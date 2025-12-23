Không còn là một gala trao giải đơn thuần, WeYoung 2025 bước ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc để trở thành một không gian nơi đời sống âm nhạc của người trẻ được tái hiện trọn vẹn, sống động và giàu cảm xúc. Tối 20/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sân khấu WeYoung không chỉ chứng kiến những khoảnh khắc vinh danh, mà còn mở ra một hành trình âm nhạc kéo dài hơn 3 tiếng - nơi các nghệ sĩ trẻ được trao niềm tin dẫn dắt, những ca khúc từng viral trên nền tảng số được đưa ra ánh sáng sân khấu trực tiếp và được kiểm chứng bằng phản ứng thật, không qua bộ lọc.

Gala WeYoung vừa diễn ra ngày 20/12 tại TP.HCM

Cách WeYoung 2025 lựa chọn tiếp cận người trẻ cho thấy một định hướng rõ ràng và nhất quán: không áp đặt, không định nghĩa thay, mà tạo điều kiện để họ tự kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ được tận dụng như một sân khấu mở, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả được thu hẹp đến mức tối đa. Visual, ánh sáng và bố cục được tiết chế vừa đủ, đóng vai trò nâng đỡ cảm xúc từng tiết mục thay vì phô trương hình thức. Trong tổng thể đó, âm nhạc không bị cắt vụn thành những khoảnh khắc rời rạc, mà được dẫn dắt theo một dòng chảy liền mạch, phản ánh đúng nhịp sống đa sắc, nhanh nhưng không hời hợt của thế hệ trẻ hôm nay.

Đạo diễn sân khấu Linh Nguyễn

Đằng sau lựa chọn ấy là tư duy dàn dựng của đạo diễn sân khấu Linh Nguyễn cùng ê-kíp The Bros - những người không xem công nghệ hay quy mô là đích đến, mà coi đó chỉ là phương tiện phục vụ cho con người, cảm xúc và tinh thần thế hệ. WeYoung 2025 vì thế không tìm cách “trẻ hóa” sân khấu bằng những thủ pháp bề nổi, mà lắng nghe người trẻ, tôn trọng cách họ cảm nhận và trao cho họ không gian đủ rộng để tỏa sáng theo cách riêng.

Sau khi Gala WeYoung 2025 khép lại với nhiều phản hồi tích cực, đạo diễn Linh Nguyễn đã có những chia sẻ sâu sắc về những khoảnh khắc khiến anh cảm nhận rõ nhất tinh thần người trẻ, cách ê-kíp giữ nhịp cảm xúc cho một chương trình dài hơi, cũng như những quyết định dàn dựng khó khăn phía sau hậu trường. Từ sân khấu đến trải nghiệm tổng thể, câu chuyện WeYoung 2025 không chỉ là bài toán tổ chức một gala, mà là hành trình tìm cách để người trẻ thật sự được nhìn thấy, được lắng nghe và được tôn trọng - đúng như tinh thần mà chương trình theo đuổi ngay từ đầu.

Gala WeYoung 2025 đã khép lại sau hơn 3 tiếng trình diễn liên tục, khoảnh khắc nào trên sân khấu khiến anh cảm nhận rõ nhất tinh thần người trẻ mà chương trình hướng tới?

Khoảnh khắc rõ nét nhất với tôi đó chính là khi ca khúc chủ đề “Trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ” vang lên trong tiết mục mở màn. Đây không chỉ là bài hát tập hợp những chất liệu “trendy” của một năm qua, mà nó còn thể hiện được tinh thần rất trẻ, rất “dám” phía sau nó: toàn bộ phần trình diễn được viết mới, dàn dựng mới, hòa âm phối khí mới hoàn toàn trong vòng chưa đầy một tuần.

Ở đó có sự liều lĩnh, sự nhiệt huyết và tinh thần dấn thân rất đặc trưng của người trẻ - đúng như thông điệp mà WeYoung by WeChoice muốn truyền tải - không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng hết mình và chân thành.

WeYoung để người trẻ tự kể câu chuyện của mình

Trước áp lực thời lượng dài, anh đã xây dựng nhịp sân khấu như thế nào để khán giả không bị đứt mạch cảm xúc?

Ekip đạo diễn và sáng tạo của The BROS chọn cách không chia chương trình thành các khối tách rời, mà biến toàn bộ Gala thành một dòng chảy xuyên suốt.

Các tiết mục được thiết kế vừa là trình diễn, vừa là cách giới thiệu hạng mục, kết nối với nhau bằng cấu trúc mash-up, nơi nhiều nghệ sĩ cùng xuất hiện nhưng được phân lớp rõ ràng theo màu sắc, thể loại và năng lượng. Nhờ vậy, khán giả không bị rơi khỏi mạch cảm xúc, mà được dẫn dắt qua một hành trình đa dạng, đầy màu sắc đúng tinh thần WeYoung.

Sau khi gala kết thúc và nhận được nhiều phản hồi tích cực, chi tiết dàn dựng nào khiến anh bất ngờ nhất khi được khán giả trẻ nhắc đến nhiều?

Điều khiến tôi bất ngờ là các khán giả trẻ nhắc nhiều đến nhịp chuyển cảnh và cách kết nối giữa các tiết mục, chứ không chỉ những khoảnh khắc cao trào. Điều đó cho thấy họ rất tinh tế trong cảm nhận trải nghiệm tổng thể, và cũng là một tín hiệu vui khi những chi tiết tưởng hậu trường được nhìn thấy và ghi nhận.

Nhiều khán giả chia sẻ rằng WeYoung 2025 tạo cảm giác “người trẻ được nhìn thấy thật sự”, theo anh sân khấu đã góp phần vào cảm nhận đó ra sao?

Với WeYoung lần này, chúng tôi không cố “định nghĩa” người trẻ, mà tạo không gian để họ tỏa sáng với câu chuyện của chính mình. Sân khấu được thiết kế mở, linh hoạt, cho phép nghệ sĩ và nội dung được là 1 bản thể độc lập tự tin nhất - từ cách đứng sân khấu, tương tác, đến cách kể câu chuyện. Khi người trẻ không bị ép vào một khuôn mẫu, họ sẽ tự nhiên tỏa sáng theo cách rất riêng.

Đạo diễn Linh Nguyễn và ekip THE BROS làm việc với phong thái chuyên nghiệp, cởi mở

Với một Gala vừa mang tính vinh danh, vừa là không gian trải nghiệm và lan tỏa, đâu là quyết định dàn dựng khó nhất mà anh phải đưa ra?

Khó nhất là cân bằng giữa tính trang trọng của một Gala vinh danh và năng lượng trẻ trung của một sân khấu trải nghiệm. Nếu quá nghiêng về một phía, chương trình sẽ mất đi tinh thần trẻ của WeYoung. Vì vậy, mọi quyết định dàn dựng tôi đều phải cân nhắc trả lời cho câu hỏi: “Điều này có khiến người trẻ thấy gần gũi mà vẫn được tôn trọng không?”.

Trong hơn 3 tiếng của chương trình, có phân đoạn nào anh và ê-kíp buộc phải điều chỉnh sát giờ diễn?

Có, và không ít. Chủ yếu là điều chỉnh nhịp độ một số tiết mục và thời lượng chuyển cảnh để đảm bảo năng lượng khán giả không bị chùng xuống. Với những chương trình dài, sự linh hoạt sát giờ diễn là điều bắt buộc, và may mắn là ekip đã đủ hiểu nhau để đưa ra quyết định rất nhanh.

Anh đánh giá khoảnh khắc sân khấu nào là thành công nhất trong việc truyền tải thông điệp WeYoung tới thế hệ trẻ?

Đó không phải một khoảnh khắc đơn lẻ, mà là cảm giác sau cùng khi chương trình khép lại:

khán giả vẫn ở lại, vẫn bàn luận, vẫn chia sẻ. Phản hồi chung mà tôi nhận được là “chương trình cho tụi em thấy mình ở trong đó”. Với tôi, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thông điệp đã chạm đúng.

Ưu tiên lớn nhất của đạo diễn Linh Nguyễn khi dàn dựng sân khấu là tính chân thật

Với đối tượng khán giả trẻ, anh đặt ưu tiên nào lên hàng đầu khi xây dựng tổng thể sân khấu?

Ưu tiên lớn nhất là tính chân thật. Người trẻ rất nhạy cảm với sự gượng ép. Sân khấu có thể không cần quá phô trương, nhưng phải trung thực với tinh thần của nội dung và người đứng trên đó phải cảm thấy thoải mái là chính mình nhất thì nguồn năng lượng họ đem tới mới có thể chạm đến trái tim khán giả.

Nếu phải chọn một yếu tố sân khấu góp phần lớn nhất vào việc lan tỏa tinh thần trẻ của WeYoung 2025?

Tôi sẽ gọi tên nhịp điệu - từ âm nhạc, ánh sáng đến cách các tiết mục nối tiếp nhau. Nhịp điệu đó phản ánh đúng nhịp sống của người trẻ: nhanh, đa sắc, nhưng vẫn có những khoảng lặng cần thiết.

Trong bối cảnh các gala ngày càng cạnh tranh về quy mô và công nghệ, WeYoung 2025 khác biệt ở điểm nào?

Khác biệt nằm ở việc chúng tôi không chạy theo công nghệ như một mục tiêu, mà dùng nó như công cụ phục vụ câu chuyện. Trọng tâm vẫn là con người, cảm xúc và tinh thần thế hệ - công nghệ chỉ như 1 phương tiện giúp những điều đó được nhìn thấy rõ hơn.

WeYoung 2025 đã kết thúc trọn vẹn bằng đêm Gala không thể bùng nổ hơn

Nếu được làm lại Gala WeYoung 2025, anh muốn đẩy mạnh chi tiết nào hơn?

Tôi muốn dành thêm không gian cho những khoảnh khắc tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả, để cảm giác “được nhìn thấy” của người trẻ còn rõ nét hơn nữa.

Sau WeYoung 2025, trải nghiệm này đã thay đổi tư duy làm sân khấu của anh ra sao?

WeYoung 2025 nhắc tôi rằng: Làm sân khấu cho người trẻ không phải là cố tỏ ra trẻ, mà là lắng nghe và tôn trọng cách họ cảm nhận thế giới. Đó không chỉ là tinh thần của WeYoung mà tôi và ekip sẽ cùng giữ nguồn năng lượng đó theo mình trong những dự án tiếp theo.

Cám ơn anh vì những chia sẻ!