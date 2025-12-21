MMA 2025: G-DRAGON quét sạch Daesang, Jennie - Rosé ai cũng có phần nhưng cấn nhất ở 1 điều

Tối 20/12, Melon Music Awards (MMA) 2025 đã chính thức diễn ra, đồng thời khép lại một năm rực rỡ của Kpop. Lễ trao giải thường niên này được tổ chức nhằm vinh danh và công nhận những đóng góp nổi bật của những cá nhân, tổ chức đối với làng nhạc Hàn Quốc trong năm vừa qua. Quy tụ tại nơi đây là bữa tiệc toàn sao xịn như G-DRAGON, Jennie, EXO, IVE, aespa, ILLIT, Zico, ALLDAY PROJECT…

Nhân vật “lãi” nhất MMA 2025, không ai khác, chính là G-DRAGON. Anh chàng đại thắng với 7 giải thưởng trong số 8 đề cử, cũng là nghệ sĩ giành được nhiều cúp vàng nhất hôm nay. Trong đó, G-DRAGON được xướng tên tại 3 hạng mục Daesang gồm Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm và Album của năm. Sự trở lại của “ông hoàng” đã khiến Kpop rung chuyển suốt năm qua và không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của anh đối với nhiều lĩnh vực bên ngoài ranh giới âm nhạc.

Jennie làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên được xướng tên ở hạng mục Daesang Thu âm của năm tại MMA, và đây cũng là Daesang cuối cùng của Lễ trao giải. Không những vậy, Jennie đã có màn tái xuất MMA sau 7 năm khiến MXH chấn động: biến hoá với nhiều outfit sang chảnh từ thảm đỏ đến chính lễ, liên khúc remix Seoul City - ZEN - Like JENNIE cực cháy, visual và thần thái chặt đẹp.

Rosé gây tiếc nuối khi lỡ hẹn với Bài hát của năm dù APT . vốn luôn được xem là cái tên rất nặng ký trên đường đua Daesang năm nay. Song, siêu hit lại lặn mất tăm khỏi MMA 2025 1 cách khó hiểu. Dẫu vậy, nếu xét riêng tại thị trường Hàn Quốc, sức ảnh hưởng của G-DRAGON với Übermensch và Home Sweet Home là điều gần như không thể bàn cãi khi ca khúc này thống trị các chỉ số trên Melon. Dù vậy, giọng ca chính BLACKPINK cũng có một mùa MMA bội thu khi mang về 3 chiếc cúp, gồm TOP 10, Millions TOP 10 và Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc.

“Thu hoạch” chắc tay không kém là BOYNEXTDOOR với 4 cúp và 6 bông hoa nhà IVE với 3 cúp. Tân binh KiiiKiii khiến netizen trầm trồ khi chiến thắng hạng mục MV xuất sắc nhất cho I Do Me , vượt mặt đàn chị Jennie với MV ZEN .