Jennie "mỏ hỗn" ngay sân khấu lễ trao giải, loạt idol dõi theo mới sốc

Tối 20/12/2025, tại Gocheok Sky Dome (Seoul), Jennie chính thức tái xuất sân khấu Melon Music Awards 2025 (MMA 2025) với màn trình diễn solo được người hâm mộ mong đợi suốt nhiều năm. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện tại lễ trao giải MMA ở Hàn Quốc sau thời gian dài vắng bóng.

Jennie nhanh chóng khuấy động với bản remix các ca khúc Seoul City, ZEN và like JENNIE (Video: MMA)

Trên sân khấu MMA 2025, Jennie nhanh chóng khuấy động bầu không khí với bản remix các ca khúc Seoul City , ZEN và like JENNIE , chính thức đánh dấu màn trở lại solo được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm. Nữ thần tượng ghi điểm với phong thái trình diễn tự tin và bản lĩnh, làm chủ trọn vẹn sân khấu qua từng ánh nhìn, cử chỉ và chuyển động dứt khoát, qua đó cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy và phong cách trình diễn sau thời gian dài hoạt động trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, trong phần trình diễn, Jennie khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi thẳng thắn thể hiện cá tính mạnh mẽ với khoảnh khắc "mỏ hỗn" kèm câu nói “Come on. It’s gonna ****ing hard” ngay trên sân khấu. Sự táo bạo này nhanh chóng trở thành điểm nhấn, cho thấy tinh thần “máu chiến” và phong thái không ngại bứt phá của một ngôi sao đẳng cấp quốc tế sau thời gian dài trở lại các lễ trao giải.

Nhiều nghệ sĩ có mặt tại MMA 2025 phấn khích trước màn trình diễn của Jennie

Không chỉ khán giả theo dõi trực tiếp, nhiều nghệ sĩ có mặt tại MMA 2025 cũng không giấu được sự phấn khích trước màn trình diễn của Jennie. Các đoạn clip reaction được netizen chia sẻ rộng rãi ghi lại khoảnh khắc Zico, BOYNEXTDOOR, IVE,... cùng nhiều thần tượng khác tỏ ra bất ngờ, bật cười hoặc gật gù tán dương trước nguồn năng lượng bùng nổ và thần thái cuốn hút mà Jennie mang đến.

Màn trình diễn của Jennie tại MMA phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: NEWJENNIE)

Ngay cả khi MMA 2025 khép lại, màn trình diễn của Jennie vẫn tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt đoạn clip fancam, trích đoạn sân khấu và khoảnh khắc gây bão nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đưa tên tuổi Jennie liên tục lọt top tìm kiếm và thảo luận. Đông đảo khán giả và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho phần trình diễn mang đẳng cấp quốc tế, từ phong thái làm chủ sân khấu, năng lượng bùng nổ cho đến cá tính trình diễn không trộn lẫn của Jennie.