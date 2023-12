MMA 2023: NewJeans lại thắng đậm với “Daesang đôi", fan Hàn đòi công bằng cho Jung Kook, aespa liệu có xứng đáng?

Tối 2/12, MelOn Music Awards 2023 (MMA) đã chính thức diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc với sự tham gia của loạt idol gen 4 đình đám. Thảm đỏ nhộn nhịp cùng NewJeans, IVE, aespa, NCT Dream,... Sau sự kiện, các giải thưởng đều có chủ nhân xứng đáng. Lễ trao giải MMA 2023 khép lại với những hạng mục ấn tượng.

NewJeans thắng lớn tại MMA với 5 giải, trong đó có 2 Daesang: Best Song of the Year và Artist of the Year

Sau chiến thắng ngoạn mục tại MAMA 2023, NewJeans lần nữa lập nên kỳ tích với Daesang đôi của MMA. Ca khúc Ditto mang về cúp Best Song of the Year không cần bàn cãi. Phong độ lên như “diều gặp gió" với liên hoàn hit trong năm qua đã giúp nhóm nữ nhà HYBE ẵm giải Artist of the Year. Theo đó, NewJeans là nhóm nữ đầu tiên trong lịch sử chiến thắng “double Daesang" của cả hai giải thưởng lớn trong vòng 1 năm.

IVE sở hữu liên hoàn 3 ca khúc Perfect All-Kill trong năm nay thắng giải Daesang Album of the Year

Bên cạnh NewJeans, IVE cũng là nhóm nữ cực kì ấn tượng khi sở hữu liên hoàn 3 ca khúc Perfect All-Kill trong năm nay. Cùng với độ phủ sóng quốc dân và thành tích ấn tượng của album đầu tay I'VE IVE, 6 cô gái Starship nhận được Daesang Album of the Year. 3 giải thưởng này được các fan Kpop nhìn nhận một cách công tâm, đánh giá các chủ nhân ôm cúp đều xứng đáng.

Hạng mục Daesang cuối cùng - Record of the Year thuộc về nhóm nam nhà SM NCT Dream bị chỉ trích

Tuy nhiên, hạng mục Daesang cuối cùng - Record of the Year thuộc về nhóm nam nhà SM NCT Dream lại bị chỉ trích. Record of the Year là hạng mục yêu cầu thành tích stream nổi trội. So với các nghệ sĩ cùng đề cử, có thể thấy NCT Dream trong năm qua chưa thể ấn tượng bằng. Trên MXH Hàn Quốc, cư dân mạng đòi công bằng cho NewJeans và Jung Kook - hai cái tên xứng đáng hơn khi nhắc về Record of the Year.

Phản ứng của Knet:

- Ai là người đã tạo ra cái giải thưởng này? NCT hay là Lee Sooman?

- Tên giải thưởng làm tôi nhớ đến NewJeans và Jung Kook nhưng cái gì thế này?

- Giải thưởng này có lớn hơn 3 giải chính không?

- Jung Kook à, chúng tôi đã hi vọng cậu ấy nhận được giải này đấy.

- Nói thẳng ra chẳng phải là chỉ có NewJeans hoặc Jung Kook là xứng đáng nhận giải thưởng này hay sao? Nếu không trao được cho họ thì dẹp đi luôn cho rồi.

- Mục đích của lễ trao giải âm nhạc là cho thành tích âm nhạc cơ mà, tại sao lại trao cho cái người không có thành tích nào chứ?

- Tất cả mọi thứ rồi sẽ bị SM thâu tóm thôi, ngay cả lễ hội cuối năm cũng vậy.

- Tất cả đều ổn cho đến khi cái thứ này xuất hiện, nếu thích nhận daesang tới thế mà không có đủ năng lực thì hãy tự tạo ra lễ trao giải của riêng mình đi.

aespa khiến dân tình tranh cãi với giải Global Artist

Ngoài Daesang, các giải Bonsang và hạng mục khác cũng được quan tâm không kém. Trong đó, aespa khiến dân tình tranh cãi với giải Global Artist vì mức độ ảnh hưởng của nhóm ở quốc tế chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, tên giải và các tiêu chí chấm không đồng nhất, các fan bảo vệ, chỉ ra aespa đã có 2 màn comeback ấn tượng trong năm qua. Tour thế giới cũng nâng độ nhận diện của aespa lên không ít. Trong top nhóm nữ gen 4, các cô gái SM luôn nằm nắm giữ vị thế hàng đầu với fandom đông đảo.

Dân tình đánh giá Jung Kook xứng đáng với Daesang vì màn debut quá bùng nổ

Với thành tích nổi bật trong năm 2023, nhiều fan cảm thấy khó hiểu khi SEVENTEEN không thắng giải Best Male Group

Tổng kết lễ trao giải, NewJeans, Jung Kook, aespa, SEVENTEEN, NCT Dream là những nhóm “thắng đậm", thành công “ôm” về từ 3 - 5 cúp MMA. Dù vẫn gây nên nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nhìn chung MMA 2023 vẫn là mùa giải ấn tượng với các chủ nhân xứng đáng.