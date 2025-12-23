Cuối tuần qua, diện mạo mới mẻ cùng phong cách thời trang nổi bật của Double2T tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý và xôn xao bàn luận chính là visual khác lạ của nam rapper, khác hẳn với hình ảnh thường thấy trước đây.

Diện mạo mới mẻ cùng phong cách thời trang nổi bật của Double2T (Video: nicknaystandidol_)

Cụ thể, Double2T xuất hiện trong tiết mục Big Team All Star cùng các rapper khác và BigDaddy. Nam rapper đã xuất hiện trong một phong cách hoàn toàn mới, với mái tóc đen để xõa tự nhiên, kết hợp cùng kính cận, tạo nên ngoại hình được nhiều khán giả mô tả chuẩn “bad boy”.

Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, các đoạn video ghi lại màn trình diễn của Double2T đã được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới các bài đăng, phần lớn bình luận đều tập trung vào phần visual lạ mắt khiến nhiều người không nhận ra nam rapper ở những giây đầu tiên. Nhiều khán giả cho biết họ bị bất ngờ trước visual mới của anh, cho rằng phong cách này mang lại cảm giác hiện đại, trẻ trung và có phần khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh gắn liền với tên tuổi của anh từ khi đi thi Rap Việt.

Hình ảnh trước đó của Quán quân Rap Việt (Ảnh: MXH)

Hinh ảnh mới nhất của Double2T (ảnh: FBNV)

Sự thay đổi này được đánh giá là một bước đi làm mới hình ảnh hiệu quả, giúp nam rapper ghi điểm trong mắt công chúng dù không cần sử dụng những bộ trang phục quá cầu kỳ hay rực rỡ.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, phần chuyên môn của Double2T trong đêm diễn cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nam rapper đã trình diễn một đoạn rap mới với flow lôi cuốn và kỹ thuật chắc chắn. Dù đứng chung sân khấu với người thầy BigDaddy và các đồng đội cũ, Double2T vẫn giữ được sức hút riêng, khẳng định phong độ của một quán quân sau một thời gian hoạt động chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa diện mạo mới mẻ và phong cách trình diễn tự tin đã tạo nên một tổng thể tiết mục ấn tượng.

Phần chuyên môn của Double2T trong đêm diễn cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực

Đa số ý kiến đều cho rằng phong cách hiện tại rất phù hợp với nam rapper (Ảnh: MXH)

Hiện tại, những hình ảnh về màn trình diễn này vẫn đang tiếp tục nhận được lượt tương tác cao trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều cho rằng phong cách hiện tại rất phù hợp với nam rapper và mong muốn anh duy trì hoặc phát triển thêm nhiều khía cạnh hình ảnh mới trong tương lai.

Thực tế, kể từ sau khi đạt vị trí quán quân Rap Việt mùa 3, Double2T là một trong những nghệ sĩ có lịch trình hoạt động dày đặc. Anh liên tục xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ và thực hiện nhiều dự án cộng đồng. Việc thay đổi phong cách từ hình tượng đậm chất văn hóa vùng cao sang hình ảnh hiện đại, mang tính thời trang hơn cho thấy sự linh hoạt của nam rapper trong việc tiếp cận nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Đây không phải lần đầu tiên Double2T gây chú ý về mặt hình ảnh, nhưng lần xuất hiện tại Hà Nội tối 21/12 được xem là màn thay đổi gây ngạc nhiên nhất từ trước đến nay.