Tối 20/12, lễ trao giải Melon Music Awards 2025 chính thức diễn ra tại Hàn Quốc với tâm điểm không thể khác ngoài G-DRAGON. “Ông hoàng Kpop” khẳng định vị thế độc tôn khi thắng lớn với 7 giải thưởng, trong đó có tới 3/4 Daesang quan trọng nhất dành cho Album, Bài hát và Nghệ sĩ của năm. Ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn kết màn, thủ lĩnh BIGBANG mang đến set diễn kéo dài 17 phút, bám sát concept chủ đạo của năm - Übermensch và biến sân khấu trao giải thành một đêm encore concert đúng nghĩa.

G-DRAGON quét sạch giải thưởng tại MMA 2025

Không khí MMA tối hôm đó nhanh chóng “nóng” lên khi G-DRAGON xuất hiện với chuỗi mashup Power, Home Sweet Home, Drama, Too Bad và Crooked. Âm nhạc được phối mới hoàn toàn, trong đó Too Bad gây chú ý với phiên bản remix mới nhất từ Alan Walker. Sân khấu được dàn dựng sát với concert Übermensch, từ hệ thống ánh sáng, màn hình cho đến bố cục tổng thể. G-DRAGON xuất hiện đầy quyền lực trong áo hoa hồng và vương miện hoành tráng, chuẩn bị hai bộ outfit khác nhau, chiêu đãi khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc lẫn thời trang mãn nhãn.

G-DRAGON biến sân khấu trao giải thành concert encore

Too Bad bản phối mới của Alan Walker

Màn trình diễn của G-DRAGON gói gọn trong hai chữ “đẳng cấp”. Từ đường dây âm nhạc, vũ đạo cho đến năng lượng sân khấu đều được đẩy lên mức cao nhất, như một lời đáp trả thuyết phục trước những tranh cãi từng nổ ra sau sân khấu MAMA trước đó. G-DRAGON chọn cách chinh phục bằng bản lĩnh biểu diễn và sự tận hưởng sân khấu hiếm có - thứ đã làm nên thương hiệu của anh suốt hơn một thập kỷ qua.

G-DRAGON và cả dàn sao quẩy Crooked

Khoảnh khắc viral nhất, xứng đáng được “phong thần”, chính là màn “quẩy encore” Crooked khi toàn bộ idol tham dự lễ trao giải cùng tràn lên sân khấu. Kpop từ gen 2 đến gen 5 như được thu gọn trong vài phút ngắn ngủi. Những gương mặt trẻ như CORTIS, ALLDAY PROJECT đứng cạnh các nhóm nữ đình đám IVE, aespa, và cả nghệ sĩ gạo cội cỡ Zico - tất cả hoà chung nhịp nhạc với G-DRAGON. Khoảnh khắc ấy khiến khán giả gọi anh là “sứ giả hoà bình”, người kết nối các thế hệ Kpop bằng chính tinh thần âm nhạc thuần khiết.

Tương tác với Zico gây bão

Chỉ có GD mới khiến cả Kpop quẩy như thế này

GD cúi chào từng hậu bối

Ở G-DRAGON, điều dễ nhận ra nhất không chỉ là hào quang hay thành tích, mà còn là khả năng truyền lửa mạnh mẽ cho lớp nghệ sĩ trẻ. G-DRAGON cúi chào 90 độ trước từng hậu bối. Các idol trẻ thì quẩy hết sức mình. Khoảnh khắc GD đưa micro cho Zico rap gây bão MXH. Sự hiện diện của anh trên sân khấu khiến ranh giới thế hệ gần như biến mất, để lại một bức tranh Kpop đoàn kết, sôi động và đầy năng lượng. Với nhiều người, đó là cảm giác “Kpop hồi sinh” - một thứ cảm xúc hiếm hoi trong bối cảnh thị trường đang phân mảnh mạnh mẽ.

G-DRAGON ở trạng thái tốt nhất tại MMA 2025

Không ngoài dự đoán, set diễn của G-DRAGON nhanh chóng thu hút hơn 800 nghìn lượt xem trên YouTube chỉ sau nửa ngày đăng tải. Chỉ có “anh Long” mới làm được điều này: biến sân khấu trao giải thành đại hội các thế hệ Kpop. Khả năng kết nối của GD thực sự khiến dân tình trầm trồ, như cách anh đã biến video biểu diễn MAMA 2024 trở thành “phòng chat lớn nhất Hàn Quốc”. Giữa một lễ trao giải vốn nhiều khuôn mẫu, G-DRAGON một lần nữa chứng minh vì sao anh là ngoại lệ và vì sao cả Hàn Quốc vẫn gọi tên anh khi cần một biểu tượng đủ tầm để kết nối tất cả.