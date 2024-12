Tối ngày 30/11, MMA 2024 đã kết thúc thành công mỹ mãn, khép lại một mùa giải sự kiện rực rỡ. Lấy chủ đề "Dòng Chảy Mới Của Kpop", chương trình năm nay được tổ chức nhằm vinh danh những thành tựu, đóng góp của các nghệ sĩ, nhóm nhạc đối với nền âm nhạc nội địa và quốc tế.

Là một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nhì Hàn Quốc, MMA 2024 nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả đại chúng. Không vượt ngoài mong đợi, MMA 2024 đã chiêu đãi tới người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn và đầy màu sắc.

aespa "thắng đậm", càn quét Daesang

aespa đã có 1 năm bùng nổ với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ. Với album Armageddon và siêu phẩm Supernova, bộ tứ nhà SM đã oanh tạc đủ mọi BXH âm nhạc, xưng vương trên mọi mặt trận từ album, tour diễn lẫn giá trị thương hiệu cá nhân.

aespa đại thắng với 3 giải Daesang và 3 giải phụ khác

Chính vì vậy, đại thắng của aespa là vô cùng thuyết phục, thu về triple-kill giải Daesang danh giá gồm Best Song of the Year, Album of the Year và Artist of the Year. Hơn thế nữa, 4 cô gái còn "ẵm" về cúp vàng Nhóm nữ xuất sắc nhất, Trình diễn nữ xuất sắc nhất và Bonsang Top 10, nâng tổng số giải lên con số 6.

Các cô gái nhà SM giành chiến thắng một cách xứng đáng với nỗ lực to lớn trong năm nay

Tuy lập hattrick Daesang nhưng aespa vẫn không thể phá được kỷ lục của đàn anh BTS trong quá khứ. Năm 2019, BTS đã thả xích album Map of the Soul: Persona và bản hit Boy With Luv, nhanh chóng gây chấn động không chỉ làng nhạc xứ Hàn mà cả làng nhạc toàn cầu. Nhờ vậy, 7 anh chàng đã xuất sắc chiếm trọn 4 giải Daesang năm đó.

BTS lập kỷ lục khi ẵm trọn 4 giải Daesang MMA 2019

Đáng chú ý, sau khi được xướng tên chiến thắng hạng mục Artist of the Year, cả nhóm đã cùng nhau lên sân khấu nhận giải ngoại trừ Giselle. Các thành viên đã phải "í ới" một lúc thì mỹ nhân người Nhật mới hớt hả tới chung vui cùng nhóm. Khán giả không khỏi thích thú trước khoảnh khắc vô tri của Giselle.

Đoạn clip Giselle bỗng biến mất khi aespa lên nhận giải đang viral khắp MXH

Tuy nhiên, có một bộ phận netizen tinh mắt nhìn ra Giselle có biểu hiện mệt mỏi, gượng cười, tay thì ôm bụng như thể cô nàng đang phải chịu đựng cơn đau bụng. Cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng tới tình hình sức khoẻ của cô nàng.

(G)-IDLE bất ngờ vượt mặt "thuỷ thần", gây sốt với 1 câu nói

Tuy không có bài hát chủ đề nào thật sự nổi bật trong năm nay, (G)-IDLE vẫn rinh về giải Daesang cuối cùng - Record of the Year với ca khúc Fate dù trước thềm trao giải, nhóm được dự đoán sẽ để thua trước đàn em TWS. Ngoài ra, 5 chiến thần nhà CUBE thu về giải Bonsang Top 10. Đồng thời trưởng nhóm Soyeon cũng "giật trọn" giải thưởng Best Song Writer khi 1 tay cô chắp bút 2 album của (G)-IDLE là 2 và I Sway.

(G)-IDLE xuất sắc giành Daesang. Bên cạnh đó, Soyeon tuyên bố cả nhóm sẽ cùng nhau gia hạn hợp đồng

Đáng chú ý, Soyeon phát biểu khi nhận Daesang: "Có rất nhiều bài viết, tin đồn thông tin về việc chúng tôi sẽ tan rã. Tuy nhiên, không chỉ tôi mà cả nhóm sẽ cùng nhau gia hạn hợp đồng". Tuyên bố đầy tự tin của nữ idol đã khiến khán giả hò reo phấn khích, đồng thời trấn an người hâm mộ sau khoảng thời gian lo lắng về tương lai của nhóm.



Dàn gà HYBE "né" MMA 2024 dù có giải

Giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm không hề gây bất ngờ khi xướng tên 2 tân binh nhà khủng long nhà HYBE - ILLIT và TWS dù trước đó cả hai nhóm đều vướng phải ồn ào liên quan đến gian lận thành tích.

ILLIT vắng bóng tại sân khấu MMA 2024

Đáng chú ý, dù đạt nhiều thành tích nhưng hầu hết các nghệ sĩ HYBE đều vắng mặt tại MMA 2024. Chỉ có duy nhất TWS xuất hiện tại sự kiện. Nhiều đồn đoán tin rằng nguyên nhân của vấn đề này bắt nguồn từ bê bối giữa HYBE và NewJeans. Các nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn giải trí này phải hạn chế xuất hiện trước công chúng và truyền thông để tránh làn sóng chỉ trích.



TWS là gà HYBE duy nhất có mặt