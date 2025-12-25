Ca khúc âm thầm kiếm cả trăm triệu view, nhờ một thay đổi mà cả cõi mạng điên đảo

Nửa cuối năm 2025, thị trường nhạc Việt sôi động với đủ loại ca khúc theo trend, trong đó đoạn nhạc “một mảnh ký ức anh chia ra làm hai phần” đã nhanh chóng trở nên quen thuộc trên mạng xã hội. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, đoạn nhạc này được remake từ bản ballad E Là Không Thể , vốn đã ghi nhận hơn 93 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc được trình bày bởi Anh Quân Idol và sáng tác bởi Đông Thiên Đức - nhạc sĩ nổi tiếng với những bản ballad giàu cảm xúc, khai thác sâu nỗi day dứt trong tình yêu.

E Là Không Thể ghi nhận hơn 93 triệu lượt xem trên YouTube

Ngay từ khi ra mắt vào thời điểm cuối năm 2024, ca khúc ghi dấu ấn nhờ giai điệu chậm, buồn cùng ca từ xoáy sâu vào cảm giác tiếc nuối của một mối quan hệ không thể đi đến cái kết trọn vẹn, dễ chạm tới tâm lý người nghe đã trải qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm. Ca khúc chủ yếu phổ biến trong tệp khán giả trung niên và cộng đồng người nghe trung thành của nam ca sĩ, với lượt xem tăng trưởng đều đặn trên kênh YouTube chính thức, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ chiều sâu cảm xúc và sự đồng cảm mà ca từ mang lại.

Bản live của E Là Không Thể đã vượt mốc 93 triệu lượt xem

Đáng chú ý, video đạt lượng view cao nhất của ca khúc lại không phải là MV chính thức mà là bản ghi lại màn trình diễn của Anh Quân Idol tại Show Chốn Tìm, đăng tải trên kênh YouTube của nam ca sĩ. Đáng nói hơn là màn trình diễn này không đi kèm bất kỳ chiến dịch quảng bá rầm rộ nào, cũng không có các hoạt động PR hay truyền thông rình rang. Thế nhưng, chỉ nhờ sức hút tự nhiên của ca khúc cùng chiều sâu cảm xúc trong từng nốt nhạc, clip vẫn âm thầm thu hút lượt xem tăng đều đặn.

Khổng Minh x Châu Nhuận Phát - E Là Đôn Chề Prod.@tiengaz

Vào nửa cuối năm 2025, E Là Không Thể bắt đầu trở thành hiện tượng mạng xã hội khi các phiên bản remix và remake được khai thác mạnh mẽ. Ban đầu, bản remix của Orinn mở đường, giúp ca khúc xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng video ngắn. Tuy nhiên, đến khi bản remake E Là Đôn Chề ra mắt vào tháng 9.2025 do Khổng Minh x Châu Nhuận Phát, team DG House thực hiện lan truyền rộng rãi, ca khúc thực sự bùng nổ với hàng loạt video viral và nhanh chóng thu về hơn 90,3 nghìn lượt sử dụng trên tiktok. Được làm mới theo phong cách hiphop, E Là Đôn Chề gây chú ý khi bổ sung verse rap với phần ca từ được viết lại giúp ca khúc trở nên gần gũi và phù hợp hơn với thị hiếu của khán giả trẻ.

E Là Đôn Chề gây chú ý khi bổ sung verse rap với phần ca từ được viết lại (Ảnh: FBNV)

Có thể thấy, E Là Không Thể vốn đã sở hữu một lượng fan trung thành và chỗ đứng vững chắc trong lòng cộng đồng người nghe. Tuy nhiên, chính phiên bản remake E Là Đôn Chề đã mang đến một bước ngoặt mới đầy ấn tượng. Bản remake không chỉ khoác lên ca khúc màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại hơn, mà còn giúp nó tiếp cận gần hơn với thế hệ khán giả trẻ, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và biến E Là Không Thể thành hiện tượng viral trên các nền tảng video ngắn.