Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tranh cãi xoay quanh tạo hình biểu diễn của Quốc Thiên tại Y Concert diễn ra tối 20/12. Nam ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi bị một bộ phận khán giả, đặc biệt là fan Kpop, cho rằng anh có màn “sao chép” hình ảnh của Mingyu - thành viên hút fan nhất của nhóm nhạc đình đám SEVENTEEN, từ trang phục, phong cách biểu diễn cho đến thần thái trên sân khấu.

Video biểu diễn gây tranh cãi của Quốc Thiên

Trang phục của Quốc Thiên

Trong đêm diễn, Quốc Thiên có phần trình diễn solo riêng, lựa chọn bộ suit ánh bạc ôm sát, khoe hình thể với điểm nhấn là kính mắt và vòng cổ bạc cỡ lớn. Ngay khi hình ảnh được lan truyền, cộng đồng mạng nhanh chóng đặt lên bàn cân so sánh với tạo hình biểu diễn solo của Mingyu trong buổi diễn mở màn NEW Tour của SEVENTEEN tại Hàn Quốc hồi tháng 9/2025. Khi đó, Mingyu gây sốt với ca khúc Shake It Off, diện trang phục ánh bạc tương tự, kết hợp phong cách trình diễn đậm chất nam thần cơ bắp. Từ màu sắc, chất liệu trang phục đến cách phối phụ kiện đều được cho là “trùng hợp” đến mức khó bỏ qua.

Màn trình diễn Shake It Off với outfit suit bạc nổi tiếng của Mingyu (SEVENTEEN)

(Ảnh: Kpopping)

Mingyu là thành viên hút fan nhất SEVENTEEN (ảnh: Kpopping)

Chưa dừng lại ở yếu tố thị giác, nhiều fan SEVENTEEN tiếp tục chỉ ra những điểm tương đồng trong vũ đạo và biểu cảm sân khấu. Theo các ý kiến này, từ cách di chuyển cơ thể, nhấn nhá động tác cho đến ánh nhìn và thần thái của Quốc Thiên đều gợi nhớ mạnh mẽ đến Mingyu trong màn solo từng gây bão trước đó. Điều này khiến tranh cãi nhanh chóng bị đẩy lên cao trào, chuyển từ nghi vấn “học hỏi” sang cáo buộc “đạo nhái”.

Mingyu catwalk ở concert SEVENTEEN

Quốc Thiên catwalk ở Y Concert

Vũ đạo của Mingyu

Cũng được Quốc Thiên học hỏi với nhiều động tác "hao hao"

Ở phía phản đối, không ít khán giả cho rằng sự tương đồng quá rõ ràng đã làm lu mờ dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ Việt. Họ nhận định Quốc Thiên đang cố xây dựng hình tượng “nam thần cơ bắp” theo khuôn mẫu quen thuộc của idol Kpop, thay vì khai thác nét riêng vốn có. Với nhóm ý kiến này, việc tham khảo là điều có thể chấp nhận, nhưng khi từ trang phục đến phong cách biểu diễn đều gần như trùng khớp thì ranh giới giữa học hỏi và sao chép trở nên mong manh.

Fan SEVENTEEN bất bình, "phủ bạc" Threads để yêu cầu Quốc Thiên lên tiếng về cáo buộc đạo nhái Mingyu (ảnh: cap màn hình):

Ngược lại, cũng có không ít quan điểm trung lập hoặc ủng hộ. Một bộ phận khán giả cho rằng trong thời trang và nghệ thuật biểu diễn, các xu hướng luôn có sự giao thoa và lặp lại. Những concept khoe hình thể, mang màu sắc gợi cảm, nam tính không phải là đặc quyền của riêng bất kỳ nghệ sĩ nào. Theo góc nhìn này, việc Quốc Thiên thử nghiệm phong cách hiện đại, quyến rũ hơn là bước đi dễ hiểu trong bối cảnh Vpop ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh từ Kpop và thị trường quốc tế. Tuy nhiên, số đông vẫn phản đối. Căng thẳng gia tăng khi Fan SEVENTEEN bất bình, "phủ bạc" Threads để yêu cầu Quốc Thiên lên tiếng về cáo buộc đạo nhái Mingyu.

Quốc Thiên vốn được biết đến là một ca sĩ có thực lực, từng giành ngôi Quán quân Vietnam Idol 2008 và ghi dấu ấn chủ yếu bằng giọng hát. Trong những năm gần đây, nam ca sĩ có sự chuyển mình rõ rệt về hình ảnh, hướng đến phong cách trưởng thành, gợi cảm và hiện đại hơn nhằm làm mới bản thân. Sự thay đổi này giúp anh thu hút thêm sự chú ý của công chúng trẻ, nhưng đồng thời cũng kéo theo những tranh luận về tính nguyên bản trong cách xây dựng hình tượng.

(Ảnh: FBNV)

Điều khó phủ nhận là mức độ tương đồng giữa trang phục của Quốc Thiên với Mingyu đã vượt qua cảm giác trùng hợp thông thường, đủ để tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ (ảnh: Kpopping)

Ở thời điểm hiện tại, việc Quốc Thiên có “đạo nhái” hay chỉ dừng ở mức tham khảo vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp thống nhất. Tuy nhiên, điều khó phủ nhận là mức độ tương đồng với Mingyu đã vượt qua cảm giác trùng hợp thông thường, đủ để tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ. Với một nghệ sĩ đã có chỗ đứng về chuyên môn, thách thức đặt ra không chỉ là làm mới hình ảnh, mà còn là tìm được ranh giới an toàn giữa cảm hứng và bản sắc - yếu tố quyết định để tránh những ồn ào không đáng có trong hành trình sự nghiệp.