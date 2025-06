Tập 4 Em Xinh Say Hi vừa qua đã cho thấy độ chơi chiêu của Bích Phương thuộc dạng hay top đầu chương trình. Dù là người hiếm hoi may mắn chọn được ca khúc đúng gu trong vòng đấu giá cho Live Stage 2, Bích Phương vẫn đang ở trong thế “lép vế” nhất trong số 4 đội trưởng. Ngay từ vòng chọn đội, cô đã gặp không ít khó khăn: chỉ có 2 Em Xinh - Ngô Lan Hương và Lamoon - chủ động đầu quân. Cô phải rút thăm tới 5 lần mới gom đủ quân số, hoàn thiện đội hình gồm LyHan, Muộii, Han Sara, YeoLan và Hoàng Duyên. Đây hầu hết là những gương mặt trẻ, còn khá mới với sân khấu lớn và khán giả đại chúng - điều khiến đội Bích Phương bị xem là “yếu thế” nhất Live Stage 2 này.

Đội Bích Phương bị xem là “yếu thế” nhất Live Stage 2 này vì team toàn thành viên trẻ và mới

Là một nghệ sĩ hạng A với nhiều bản hit lớn, được kỳ vọng sẽ trở thành “chị đại” bùng nổ, Bích Phương lại chọn xuất hiện với một năng lượng hoàn toàn khác. Không hào nhoáng, không cạnh tranh, cô mang đến sự nhẹ nhàng, vui tươi và một tâm thế rất “Bích Phương” - không quá áp lực, không nặng tính thắng thua. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài vô tư ấy lại là một câu chuyện sâu sắc và nhiều cảm xúc.

Lần đầu tiên, Bích Phương chia sẻ một cách thẳng thắn về hành trình âm nhạc của chính mình về những hoài nghi, những ngày tăm tối và cả những giọt nước mắt lặng thầm. Cô thừa nhận từng nghi ngờ chính năng lực bản thân đến mức phải huỷ bỏ nhiều kế hoạch nghệ thuật, 1 trong số đó là concert của riêng mình. Nhưng sau khi buông bỏ, cô lại thấy… nhẹ nhõm. Không còn tiếc nuối cho một giấc mơ dang dở, mà là cảm giác an toàn khi không còn phải đối diện với nỗi sợ “không đủ giỏi”. Rồi sau đó là những đêm trằn trọc khóc vì áp lực không tên vì không còn chắc mình có đủ sức để đứng trên một sân khấu lớn.

Lần đầu tiên, Bích Phương chia sẻ một cách thẳng thắn về hành trình âm nhạc của chính mình

Em Xinh Say Hi không đơn giản là một sân chơi âm nhạc, mà là nơi để cô tìm lại cảm xúc, kết nối lại với âm nhạc theo cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất

Vì thế, Em Xinh Say Hi không đơn giản là một sân chơi âm nhạc, mà là nơi để cô tìm lại cảm xúc, kết nối lại với âm nhạc theo cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Bích Phương không đến đây để giành spotlight hay thể hiện đẳng cấp “chị đại”. Ngược lại, cô chọn quan sát, lắng nghe và đồng hành cùng những nghệ sĩ trẻ. Nữ ca sĩ tiếp thêm tinh thần cho các thành viên đội mình như Hoàng Duyên, Lamoon, hay Muộii - những gương mặt mới, non trẻ nhưng đang trong hành trình bung tỏa tiềm năng. Đó là cách Phương trao đi sự quan tâm thật sự, với một mong muốn rất đơn giản: giúp các bạn trẻ giữ được đam mê, không lạc đường, và học cách yêu nghề bằng chính trải nghiệm thật của mình.

Bích Phương nghẹn ngào khóc, thương các Em Xinh cùng đội

Vai trò đội trưởng của Bích Phương vì thế trở nên đặc biệt. Cô không tạo áp lực cho các thành viên, cũng không áp đặt chiến lược thi đấu quá căng thẳng. Từ việc chọn đội, đấu giá bài hát đến cách xây dựng tinh thần nhóm, cô luôn giữ sự điềm tĩnh và suy nghĩ kỹ lưỡng. Có thể đội của cô chưa mạnh về kinh nghiệm, nhưng lại có một thứ “vũ khí” riêng: một người dẫn dắt dịu dàng và và dễ chịu như Bích Phương.

Bích Phương bày tỏ muốn nâng đỡ Hoàng Duyên, Lamoon với tư cách là đàn chị đi trước

Giữa một rừng Em Xinh Say Hi , ai cũng muốn “chiến hết mình”, thì Bích Phương lại chọn cách tham chiến như “1 cô nàng thư giãn” - nhưng vẫn để lại dấu ấn cá nhân. Bích Phương chủ yếu lên hình nhiều qua những mảng miếng, câu đùa tung hứng hài hước, nhưng vẫn khiến khán giả nhớ về 1 Em Xinh luôn mang đến cảm giác dễ chịu trong 1 môi trường thi đấu, và khiến các thành viên tin tưởng tuyệt đối.

Bích Phương luôn mang đến cảm giác dễ chịu trong 1 môi trường thi đấu, và khiến các thành viên tin tưởng tuyệt đối

Hiện nay, có tin đồn đội Bích Phương sẽ về bét, chịu cảnh thua cuộc và mất đi 3 thành viên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là lời đồn đoán chưa được xác thực. Vì thế, người hâm mộ vẫn có thể đặt “ngôi sao hy vọng” vào Bích Phương và 1 tổ đội nhiều thành viên trẻ vẫn chưa thể hiện hết ngón nghề của bản thân.