

Gần đây, Cúc Tịnh Y tiếp tục chứng minh vị thế khi giành hạng 2 trong cuộc đua vote lưu lượng của Tinh Quang Đại Thưởng - sự kiện cuối năm được xem là “thước đo nhiệt độ” của giới giải trí Trung Quốc. Chỉ xếp sau nhóm nam Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cô bỏ xa hàng loạt tiểu hoa đán cùng thế hệ như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc hay Mạnh Tử Nghĩa, cho thấy nền tảng fan cứng và sức ảnh hưởng vẫn ở mức “đoạn tầng”.

Bê bối với công ty chủ quản: Hợp đồng nô lệ 20 năm, thu nhập kém cả KOL, dính cáo buộc đại án kinh tế

Những ngày gần đây, vụ tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba tiếp tục gây xôn xao dư luận khi loạt tài liệu pháp lý liên quan đến hợp đồng độc quyền được công bố. Theo đó, Siba khẳng định đã ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với Cúc Tịnh Y từ năm 2013, kèm phụ lục bổ sung năm 2018, xác định thời hạn quản lý kéo dài đến năm 2033 - tức gần 20 năm, bao gồm toàn bộ quyền sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chân dung và giọng nói của nữ nghệ sĩ.

Phía Siba cho biết, kể từ khi Cúc Tịnh Y lập phòng làm việc cá nhân và phát triển sự nghiệp độc lập từ năm 2017, công ty vẫn là bên gánh 100% rủi ro tài chính, đồng thời đầu tư hơn 160 triệu Nhân dân tệ để xây dựng lộ trình phim ảnh - truyền hình cho cô. Dự án tiêu biểu là phim cổ trang Vân Tịch Truyện (40 tập), được đặt làm riêng và được xem là bước đệm quan trọng giúp Cúc Tịnh Y mở rộng con đường diễn xuất.

Về thu nhập, Siba công bố đã thanh toán cho Cúc Tịnh Y tổng cộng 139 triệu Nhân dân tệ (khoảng 510 tỷ đồng) trước thuế tính đến tháng 5/2024, kèm đầy đủ chứng từ ký nhận. Ngoài ra, theo yêu cầu của chính nữ nghệ sĩ nhằm đáp ứng điều kiện định cư diện nhân tài tại Thượng Hải, công ty còn chi trả mức lương cố định 250.000 Nhân dân tệ/tháng, cung cấp xe siêu xe có tài xế riêng và sắp xếp chỗ ở cao cấp tại khu Bund trong nhiều năm.

Đáng chú ý, khi các con số tài chính được đưa ra, dư luận lại có cách nhìn khác. Theo tính toán của netizen, tổng thu nhập hơn 139 triệu Nhân dân tệ trải dài nhiều năm thực chất chỉ tương đương hơn 4 tỷ đồng mỗi tháng (trước thuế) - mức thu nhập chỉ bằng một KOL livestream trong 1 tiếng ở xứ Trung. Trong nhiều năm liền, cô liên tục phủ sóng từ phim ảnh, show giải trí đến sân khấu ca nhạc và hoạt động thương mại, được xem là một trong những “trụ cột doanh thu” của Siba.

Sau vài ngày tranh chấp, Siba yêu cầu phía Cúc Tịnh Y dừng ngay những hoạt động lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng lớn đến công ty. Đồng thời, Siba còn cáo buộc người đẹp 9x phạm tội kinh tế nghiêm trọng. Dù chưa tung ra bằng chứng, cách Siba hùng hồn tuyên bố như vậy khiến dư luận có phần dè chừng, cho biết không phải tự nhiên Siba khẳng định chắc nịch đến vậy. Cúc Tịnh Y bị nhận xét đang yếu thế cả về khoản pháp lý lẫn bằng chứng chống lại Siba.

Các tội danh kinh tế hay được nhắc tới gồm: lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản; chiếm dụng hoặc biển thủ vốn; trốn thuế, né thuế; lừa đảo trong ký kết và thực hiện hợp đồng; cũng như các hành vi hối lộ thương mại nhằm đổi lấy tài nguyên, vai diễn hoặc cơ hội hợp tác. Với vai trò là công ty chủ quản suốt hơn 10 năm, dân tình tin rằng Siba nắm trong tay bằng chứng về việc Cúc Tịnh Y có hành vi trốn thuế.

Từ vị trí một trong những mỹ nhân có sức hút bậc nhất Cbiz, được fan nâng niu suốt nhiều năm, Cúc Tịnh Y giờ đây lại đứng giữa vòng xoáy tranh chấp và cáo buộc kinh tế, khiến không ít người đặt câu hỏi liệu hào quang đỉnh lưu của cô có còn giữ được nguyên vẹn như trước. Kiện cáo kéo dài sẽ chỉ gây bất lợi tới Cúc Tịnh Y khi mọi hoạt động sẽ phải tạm dừng, chưa kể những dự án nghệ thuật đã hoàn thành hoặc sắp khai máy cũng sẽ chịu nhiều rủi ro - và người phải bồi thường, không ai khác, là Cúc Tịnh Y.