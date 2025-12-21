Bé Bo không tin mẹ Hoà Minzy có người hâm mộ

Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công, cuộc sống đời thường của Hòa Minzy cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là hành trình làm mẹ của nữ ca sĩ. Trong đó, bé Bo - con trai Hòa Minzy không ít lần khiến cộng đồng mạng “tan chảy” bởi những khoảnh khắc hồn nhiên và cách bày tỏ tình cảm vô cùng đáng yêu dành cho mẹ.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con tiếp tục thu hút sự chú ý (Video: tongduythangofficial)

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong lúc Hòa Minzy đi làm tóc và livestream, bé Bo bất ngờ quay sang hỏi mẹ: “Sao mẹ lại có fan hâm mộ?”. Câu hỏi ngây ngô này khiến không ít khán giả bật cười. Trước sự tò mò của con trai, Hòa Minzy vui vẻ giải thích: “Tại vì mẹ là ca sĩ”. Sau đó, bé Bo ngồi chăm chú theo dõi livestream với vẻ tò mò và hào hứng.

Con trai Hòa Minzy không ít lần khiến cộng đồng mạng “tan chảy” (Ảnh: Hoà Minzy)

Dưới phần bình luận của bài đăng, Hòa Minzy cũng chia sẻ thêm: “Thật sự, nói không ai tin chứ con không hề biết mẹ nổi tiếng…”, khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa cảm thấy dễ thương, cho rằng “bụt chùa nhà không thiêng”, nhất là vào thời điểm năm 2025 được xem là năm thành công nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ với loạt bài hát “quốc dân” viral như Bắc Bling hay Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Nhiều ý kiến để lại bình luận vui vẻ, đùa rằng bé Bo dường như còn chưa tin mẹ mình lại có người hâm mộ. Chính sự đối lập đáng yêu này càng khiến khoảnh khắc bé Bo thắc mắc vì sao mẹ có fan trở nên vừa lạ lẫm, vừa dễ thương trong mắt khán giả. Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng dành lời khen cho sự đáng yêu, thông minh của bé và chúc cậu bé ngày càng lớn nhanh, ngoan ngoãn.

Câu hỏi của Erik cho bé Bo

Gần đây, bé Bo đã có thể đọc được các bình luận trên mạng xã hội. Cậu bé còn chập chững đọc lại dòng bình luận khá dài của Erik: “Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi Bo thúi của cậu ơi. Giờ cậu muốn con viết rõ ra giấy trắng mực đen câu trả lời của con nha: CON YÊU CẬU ERIK HAY CẬU PHÚC HƠN? Cậu tin Bo của cậu sẽ có câu trả lời thỏa mãn cộng đồng mạng nha.” Khoảnh khắc bé Bo cố gắng đọc từng chữ, đọc chậm và vẫn còn nhiều từ chưa nhớ khiến khán giả không khỏi bật cười, đồng thời tò mò chờ đợi câu trả lời của cậu bé trước hai người em thân thiết của Hòa Minzy. Cuối cùng, trước câu hỏi khó giữa hai cậu, bé Bo hồn nhiên đáp: “Con thích cả hai”, khiến cộng đồng mạng thêm một lần nữa không khỏi thích thú.

Hòa Minzy nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc của hai mẹ con (Ảnh: Hoà Minzy)

Hòa Minzy nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc bé Bo đồng hành cùng mẹ trong các chuyến lưu diễn, xuất hiện trên sân khấu hoặc ở khu vực hậu trường. Ở mỗi lần góp mặt, cậu bé đều nhận được lời khen nhờ tính cách vui vẻ, lễ phép và sự quan tâm dành cho mẹ. Từ nhỏ, bé Bo đã gây chú ý với ngoại hình kháu khỉnh, đôi mắt sáng và gương mặt tròn trịa đáng yêu. Không ít lần, nhóc tỳ khiến khán giả “tan chảy” khi chủ động ôm hôn hay nói những lời ngọt ngào với mẹ Hòa. Vì vậy, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành lời khen cho cách Hòa Minzy nuôi dạy con, dù nữ ca sĩ luôn tất bật với lịch trình công việc.