16 chiều 14/2/2025 (giờ Việt Nam), SMTOWN tung MV Thank You , thay cho lời cám ơn gửi đến nghệ sĩ, người hâm mộ và đội ngũ ekip đã đồng hành suốt chặng đường 30 năm của đế chế giải trí đình đám. SM được Lee Soo Man thành lập đúng ngày này - 3 thập kỷ về trước. Trong suốt 30 năm, SM đã tạo ra 5 thế hệ thần tượng đứng đầu ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, là đế chế khó xô đổ.

MV Thank You - SMTOWN

MV Thank You kéo dài hơn 3 phút, tóm gọn 30 năm hành trình của đế chế giải trí hàng đầu xứ kim chi. Các nghệ sĩ SM cùng góp giọng, mang đến 1 bài hát chan chứa cảm xúc. MV Thank You cũng recap lại những hình ảnh luyện tập, sản phẩm nổi bật của 5 thế hệ nghệ sĩ SM. Lần lượt, từ những nhóm nhạc/ nghệ sĩ đầu tiên đến nhóm nhạc mới nhất đã ra mắt (tính đến hiện tại) đều xuất hiện - bao gồm Shinhwa, H.O.T, S.E.S, The Grace, BoA, DBSK, Super Junior, SNSD, SHINee, f(x), EXO, Red Velvet, NCT127, NCT Dream, WayV, NCT Wish, aespa, RIIZE.

Lần lượt, từ những nhóm nhạc/ nghệ sĩ đầu tiên đến nhóm nhạc mới nhất đã ra mắt (tính đến hiện tại) đều xuất hiện

SM đầy hoài niệm trong MV mới

Nghệ sĩ cũ - mới hoà làm 1

Hình ảnh thu âm, luyện tập được chia sẻ

Có những người hâm mộ, đã theo dõi SM suốt cả quá trình ấy. Và cũng có người, chỉ mới đồng hành gần đây hoặc chỉ yêu thích một trong số các nghệ sĩ SM. Món quà này giúp khán giả nhìn lại chặng đường đã qua, ngập tràn ký ức thanh xuân khó tả. MV Thank You không để ai ở lại phía sau. Hai hình ảnh gây chú ý nhất chính là nhóm SHINee đủ 5 thành viên - kể cả Jonghyun và f(x) đủ 5 thành viên - kể cả Sulli. Sự xuất hiện của Jonghyun và Sulli khiến fan không khỏi “khóc ròng”, mọi thứ đã từng rực rỡ, đẹp đẽ đến thế.

SHINee đủ 5 thành viên - kể cả Jonghyun

f(x) đủ 5 thành viên - kể cả Sulli

Là một trong những đế chế giải trí đi tiên phong, SM cũng đối diện với vô số bê bối, luôn bị người hâm mộ Kpop “la ó”. Nhưng sau tất cả, SM đã sản sinh ra những nghệ sĩ, nhóm nhạc là tuổi trẻ nhiệt huyết của nhiều thế hệ khán giả. Sau khi lên sóng, MV Thank You nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ nhiệt tình. Ai nấy cũng mang trong mình nhiều tâm tình trước MV xúc động này.

Sau tất cả, SM đã sản sinh ra những nghệ sĩ, nhóm nhạc là tuổi trẻ nhiệt huyết của nhiều thế hệ khán giả