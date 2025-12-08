Chiều 7/12, Những Thành Phố Mơ Màng (NTPMM) Year End đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, khép lại hành trình 2025 mang âm nhạc tới người hâm mộ. Sở hữu dàn line-up hội tụ nhiều gương mặt đình đám như HIEUTHUHAI, RHYDER, BigDaddy, Vũ., VSTRA, Chillies, Hoàng Dũng… đại nhạc hội đã thu hút đông đảo khán giả tới tham dự.

Một trong những “sít rịt” gây bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Emily trên sân khấu của ông xã BigDaddy. Đã lâu rồi, người hâm mộ mới có dịp thấy cặp đôi đứng chung trình diễn. BigDaddy và Emily mang đến các bản song ca từng gây bão Vpop như Mượn Rượu Tỏ Tình, Yêu Nắm …

Emily bất ngờ xuất hiện, cùng BigDaddy đem đến những bản song ca từng gây sốt

Hoạt động trong showbiz nhiều năm, 2 vợ chồng vẫn giữ phong độ ca hát, khuấy động bầu không khí bằng nguồn năng lượng bùng nổ. Emily ngân nga giọng hát ngọt ngào, trong khi BigDaddy hâm nóng với verse rap bắt tai. Chemistry giữa 2 nghệ sĩ khiến fan hú hét không ngừng, ai nấy cũng phải nhún nhảy và cất giọng fanchant.

Khoảnh khắc 2 vợ chồng ôm hôn nhau trên sân khấu sau khi kết thúc màn trình diễn nhận được sự hưởng ứng lớn. Loạt hình ảnh và video ghi lại giây phút “phát cẩu lương” được truyền tay trên MXH. Người bày tỏ sự ghen tỵ, người thì phấn khích trước tình cảm của BigDaddy và Emily. Ngoài ta, BigDaddy còn huy động được các thành viên BIGTEAM tới chung vui với mình.

Đại gia đình BIGTEAM hội ngộ trên sân khấu NTPMM Year End

Cặp đôi trao nhau cái ôm hôn tình tứ trước đông đảo khán giả

Không chỉ vậy, team “cú vọ” tinh mắt để ý rằng, lớp nền của BigDaddy còn trắng hơn cả bà xã BigDaddy. Emily cũng có được sự quan tâm của dân mạng nhờ nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ ở tuổi U35. Mẹ 2 con gây ấn tượng với vóc dáng thon thả, khoẻ khoắn.