Thời gian này, fan Kpop có phen rộn ràng trước "bão nhạc" từ các thành viên BLACKPINK. Chỉ trong nửa cuối tháng 2/2025, Jisoo ra mắt E.P Amortage, Lisa tung MV Born Again, chuẩn bị trình làng album Alter Ego. Trong khi đó, Jennie thì đang liên tục "đánh úp" single quảng bá cho album RUBY sẽ lên sóng ngày 7/3. Tính từ đầu năm đến nay, Jennie đã phát hành 2 MV là ZEN và Love Hangover (ft. Dominic Fike). Ngày 21/2, Jennie sẽ tiếp tục tung thêm ca khúc Extral kết hợp với rapper vừa đạt giải Grammy Doechii.

Mỗi MV của Jennie đều được xây dựng hình ảnh, concept riêng biệt. Cũng vì điều này, nghi vấn mối quan hệ giữa Jennie và nam thần hot nhất Kpop - Mingyu lại bị "réo gọi". Tưởng như không hề liên quan, thì cư dân mạng chỉ ra 1 điều liên quan không tưởng. Cùng lúc với thời điểm Jennie liên tục tung nhạc mới, thì Mingyu cùng SEVENTEEN chạy tour 17 Is Right Here, chặng Đông Nam Á. Đáng nói, mỗi một sân khấu, Mingyu lại đổi một màu tóc.

Chưa đến 1 tháng, Mingyu đã khiến fan "bấn loạn" 3 lần. Đầu tiên là tẩy tóc bạch kim, đăng ảnh lên Instagram vào ngày 23/1/2025. Xuất hiện ở concert 17 Is Right Here Singapore ngày 26/1 - Mingyu nhuộm tóc xanh dương. Và mới nhất, ở concert 17 Is Right Here Jakarta ngày 9/2, nam rapper nhóm SEVENTEEN đã đổi thành tóc tím.

Có bài đăng cho rằng, Mingyu thay đổi màu tóc xoành xoạch là để... ủng hộ 3 MV mới của Jennie. Tóc vàng tương ứng với ZEN, tóc xanh gợi nhớ Love Hangover và tóc tím là ca khúc mới nhất Extral. Màn so sánh này lập tức gây chú ý trên các diễn đàn Kpop.

Trước đó, Mingyu và Jennie vướng nghi vấn hẹn hò. Đồn đoán nổ ra từ loạt trang phục, phụ kiện trùng nhau giữa Jennie và Mingyu năm 2024. Nam thần nhóm SEVENTEEN được bắt gặp dùng ốp điện thoại giống Jennie, mang cùng một mẫu áo sweater. Chưa hết, dân mạng "soi" được em gái Mingyu từng check-in tại một nhà hàng ở Nhật Bản, cùng thời điểm với nữ CEO Odd Atelier hồi tháng 5/2024.

Jennie còn khiến không ít fan Kpop bất ngờ khi công khai tình bạn với Woozi - trưởng nhóm vocal của SEVENTEEN. Không chỉ chia sẻ bài hát ủng hộ nhau, Jennie còn đích thân dự concert Follow Again của SEVENTEEN tại Seoul vào tháng 4/2024. Cô nàng cùng hội bạn thân "quẩy hết mình", cổ vũ màn trình diễn của nhóm nam nhà Pledis. Tin đồn nổ ra mạnh nhất khi có người chia sẻ đã nhìn thấy bộ ba Mingyu - Jung Kook và Jennie đi ăn chung tại một nhà hàng. Cả ba không chỉ có quan hệ "dây mơ rễ má" phức tạp, mà còn cùng hợp tác với một nhãn hàng là Calvin Klein.

Mới đây, Mingyu còn tương tác với bài đăng công bố show mới của Jennie, sau đó bỏ like. Mối quan hệ của hai thần tượng hàng đầu bị mang ra bàn tán xôn xao.



Đứng trước loạt tin đồn này, người hâm mộ "giữ cái đầu lạnh". Tuy nhiên, đồn đoán vô căn cứ ngày càng đi quá giới hạn. Nhất là khi gán ghép màu tóc của Mingyu với việc "ủng hộ bạn gái tin đồn".

Căn cứ vào màu tóc để nhận định Mingyu "gửi thông điệp" cho Jennie, khiến người hâm mộ cảm thấy vô lý

Xét từng mốc thời gian khi Mingyu đổi màu tóc, hoàn toàn lệch với timeline ra nhạc của Jennie. Việc đổi màu tóc nhuộm với idol Kpop vốn không lạ. Nhiều người muốn chiêu đãi fan hình ảnh mới lạ, không ngại thay đổi màu tóc nhiều lần chỉ trong 1 tháng. Căn cứ vào điều này để nhận định Mingyu "gửi thông điệp" cho Jennie, khiến người hâm mộ cảm thấy vô lý đến mắc cười. Phía dưới bài đăng, netizen Việt để lại vô số bình luận giễu cợt chủ đề này.