Từ một chàng trai từng mưu sinh bằng việc bán ốp lưng điện thoại để theo đuổi đam mê, Nhật Hoàng dần ghi dấu ấn trong lòng khán giả sau hành trình tại Rap Việt. Không quá ồn ào nhưng bền bỉ, nam rapper từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc riêng bằng những sản phẩm giàu cảm xúc, mang tinh thần tích cực và câu chuyện rất đời. Những bước tiến gần đây của Nhật Hoàng cho thấy anh không chỉ dừng lại ở danh xưng thí sinh bước ra từ gameshow, mà đang nỗ lực trở thành một nghệ sĩ trẻ có định hướng rõ ràng.

Xuất hiện tại Gala WeYoung 2025, Nhật Hoàng mang đến sân khấu ca khúc Bước Đều - một tiết mục giàu không khí hào hùng, chạm đến cảm xúc người nghe. Không cần quá nhiều kỹ xảo, phần trình diễn vẫn đủ sức lan tỏa niềm tự hào của người trẻ, gửi gắm thông điệp người dân Việt Nam cùng chung nhịp bước, cùng hướng về một tương lai tích cực và bền vững.

Tại Gala WeYoung 2025, Nhật Hoàng đã có những chia sẻ chân thành về hành trình của mình, cảm xúc khi được góp mặt tại đêm trao giải và những điều anh vẫn đang ấp ủ cho chặng đường phía trước.

Chào Nhật Hoàng. Cảm xúc ngay lúc này của Nhật Hoàng khi trình diễn trên sân khấu lễ trao giải WeYoung?

Xin chào WeYoung 2025, mình là Nhật Hoàng. Cảm xúc hiện tại của mình đang khá hồi hộp vì đây là một trong những sân khấu lớn nhất mà Nhật Hoàng được vinh dự tham gia. Hoàng đã chuẩn bị rất kỹ càng và bây giờ thật sự mong phần trình diễn của mình mang lại cảm xúc cho mọi người. Đây là tiết mục mà Hoàng nghĩ thể hiện những gì mình đã cải thiện, trau dồi trong suốt thời gian qua.

WeYoung là giải thưởng tôn vinh những cá nhân trẻ dám theo đuổi con đường riêng. Với Hoàng, khoảnh khắc nào trong hành trình làm nghệ thuật khiến bạn tin rằng mình đã chọn đúng con đường?

Đối với Nhật Hoàng, khoảnh khắc mình cảm thấy đang đi đúng đường là cảm giác khi đứng trên sân khấu, tất cả mọi người cùng hò reo tên mình và hát theo bài hát mình đang trình diễn. Khi nhìn xa xa xuống khán giả, thấy ba mẹ và những người thân trong gia đình ủng hộ, thì đó là khoảnh khắc khiến Hoàng nghĩ "thật sự mình đã đi đúng đường rồi". Hoàng rất hạnh phúc vì đã không từ bỏ con đường nghệ thuật.

Sau khi bước ra từ Rap Việt và có cơ hội đứng trên những sân khấu mang tầm vóc lớn, Hoàng cảm nhận bản thân đã thay đổi như thế nào trong cách làm nhạc và kể câu chuyện của mình?

Sau Rap Việt, âm nhạc hiện tại của Nhật Hoàng mở hơn. Mở hơn ở đây là về tư duy viết bài và góc nhìn. Trước đây, Hoàng cứ làm nhạc theo góc nhìn cá nhân, nó hơi u ám, hơi tối và không gian hơi nhỏ. Bây giờ, Hoàng muốn mang tới thứ âm nhạc truyền cảm hứng cho nhiều người hơn, mang lại một không gian lớn hơn. Để khi mọi người bước vào không gian đó sẽ cảm thấy thật sự dễ chịu, đặc biệt là dễ thương.

WeYoung không chỉ là sân khấu trình diễn mà còn là nơi lan tỏa giá trị tích cực. Nếu phải dùng một ca khúc hoặc một hình ảnh để đại diện cho tinh thần WeYoung của Nhật Hoàng, bạn sẽ chọn điều gì?

Nếu phải chọn một hình ảnh, Nhật Hoàng sẽ chọn "xương rồng trên đá". Nghe có vẻ khô cằn nhưng mọi người để ý kỹ đi, xương rồng sẽ vươn lên từ nơi khắc nghiệt nhất, trở nên gai góc và trường tồn dù môi trường sống có ra sao. Nó giống như giới trẻ của chúng ta vậy. Môi trường càng khắc nghiệt, càng áp lực thì mọi người càng vươn lên mạnh mẽ hơn. Hoàng mong muốn âm nhạc và cái tôi của mình cũng vậy: Cho dù khó khăn thế nào cũng không được bỏ cuộc. Hãy vươn lên dù cho có khô cằn, sỏi đá, mong các bạn và cả Hoàng sẽ luôn giữ lửa đam mê của mình.

Có thời điểm nào Hoàng từng nghi ngờ bản thân, muốn dừng lại trên hành trình theo đuổi nghệ thuật không, và điều gì đã khiến bạn tiếp tục bước đi đến hôm nay?

Nếu mà nói về những lần Hoàng muốn bỏ cuộc thì nhiều không đếm xuể đâu nhưng đỉnh điểm là vào năm 2023. Thời điểm đó Hoàng vừa trượt cuộc thi Rap Việt mùa 3. Cũng ngay ở phố đi bộ này, lúc đó Hoàng đang bán dạo để mưu sinh và lúc nào trong đầu cũng thắc mắc rằng mình đang làm nghệ thuật vì điều gì. Trong khi mình có bằng đại học và có thể đi làm công việc ổn định thay vì ngồi ở đây. Suy nghĩ đó cứ loanh quanh trong đầu và đôi lúc bản thân muốn dừng lại.

Nhưng cuối cùng bên trong của Hoàng lại không cho phép, đó là ngọn lửa đam mê lúc nào cũng âm ỉ và nó không bao giờ tắt. Nhật Hoàng nghĩ mình thật sự là yêu âm nhạc, yêu những gì mình viết ra và luôn hi vọng mọi người vào một ngày nào đó sẽ đón nhận nó. Khi đó Hoàng chỉ có một niềm tin như thế và cứ làm cho đến bây giờ để có thể đứng ở đây và trình diễn sân khấu hoành tráng thế này.

Đứng tại WeYoung 2025, nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng nghĩ điều quan trọng nhất giúp một người trẻ có thể "tỏa sáng" không phải may mắn mà là gì?

Có lẽ may mắn là điều cần nhưng chỉ là một cánh cửa nhỏ để mang tới thành công. Đôi với Nhật Hoàng, sự thành công của một người đến từ hành trình họ đi và sự phấn đấu, không ngừng nỗ lực dù có nhiều thử thách. Trước đây, HURRYKNG và Hiếu từng chia sẻ với Hoàng rằng phải luôn cố gắng thì may mắn tự tìm đến, nhưng hành trình mình nỗ lực mới là thứ đưa mình đến nơi mà mình mong muốn.

Với Hoàng, sân khấu WeYoung 2025 mang ý nghĩa như thế nào trong hành trình khẳng định bản thân và định hình con đường nghệ thuật sắp tới?

Sân khấu WeYoung 2025 là nơi đúc kết những gì Hoàng trau dồi từ đầu năm 2024 tới nay. Bài hát mà Hoàng mang lên sân khấu cũng là màu sắc mà mọi người chưa từng thấy ở Nhật Hoàng, có chút cá tính, một sự nổi loạn nhẹ. Hoàng mong WeYoung sẽ là sân khấu để Hoàng đúc kết cho bản thân và làm được điều mới mẻ để chinh phục khán giả.

Nếu gửi một thông điệp đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê nhưng còn chần chừ, Hoàng muốn nói điều gì ngay tại khoảnh khắc WeYoung này?

Gửi đến những người đang còn chần chừ ngoài kia: Tại sao các bạn không hành động ngay bây giờ? Cơ hội chỉ đến một hoặc một vài lần, nếu bỏ lỡ nó sẽ vụt mất và không đến lần hai đâu. Làm càng nhiều thì sẽ càng giỏi, nên đừng từ bỏ. Hãy bắt đầu ngay đi và thành công sẽ đến. Tin tôi đi! Let's go!

Cảm ơn chia sẻ của Nhật Hoàng!