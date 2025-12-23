Chiếc quần phản cảm của Jennie

Tối 20/12, Melon Music Awards (MMA) - một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc - đã chính thức diễn ra. Quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của Kpop trong năm qua như G-DRAGON, Jennie, aespa, IVE, ALLDAY PROJECT, WOODZ… chương trình thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Điều làm nên sự khác biệt cho MMA 2025 không chỉ là sự trở lại của G-DRAGON mà còn cả Jennie. Sau 7 năm vắng bóng, Jennie mang đến một bữa tiệc thời trang đẳng cấp với nhiều bộ trang phục, từ haute couture hay váy bridal cách điệu đến outfit cực cháy khi trình diễn. Jennie khuấy động bầu không khí ở MMA với liên khúc remix 3 ca khúc Seoul City - ZEN - Like JENNIE.

Seoul City - Jennie

Jennie tất tay khi huy động hàng chục dancer, biến MMA trở thành dàn diễn vũ đạo của riêng mình. Chưa kể, sân khấu cũng được dàn dựng hoành tráng với thiết kế bục cao, thần thái thì cool ngầu và tự tin - như một lời tuyên bố “quốc mẫu hồi cung”.

Bên cạnh vô vàn lời khen ngợi, Jennie nhận về không ít ý kiến trái chiều về bộ outfit biểu diễn. Sau khi bỏ lớp voan dài như một nữ thần sử thi, Jennie gây ấn tượng nhờ chiếc crop top và quần short gợi cảm. Tuy nhiên, dân tình nhanh chóng để ý thiết kế quần quá ngắn, khiến vòng 3 của Jennie gần như bị lộ ra một nửa. Hiện bài đăng tranh cãi về chiếc quần của Jennie trên nền tảng X (Twitter) đã thu về hơn 8 triệu view và dự kiến vẫn sẽ tăng cao.

Chiếc quần ngắn cũn cỡn khiến nửa phần vòng 3 của Jennie lồ lộ ra ngoài

Tranh cãi quanh chiếc quần siêu ngắn của Jennie không phải là câu chuyện mới trong Kpop, đặc biệt với những nữ idol theo đuổi hình ảnh gợi cảm, cá tính. Trước Jennie, Lisa (BLACKPINK) cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích vì loạt trang phục biểu diễn bị cho là “quá đà” trong khuôn khổ Deadline World Tour. Những chiếc quần short cạp trễ, bodysuit ôm sát hay thiết kế xẻ cao đến hông của Lisa từng khiến mạng xã hội dậy sóng

Điểm chung trong các tranh cãi này là việc ranh giới giữa thời trang trình diễn và sự phản cảm luôn rất mong manh. Dù vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực Jennie, cho rằng sân khấu MMA vốn là không gian của sự phô diễn cá tính, và việc cô lựa chọn trang phục gợi cảm là hoàn toàn phù hợp với concept quyền lực, nổi loạn của liên khúc Seoul City - ZEN - Like JENNIE.