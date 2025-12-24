Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh - đang chăm chỉ chạy show dịp cuối năm. Trước đó, cô đã hoàn thành xong chuỗi show âm nhạc nhằm quảng bá cho phases of the moon , EP ra mắt vào tháng 5, cũng như tour diễn quốc tế Xin Chào - Mỹ Linh’s Xin Chào Tour . Ngoài ra, nữ ca sĩ trẻ cũng đang chuẩn bị cho album thứ 2

Âm nhạc có tính nghệ sĩ cao, Mỹ Anh sở hữu một lượng fan ổn định và trung thành. Vì vậy, chuỗi ảnh mới toanh cô nàng vừa đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn từ những người theo dõi. Cụ thể, Mỹ Anh đã đăng tải chùm “photo dump” lên Instagram, trong đó có tấm hình chụp hôn môi Duông Drum.

Mỹ Anh lần đầu công khai hôn môi bạn trai tin đồn

Đính kèm với đó là sound nhạc Evergreen của cô cùng dòng caption: "xin cảm ơn @duoong_dr (tài khoản của Duông Drum) phối bài này rất oke” . Đây cũng là lần đầu tiên sao nữ gen Z công khai tình cảm với bạn trai tin đồn. Netizen đồng loạt gửi lời chúc hạnh phúc, khen ngợi cặp đôi đáng yêu hay có “tướng phu thê”.

Nhiều khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi được Mỹ Anh đăng tải trên trang cá nhân

Mối quan hệ giữa Mỹ Anh và Duông Drum bắt đầu được chú ý từ đầu năm 2025 khi cô chia sẻ loạt video hậu trường phòng thu, bên cạnh bạn trai tin đồn. Dù đều tập trung vào quá trình làm nhạc nhưng không khó để phát hiện những cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào giữa cả 2. Anh chàng lần đầu diện kiến khán giả bên cạnh Mỹ Anh qua chuỗi sự kiện gentle sundays - gồm 4 buổi diễn ở Hà Nội và TP.HCM. Tại đây, Duông Drum đảm nhận vai trò chơi đàn guitar và piano.

EP phases of the moon đánh dấu sự trở lại của Mỹ Anh cũng được Duông Drum góp phần nhào nặn nên. Ngoài ra, live session Live From Home cũng có sự xuất hiện của người tình. Kể từ đó, người hâm mộ trông thấy cả 2 như hình với bóng, song hành cùng nhau trong cuộc sống, đời sống âm nhạc và các show diễn của Mỹ Anh và Xin Chào - Mỹ Linh’s Xin Chào Tour.

Duông Drum song hành cùng Mỹ Anh trong cuộc sống và sự nghiệp

Nguyễn Đức Minh Dương, hay còn gọi là Duông Drum, sinh năm 2002, là một trong những tay trống đầy triển vọng của Việt Nam. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, Duông Drum bắt đầu làm bạn với những chiếc trống từ năm 7 tuổi. Cậu là một “con nhà nòi” chính hiệu, tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với gương mặt điển trai, phong cách thời trang cá tính và khả năng chơi trống điêu luyện, Duông Drum nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Duông Drum từng giành giải Nhất tại cuộc thi Drum-Off Global 2019 (Singapore) ở hạng mục song tấu cùng Phạm Duy Anh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Cậu bạn sinh năm 2002 còn thường xuyên chia sẻ các bản drum cover trên mạng xã hội, nhận được sự yêu thích từ cộng đồng yêu nhạc.

Duông Drum là tài năng nhạc cụ trẻ, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn

Được mệnh danh là "phù thủy nhịp điệu", Duông Drum theo đuổi phong cách progressive rock pha jazz fusion, thường xuyên sử dụng kỹ thuật ghost notes và odd time signatures khiến giới chuyên môn trầm trồ.

Với tuổi nghề còn khá trẻ nhưng Duông Drum đã khiến nhiều người phải thán phục trước bề dày hoạt động nghệ thuật đầy sôi nổi như Quán quân Drum-Off Global Singapore 2019 (hạng mục Song Tấu Top 5 Vietnam Drum Festival 2021 với tiết mục Fusion Improvisation; Giải Nhì Cuộc thi Trống trẻ toàn quốc 2020; Trống chính tại Monsoon Music Festival 2022 và 2023; Session drummer cho loạt liveshow đình đám: Mang Tiền Về Cho Mẹ Tour (Đen Vâu), Lạc (Tùng Dương), Duyên Phận 20 Năm (Mỹ Linh), Chạy (Ngọt Band)…

Hiện tại, Duông Drum đang hoạt động với với tư cách thành viên của Background Band do NSX, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm “cầm trịch”. Anh từng được biết đến nhiều khi chơi trong chương trình âm nhạc Giao Lộ Thời Gian 4.