Tối 20/12, WeYoung 2025 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ với vai trò một gala trao giải thường niên mà còn như một đêm nhạc tổng kết đời sống âm nhạc của giới trẻ trong suốt năm qua. WeYoung 2025 lựa chọn cách để các nghệ sĩ trẻ dẫn dắt sân khấu, để những ca khúc từng viral trên nền tảng số bước ra không gian biểu diễn trực tiếp và được kiểm chứng bằng phản ứng thật của khán giả.

Điểm sáng âm nhạc - khi người trẻ được đặt vào trung tâm câu chuyện

Ngay từ tiết mục mở màn, WeYoung 2025 đã cho thấy rõ chủ đích. Cả show được chia thành 3 giai đoạn chính, với âm nhạc đan xen những phần vinh danh - trao giải. Mở đầu là sân khấu tràn đầy năng lượng - tiết mục có chủ đề WeYoung - bản mashup tất cả những âm thanh trendy nhất với giới trẻ năm qua

Ca khúc hot nhất TikTok - E Là Đôn Chề

Tránh Đường Cho Trai Đẹp Đi Qua do SIXTYUPTOWN thể hiện vang lên như một tuyên ngôn cho tinh thần TikTok của năm 2025. Khi câu hát quen thuộc cất lên, cả khán đài lập tức phản ứng bằng tiếng reo hò, hát theo và những tràng vỗ tay không ngớt. Điều đáng chú ý không nằm ở việc chọn một bản hit viral để mở màn, mà ở cách ca khúc được đặt đúng vị trí để “mở khóa” không khí, kéo khán giả vào cuộc chơi ngay từ những phút đầu tiên. Phần trình diễn của SIXTYUPTOWN không quá cầu kỳ về kỹ thuật nhưng lại hiệu quả ở khả năng làm chủ sân khấu, tương tác liên tục và biến một đoạn nhạc quen tai trên mạng xã hội thành trải nghiệm trực tiếp đầy năng lượng.

Mạch sôi động tiếp tục được giữ vững với Điện Cao Thế của LEZII. Tiết tấu dồn dập, giai điệu mạnh cùng phong thái trình diễn dứt khoát giúp sân khấu không có khoảng trống cảm xúc. LEZII cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của một nghệ sĩ đi lên từ sân chơi dành cho người trẻ, đủ tự tin để đứng trước đám đông và “đốt” sân khấu bằng chính năng lượng của mình. Sau đó, Cute N Cool của Jaysonlei mang đến một nhịp chuyển mềm hơn nhưng không hề làm giảm nhiệt. Sự tươi mới, linh hoạt trong cách trình diễn giúp tiết mục trở thành điểm cân bằng cần thiết, vừa giữ được tinh thần trẻ trung vừa tạo cảm giác gần gũi với khán giả bên dưới.

Jaysonlei đầy năng lượng

Khi VINAHUY xuất hiện với VINAQUAY, không khí đêm nhạc được đẩy lên một nấc mới. Âm bass mạnh, nhịp nhanh và cách tương tác trực diện khiến toàn bộ khu vực trước sân khấu trở thành một khối năng lượng chuyển động liên tục. Và khoảnh khắc Coolkid cất giọng với E Là Đôn Chề thực sự là một trong những điểm bùng nổ đầu tiên của WeYoung 2025. Không cần quá nhiều dẫn dắt, khán giả lập tức hòa giọng theo những câu hát đã quá quen thuộc. Từ một bản nhạc viral với hàng chục nghìn video sử dụng trên TikTok, E Là Đôn Chề bước ra sân khấu với sức sống rõ ràng, cho thấy không phải ca khúc trend nào cũng “chết yểu” khi rời khỏi không gian số.

Sau chuỗi tiết mục sôi động, WeYoung 2025 chuyển sang một mạch cảm xúc khác với loạt hit ballad chủ đề Fanchant Fan chat - nơi năm 2025 cũng ghi nhận sự thống trị không kém trên các nền tảng nghe nhạc. Nằm Bên Anh qua giọng ca Minh Đinh mở ra không gian lắng đọng, nơi cảm xúc không chỉ đến từ sân khấu mà còn lan ngược trở lại từ khán giả. Những đoạn điệp khúc được đồng thanh hát theo biến tiết mục thành khoảnh khắc kết nối, cho thấy sức sống bền bỉ của một bản ballad chạm đúng tâm trạng người trẻ.

Set điễn ngọt ngào của WeYoung

Tìm Thấy Nhau của SIVAN tiếp nối mạch hoài niệm với màu sắc trầm lắng hơn. Cách xử lý ca khúc thiên về kể chuyện, chậm rãi và tiết chế, giúp người nghe dễ dàng chìm vào dòng ký ức mà bài hát gợi ra. Cao trào cảm xúc được đẩy lên bằng màn song ca Chúc Phúc của Pia Linh và Đặng Vĩnh Thịnh - nơi hai màu giọng tưởng chừng đối lập lại hòa quyện tự nhiên, tạo nên cảm giác vừa dịu dàng vừa day dứt. Ngay sau đó, Ngàn Năm Ánh Sáng do Đặng Vĩnh Thịnh thể hiện khép lại phần ballad bằng sự lãng mạn vừa đủ, không phô trương nhưng đủ sâu để níu cảm xúc khán giả.

Trong chủ đề thứ 3 - Muôn Vũ Trụ, Một Bản Sắc, Chi Xê đảm nhận vai trò dẫn dắt với chuỗi ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Từ Seenderela đến Thiên Thần Giáng Thế, nữ ca sĩ giữ mạch kể bằng phong thái trong trẻo và cách thể hiện thiên về cảm xúc. Mộc Miên – màn kết hợp cùng Gia Lộc (The Flob) – trở thành điểm giao thú vị giữa hai “vũ trụ” âm nhạc, nơi sự mềm mại và trầm ấm bổ trợ cho nhau. Khi Trà Và Cà Phê vang lên, không khí được “đổi màu” rõ rệt, kéo khán giả trở lại với tinh thần trẻ trung. Cao trào của chủ đề được đẩy lên khi The Flob xuất hiện với Khế Ước, mang theo năng lượng alternative/rock mạnh mẽ, khiến sân khấu như bùng nổ sau chuỗi cảm xúc lắng đọng trước đó.

Tiết mục chủ đề thứ 3 - Muôn Vũ Trụ, Một Bản Sắc:

Một trong những tiết mục chiếm trọn spotlight của đêm gala là mashup Vạn Vật Là Kho Báu với sự góp mặt của Bảo Anh, (S)TRONG Trọng Hiếu và RIO. Cách sắp xếp các ca khúc quen thuộc, cùng bản phối Rock cho Kho Báu, giúp tiết mục không chỉ dừng ở sự kết hợp thú vị mà thực sự trở thành khoảnh khắc cao trào. Việc cả ba nghệ sĩ liên tục tương tác và khuấy động sân khấu khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ như “nóng” lên từng nhịp beat.

Mashup Vạn Vật Là Kho Báu với sự góp mặt của Bảo Anh, (S)TRONG Trọng Hiếu và RIO

Bộ ba Bảo Anh - (S)TRONG và RIO

Mạch cảm xúc tiếp tục được mở rộng với mashup Người Bạn Thanh Xuân của GDUCKY, GiGi Hương Giang và Vương Bình. Từ Bạn Đời, I Don’t Wanna Let You Go đến Thành Phố Phía Đông và Có Hẹn Với Thanh Xuân, tiết mục chọn cách kể câu chuyện về tình bạn, ký ức và những năm tháng tuổi trẻ - chủ đề dễ chạm tới khán giả WeYoung nhất. Đây cũng là một trong những màn trình diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cảm xúc liền mạch và sự kết nối tự nhiên giữa các nghệ sĩ.

Set diễn đậm chất thanh xuân:

Trong mạch diễn biến của đêm nhạc, tiết mục Bước Đều mang tinh thần Việt của Nhật Hoàng xuất hiện như một điểm nhấn khác biệt. Giai điệu và tinh thần dân tộc được đặt cạnh những ca khúc hiện đại, tạo nên sự giao thoa thú vị, cho thấy WeYoung không bó hẹp “tính trẻ” trong một khuôn mẫu duy nhất mà mở rộng nó sang cả bản sắc văn hóa.

Nhật Hoàng với Bước Đều

Khép lại WeYoung 2025 là set diễn THÍCH XMAS, nơi không khí Giáng sinh bao trùm toàn bộ sân khấu. Từ Noella, Thích Em Tâm Huyết đến Xmas Suy và xmas day em dau, loạt ca khúc quen thuộc được sắp xếp khéo léo để giữ tinh thần ấm áp, gần gũi. Việc Kai Đinh trực tiếp xuất hiện trên sân khấu ở phần kết không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn, mà còn như một lời chào khép lại hành trình âm nhạc do chính anh xây dựng.

Set diễn THÍCH XMAS

Nhìn tổng thể, WeYoung 2025 cho thấy một tư duy rõ ràng trong việc xây dựng đêm nhạc: không chạy theo sự hoành tráng hình thức, mà tập trung vào việc tạo “đất diễn” cho nghệ sĩ trẻ, đặt họ vào những vị trí đủ quan trọng để tỏa sáng. Dưới sự dẫn dắt âm nhạc của Kai Đinh và dàn dựng sân khấu của đạo diễn Linh Nguyễn, WeYoung 2025 trở thành minh chứng rằng khi được đặt đúng bối cảnh và mạch kể phù hợp, âm nhạc trẻ không chỉ viral trên mạng xã hội mà còn đủ sức chinh phục khán giả trong không gian trực tiếp.

Sân khấu WeYoung kết lại với những khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp:

Giám đốc Âm nhạc Kai Đinh và triết lý “trăm người trăm vẻ”: Âm nhạc là không gian để người trẻ nhìn thấy chính mình

Chia sẻ về cách xây dựng tổng thể âm nhạc WeYoung 2025, giám đốc âm nhạc Kai Đinh cho biết anh bắt đầu từ câu hỏi: người trẻ trong năm nay đang cảm thấy như thế nào, họ đang sống ra sao, chứ không chỉ là họ đang làm gì. Theo Kai Đinh, sân khấu WeYoung không đơn thuần là nơi trình diễn mà còn là nơi tôn vinh những thay đổi, những nỗ lực định nghĩa lại bản thân của thế hệ trẻ - một thế hệ đa dạng, chuyển động nhanh và không ngừng phá vỡ giới hạn.

Theo Kai Đinh, sân khấu WeYoung không đơn thuần là nơi trình diễn mà còn là nơi tôn vinh những thay đổi, những nỗ lực định nghĩa lại bản thân của thế hệ trẻ

Từ tinh thần đó, âm nhạc của gala được xây dựng như một bức tranh nhiều lớp, nơi mỗi nghệ sĩ đều có không gian riêng để cất tiếng. Đường dây âm nhạc không bị giới hạn bởi thể loại hay khuôn mẫu, mà hướng đến sự pha trộn, kết hợp và trải nghiệm cảm xúc. Kai Đinh nhấn mạnh rằng WeYoung 2025 phản ánh rõ diện mạo của người trẻ năm qua: linh hoạt, dám thử và không bị ràng buộc bởi những định nghĩa cũ. Chính vì vậy, việc tôn vinh cảm xúc được đặt song song với kỹ thuật, thay vì chạy theo sự hoàn hảo mang tính trình diễn.

Với một gala vừa mang tính vinh danh vừa là sân chơi trải nghiệm, bài toán khó nhất theo Kai Đinh chính là sự cân bằng. Giữ được sự trang trọng của một buổi lễ trao giải nhưng đồng thời tạo ra không gian đủ quen thuộc để nghệ sĩ và khán giả trẻ cảm thấy “thuộc về” là thử thách lớn nhất. Những khoảnh khắc kết nối mạnh mẽ nhất, theo anh, đến từ lúc khán giả nhìn thấy chính mình trên sân khấu trong tinh thần thanh xuân, nhiệt huyết và không bị đóng khung của các nghệ sĩ biểu diễn.

“Trăm người trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ” không chỉ là tagline mà là tinh thần xuyên suốt của âm nhạc WeYoung năm nay nơi không ai cần trở nên giống ai để được ghi nhận

Nếu phải gói gọn WeYoung 2025 trong một thông điệp, Kai Đinh mong khán giả nhớ rằng đây là nơi sự khác biệt được tôn trọng, nơi tuổi trẻ được sống trọn vẹn với đam mê. “Trăm người trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ” không chỉ là tagline mà là tinh thần xuyên suốt của âm nhạc WeYoung năm nay nơi không ai cần trở nên giống ai để được ghi nhận.

“Kai tin là sự kết nối mạnh nhất sẽ đến từ những khoảnh khắc mà khán giả họ được nhìn thấy bản thân mình ở trong đó. Khi mỗi một tiết mục có một cá tính riêng, nhưng tất cả đều chia sẻ chung tinh thần thanh xuân, trẻ và rất nhiệt huyết, không bị đóng khung. Khán giả họ sẽ cảm thấy đây là tôi được thuộc về. Những người đứng trên sân khấu cũng giống như tôi, họ đang làm điều mà họ cảm thấy đam mê, không bị ràng buộc hay giới hạn bởi những trải nghiệm của người khác. Kai rất hy vọng khán giả trẻ sẽ cảm thấy được đồng cảm giống như tagline của chương trình năm nay 'trăm người trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ’”, Kai Đinh chia sẻ.

Ekip đứng sau WeYoung 2025: Khi sân khấu mở trở thành bệ phóng cho nghệ sĩ trẻ

Bên cạnh dấu ấn âm nhạc, WeYoung 2025 còn cho thấy sự chỉn chu trong khâu dàn dựng sân khấu với sự góp mặt của đạo diễn sân khấu Linh Nguyễn cùng The Bros - đội ngũ chuyên nghiệp đứng sau nhiều sự kiện giải trí tiêu biểu, trong đó có HAY Fest. Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ được tận dụng như một sân khấu mở, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả được thu hẹp. Visual, ánh sáng và bố cục sân khấu được tiết chế vừa đủ, tập trung hỗ trợ cảm xúc từng tiết mục thay vì phô trương hình thức.

Đạo diễn sân khấu Linh Nguyễn

Nhìn tổng thể, WeYoung 2025 cho thấy một định hướng rõ ràng trong việc xây dựng bản sắc thương hiệu. Trao sân khấu cho nghệ sĩ trẻ, trao thời lượng đủ dài để họ tỏa sáng và trao niềm tin rằng những cái tên đang lên hoàn toàn có thể giữ nhịp cho một đêm nhạc lớn. Khi được đặt đúng bối cảnh, âm nhạc trẻ không còn là những đoạn hit ngắn ngủi trên mạng xã hội, mà trở thành trải nghiệm trọn vẹn, có chiều sâu và đủ sức kết nối hàng trăm khán giả trong cùng một không gian. Chính từ lựa chọn ấy, WeYoung 2025 không chỉ là một gala trao giải, mà là bức tranh phản chiếu đời sống âm nhạc của người trẻ trong năm qua – đa dạng, chuyển động và không ngừng tự định nghĩa mình.