G-Dragon muốn kết nối các thế hệ qua chương trình Good Day

G-Dragon đã tham dự sự kiện trực tuyến cùng với diễn viên hài Jung Hyung-don, rapper Defconn và nhà sản xuất Kim Tae-ho vào thứ năm tuần này (giờ Hàn Quốc). Good Day được giới thiệu sẽ là chương trình theo chân G-Dragon khi anh hợp tác với những người đến từ nhiều lĩnh vực và thế hệ khác nhau của ngành giải trí Hàn Quốc để tạo ra một bài hát nắm bắt được bản chất của năm. Với tư cách là nhà sản xuất, thủ lĩnh của BIGBANG sẽ biến những câu chuyện của những nhân vật này thành âm nhạc. Quá trình này được quay theo định dạng của một chương trình truyền hình thực tế.

Chương trình tạp kỹ Good Day được lấy cảm hứng từ mong muốn sử dụng âm nhạc cho một mục đích có ý nghĩa của G-Dragon. Anh cho biết: "Tôi muốn sử dụng sức mạnh của âm nhạc cho một điều gì đó tốt đẹp".

Về thông điệp của bài hát, G-Dragon cho biết: "Lúc đầu, tôi hình dung ra một cái gì đó tương tự như "We Are the World", nhưng sau khi gặp các thành viên, tôi nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá hạn hẹp. Thông qua các cuộc trò chuyện, góc nhìn của tôi đã được mở rộng. Bây giờ, bất kể chúng tôi sáng tác loại bài hát nào, hành động cùng nhau thực hiện nó có ý nghĩa nhất. Tôi đang khám phá nhiều khả năng khác nhau".

G-Dragon cũng bày tỏ hy vọng rằng dự án này sẽ mở rộng hơn một bản phát hành duy nhất.

"Khi tôi còn trẻ, tôi đã nghe các bài hát của các nghệ sĩ Hàn Quốc kỳ cựu và tôi hy vọng rằng bằng cách hát một cách tự nhiên những bản gốc của âm nhạc Hàn Quốc đích thực, chúng tôi có thể tạo ra mối liên hệ có ý nghĩa với cả thế hệ hiện tại và người hâm mộ quốc tế" - G-Dragon nói.

G-Dragon cho biết anh đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động của các nghệ sĩ trẻ và kỳ cựu trong thời gian anh rời xa ánh đèn sân khấu: "Trong thời gian tạm dừng hoạt động, tôi đã theo dõi rất nhiều buổi biểu diễn của các tiền bối và hậu bối của mình. Tôi nhớ rất rõ khi xem các video về các tiền bối của mình cùng nhau đứng trên một sân khấu để thể hiện sự đoàn kết, điều đó đã truyền cảm hứng cho ước mơ trở thành ca sĩ của tôi".

Nghệ sĩ sinh năm 1988 của Hàn Quốc cũng thừa nhận Kpop đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu với hệ thống nội dung khác so với trước đây.

"Vì tôi đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình, nên tôi muốn tiếp cận trước và tương tác một cách tự nhiên" - G-Dragon nói trong cuộc trò chuyện - "Tôi coi mình là một phần của thế hệ trung lưu, và với kỷ niệm 20 năm của BIGBANG, tôi muốn tạo dựng sân khấu một cách phù hợp trước khi trở lại".

Đội hình khách mời toàn sao

G-Dragon cũng chia sẻ sự phấn khích của mình khi được làm việc lại với Jung Hyung-don và Defconn, những người mà anh từng hợp tác trong các chương trình tạp kỹ trước đây.

"Đã lâu rồi, nhưng tôi không cảm thấy có gì thay đổi. Ngoài chương trình, tôi thực sự thích được ở bên họ. Tôi đã cười rất nhiều trong quá trình quay phim đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra mình có thể cười to như vậy" - anh nói - "Thật tuyệt khi được gặp lại họ và tôi rất biết ơn khi họ đồng ý tham gia chương trình. Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều già đi một cách tự nhiên, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi quay phim".

Dàn khách mời toàn sao làm tăng thêm sự mong đợi cho chương trình Good Day, với sự góp mặt của các diễn viên Hwang Jung-min và Kim Go-eun, cùng với những người nổi tiếng như Kim Soo-hyun, Jung Hae-in, Yim Si-wan và Lee Soo-hyuk. Nhóm nhạc ba thành viên BSS của SEVENTEEN (Seungkwan, DK và Hoshi), cùng với những người dẫn chương trình truyền hình Hong Jin-kyung, Kian84 và đầu bếp Anh Sung-jae, cũng sẽ xuất hiện.

Good Day dự kiến ra mắt vào ngày 16 tháng 2 (giờ Hàn Quốc).