Suốt khoảng 7 tháng trở lại đây, Wren Evans gần như “ẩn thân” hoàn toàn trên MXH. Nam ca sĩ không xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cũng không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, khiến sự vắng bóng kéo dài này nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả đem ra bàn tán.

Theo ghi nhận, lần cập nhật gần nhất trên Facebook cá nhân của Wren Evans diễn ra vào tháng 3. Trong khi đó, trang Instagram của anh cũng dừng hoạt động từ ngày 15/5 và đến nay vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái mới nào. Nguồn cơn được cho là do lùm xùm tình ái với Lim Feng và Mi Nga khiến showbiz Việt điên đảo một khoảng thời gian.

Lùm xùm tình ái với Lim Feng và Mi Nga khiến Wren Evans phải ở ẩn một thời gian

Tối 22/12, Wren Evans không kèn trống, thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa Facebook cá nhân bằng 2 hình ảnh trắng xóa, gợn chút mờ đục. Hành động bí ẩn này nghiễm nhiên rơi vào tầm ngắm của dư luận, được cho là phải có mục đích sâu xa nào đó thay vì đơn giản chỉ là đổi mới giao diện trang cá nhân.

Wren Evans thay ảnh đại diện và ảnh bìa bằng tấm hình màu trắng mờ đục

Một vài “thám tử Conan” đã chỉnh tối, giảm độ tương phản bức ảnh và từ “Đợi” hiện lên, ẩn mình dưới lớp “sương” mịt mờ. Điều này khiến netizen gợi nhắc tới ca khúc Thu Đợi được nam ca sĩ đăng tải trên Spotify vài ngày trước trước khi âm thầm xoá bỏ.

Từ "Đợi" lộ diện khi bức ảnh được hiệu chỉnh

Việc ca khúc bất ngờ bị gỡ bỏ ngay trong đêm, không kèm theo bất kỳ thông báo hay lời giải thích nào từ ekip, đã nhanh chóng thổi bùng làn sóng tranh luận trong cộng đồng yêu nhạc. Không ít ý kiến cho rằng đây là một nước cờ có chủ đích, nhằm “thăm dò” phản ứng khán giả sau quãng thời gian dài Wren Evans gần như đóng băng hoạt động vì scandal.

Thu Đợi được nam ca sĩ đăng tải trên Spotify vài ngày trước trước khi âm thầm xoá bỏ

Đáng chú ý, Thu Đợi được phát hành đúng thời điểm kỷ niệm 2 năm album đầu tay Loi Choi ra mắt. Ca khúc này vốn là bản phối từng tạo hiệu ứng mạnh tại sân khấu GENfest 2024, đồng thời được giới fan đồn đoán là phát súng khởi động cho album phòng thu thứ hai của nam ca sĩ.

Từ đó, nhiều netizen cho rằng những động thái khó đoán xoay quanh Thu Đợi không đơn thuần là sự cố, mà rất có thể là tín hiệu “nhá hàng”, báo trước cho màn comeback của Wren Evans sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.