Ca khúc hot nhất lúc này: Mỹ nhân chỉ cần 3s nũng nịu làm cõi mạng phát cuồng, ai cũng muốn đu trend

Thời gian gần đây, netizen không khỏi phát sốt với giai điệu của ca khúc Not Cute Anymore nằm trong single cùng tên của nhóm nữ ILLIT, phát hành bởi Belift vào ngày 24/11. Bài hát thuộc thể loại pop pha nhịp điệu reggae, và lời bài hát thể hiện mong muốn thoát khỏi hình ảnh "chỉ dễ thương" và khám phá những khía cạnh đa chiều hơn của các thành viên.

Not Cute Anymore nằm trong single cùng tên của nhóm nữ ILLIT

Ngay sau khi ra mắt, Not Cute Anymore đã gây chú ý với nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước. Tại Hàn Quốc, single đứng đầu bảng xếp hạng Daily Shorts Top Songs trên Youtube Korea và giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng toàn cầu. Ở thị trường quốc tế bài hát lọt vào Billboard Global 200 và World Digital Song Sales với vị trí thứ 9. Đặc biệt tại Nhật Bản, single đạt top 3 trên Daily Single Chart của Oricon và đứng #1 trên AWA real-time rising chart, đồng thời mang về chiến thắng đầu tiên của nhóm tại chương trình Music Bank.

Nhờ sự kết hợp giữa giai điệu bắt tai, biểu cảm đáng yêu của các thành viên cùng phong cách trình diễn ngọt ngào, Not Cute Anymore nhanh chóng trở thành một trong những bản hit được yêu thích dù ra mắt được một tháng. Đáng chú ý, mới đây, cư dân mạng không khỏi "đứng ngồi không yên" trước đoạn video vỏn vẹn 3 giây ghi lại khoảnh khắc Moka (ILLIT) trong sân khấu trình diễn ca khúc Not Cute Anymore tại MMA 2025 . Dù thời lượng cực ngắn, nhưng chỉ với vài giây xuất hiện, nữ idol đã đủ sức khiến mạng xã hội bùng nổ.

Netizen không khỏi "đứng ngồi không yên" trước đoạn video vỏn vẹn 3 giây của Moka

Đoạn video nhanh chóng gây sốt nhờ vẻ nũng nịu đúng chuẩn "búp bê" của Moka: đôi mắt to tròn long lanh, layout makeup trong trẻo, kết hợp biểu cảm đáng yêu nhưng vẫn phảng phất nét tinh nghịch. Khoảnh khắc cô hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ống kính trong lúc thực hiện các động tác vũ đạo được netizen nhận xét là "sát thương cực mạnh", xem một lần là muốn replay liên tục. Chính sự tự nhiên, nhưng đầy cuốn hút này đã giúp Moka trở thành "chủ nhân" của khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trong màn trình diễn.

Đoạn video nhanh chóng gây sốt nhờ vẻ nũng nịu đúng chuẩn "búp bê" của Moka (Ảnh: X)

Ngay sau khi đăng tải, nhiều clip thu về hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, với phần lớn bình luận khen ngợi vẻ xinh xắn rạng rỡ và thần thái tươi sáng của Moka. Chỉ trong vài giây xuất hiện, nữ idol đã khiến fan "tan chảy", đồng thời lan tỏa sức hút mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng còn không ngớt trầm trồ trước đôi mắt long lanh, nụ cười trong trẻo và biểu cảm liên tục thay đổi, từ nhí nhảnh đáng yêu đến tinh nghịch, khiến mỗi khoảnh khắc xuất hiện đều cực kỳ cuốn hút. Giai điệu bắt tai, trẻ trung kết hợp cùng khoảnh khắc đáng yêu và nũng nịu của Moka đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp: từ các fan trung thành của nữ thần tượng đến cộng đồng Kpop nói chung, ai cũng thi nhau đu trend Not Cute Anymore .

Moka là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ ILLIT, ra mắt năm 2024 (Ảnh: X)

Moka sinh năm 2004 tại Fukuoka, Nhật Bản, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ ILLIT, ra mắt năm 2024. Cô được yêu thích nhờ vẻ xinh xắn rạng rỡ và thần thái cuốn hút mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Trước khi debut, Moka từng là thực tập sinh của HYBE Labels Japan và tham gia show sống còn R U Next?, nơi cô gây ấn tượng với kỹ năng vũ đạo linh hoạt, giọng hát trong trẻo và biểu cảm tự nhiên, tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong lòng người hâm mộ. Sự kết hợp giữa tài năng và ngoại hình giúp Moka nhanh chóng trở thành gương mặt được cộng đồng fan yêu mến trong nhóm.