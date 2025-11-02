Chỉ có Đan Trường mới khiến Hoà Minzy “sến” thế này

Tối 1/11, live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Hà Nội. Đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ của Đan Trường. Xuất hiện với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, Đan Trường liên tục gửi lời tri ân đến khán giả, những người đã đồng hành, yêu thương và giữ trọn ký ức thanh xuân cùng anh suốt 30 năm ca hát.

Hoà Minzy và Đan Trường biểu diễn tại concert

Đêm diễn quy tụ nhiều khách mời đặc biệt như Cẩm Ly, RHYDER,… nhưng spotlight đáng nhớ nhất lại thuộc về Hoà Minzy. Dù đang gặp chấn thương ở chân, việc di chuyển còn khó khăn, Hoà Minzy vẫn xuất hiện với phong thái rạng rỡ, giọng hát và thần thái chuyên nghiệp. Không cần vũ đạo hay dàn dựng cầu kỳ, tiết mục của cô cùng Đan Trường vẫn khiến khán giả đắm chìm trong không khí hoài niệm, lãng mạn.

Đan Trường và Hoà Minzy lựa chọn diện trang phục cổ phong

Đan Trường và Hoà Minzy lựa chọn diện trang phục cổ phong, tông màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc buông dài. Khi cùng Đan Trường thể hiện Mộng Tình Si - ca khúc mới của anh Bo, khán giả như được nhìn thấy một phiên bản Hoà Minzy chưa từng có. Cô nàng mềm mại, e ấp, thậm chí hơi “sến” nhưng đầy duyên dáng. Sự tương tác giữa hai thế hệ ca sĩ, một người là biểu tượng thanh xuân của Vpop, một người là đại diện của lớp nghệ sĩ trẻ đương đại tạo nên cảm xúc giao thoa đặc biệt.

Khán giả thích thú bởi chính sự “sến” ấy

Khán giả thích thú bởi chính sự “sến” ấy. Bởi chỉ có khi đứng cạnh Đan Trường, Hoà Minzy mới mang tinh thần hoài niệm đến vậy. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến cách cô ngân nga giai điệu, tất cả đều phảng phất nét duyên mộc mạc, gần gũi mà người ta từng yêu ở nhạc Việt thập niên 2000. Cô như hoà mình vào không khí “thanh xuân xưa”.

Hoà Minzy được biết đến là giọng ca nội lực, linh hoạt giữa nhiều phong cách: từ ballad day dứt, đến pop dance bắt tai, nhạc truyền thống pha EDM hay thậm chí cả các ca khúc mang âm hưởng quê hương, Cách mạng. Nhưng hiếm khi khán giả thấy cô trong phong cách cổ phong thế này.

Hoà Minzy và Đan Trường là đại diện 2 thế hệ quốc dân của Vbiz

Đan Trường và Hoà Minzy cùng nhau cất giọng như một lát cắt đẹp của Vpop. Và có lẽ, chỉ có Đan Trường mới khiến Hoà Minzy trở nên dịu dàng, duyên dáng và “sến” đáng yêu đến thế.