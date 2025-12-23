Nhạc Giáng sinh hot nhất lúc này: Nam rapper cứ góp giọng là hit, nghe muốn có người yêu ngay

Mới đây, Kai Đinh chính thức trở lại thị trường nhạc Việt với EP mới mang tên mùa ôm ôm , ra mắt đúng dịp Giáng sinh và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nhạc. Dự án tiếp tục theo đuổi màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, ấm áp - phong cách quen thuộc mà Kai Đinh thường lựa chọn trong các sản phẩm phát hành vào dịp cuối năm.

xmas day, em dau - KAI ĐINH x PiaLinh x Dangrangto - OFFICIAL MV

EP mùa ôm ôm bao gồm 1 intro into the wonderland và 5 ca khúc noella u (VINAHUY), thích em tâm huyết (Juky San), xmas suy (SIVAN, Hngle), xmas day, em dau (PiaLinh, Dangrangto), điều vô tri nhất - xmas ver (MIN, Hoàng Dũng). Dàn nghệ sĩ góp mặt đều là những cái tên quen thuộc với khán giả trẻ, sở hữu màu giọng riêng và phong cách âm nhạc hiện đại. Đặc biệt, sự tái xuất chung của Kai Đinh, MIN và Dangrangto tiếp tục nhận được sự chú ý, khi bộ ba từng tạo dấu ấn trước đó với ca khúc chẳng phải tình đầu sao đau đến thế.

Về mặt âm nhạc, mùa ôm ôm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ những giai điệu tươi sáng, dễ thương đến các ca khúc mang màu sắc trầm lắng, giàu suy tư. Ca từ trong EP xoay quanh những câu chuyện quen thuộc như yêu thương, nhớ nhung, giận hờn được kể lại theo cách gần gũi, phù hợp với không khí sum vầy cuối năm. Đây cũng là những trải nghiệm của chính Kai Đinh và Đức Hạnh - vợ của nhạc sĩ trong tình yêu. Đồng thời, các ca khúc đều ngập tràn không khí Giáng sinh nhờ cách Kai Đinh kết hợp những âm thanh, nhạc cụ để làm nên giai điệu rộn ràng đặc trưng của mùa lễ hội. Dưới các MV được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ cảm giác “dễ chịu”, “ấm áp”, cho rằng EP mùa ôm ôm gợi đúng tinh thần Giáng sinh và tạo cảm giác muốn nghe trong những ngày cuối năm se lạnh.

EP được viết dựa trên trải nghiệm của Kai Đinh (Ảnh: Kai Đinh)

Cùng với EP, Kai Đinh phát hành MV xmas day, em đau kết hợp cùng PiaLinh và Dangrangto. MV kể câu chuyện về một cặp đôi giận hờn nhau đúng dịp Giáng sinh và ngồi đối diện tại bàn tiệc để “đấu khẩu”. Trong sản phẩm này, Kai Đinh đảm nhận vai trò người dẫn chuyện bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, giúp kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt câu chuyện. PiaLinh thể hiện phần giai điệu với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, khắc họa tâm trạng tổn thương và mong chờ được thấu hiểu của cô gái. Trong khi đó, Dangrangto góp màu sắc đối lập bằng những đoạn rap mang tính tự sự, thể hiện góc nhìn của chàng trai giữa cảm giác nhớ nhung, bối rối và day dứt.

Giữa khung cảnh Giáng sinh rộn ràng ngoài phố nhưng cảm xúc của hai nhân vật lại như “đóng băng” vì những hiểu lầm chưa được hóa giải. Cuối cùng, chàng trai quyết định ôm hộp quà đứng trước cửa nhà người thương để nhận lỗi, mở ra cái kết nhẹ nhàng, đúng tinh thần của một bản tình ca Giáng sinh: có giận hờn, có cãi vã, nhưng sau tất cả vẫn là sự cảm thông và mong muốn quay về bên nhau. Dưới phần bình luận của MV, không ít người xem dành lời khen cho câu chuyện được xây dựng nhẹ nhàng, đời thường, dễ đồng cảm, một số khán giả cũng dành lời khen cho sự kết hợp ăn ý giữa PiaLinh và Dangrangto cũng như màu không khí Giáng sinh được thể hiện xuyên suốt.

Năm 2025 được xem là một năm hoạt động năng suất của Kai Đinh (Ảnh: Kai Đinh)

Năm 2025 được xem là một năm hoạt động năng suất của Kai Đinh, cả trong âm nhạc lẫn đời sống cá nhân. Tháng 7 vừa qua, anh tổ chức lễ cưới với Đức Hạnh tại Cam Ranh với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ Việt, sau đó tiếp tục tổ chức hôn lễ tại quê nhà cùng gia đình. Dịp này, Kai Đinh phát hành EP 1+1 = đôi gồm các ca khúc viết về đám cưới, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội nhờ không khí ngọt ngào, lãng mạn. Cuối năm, anh hoàn thành vai trò giám đốc âm nhạc cho phim điện ảnh Phá Đám Sinh Nhật Mẹ và ra mắt EP mùa ôm ôm, tiếp tục duy trì “truyền thống” phát hành những dự án mang màu sắc chữa lành vào mỗi dịp tháng 12.