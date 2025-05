Tạo hình mới nhất của Lisa khiến người hâm mộ hoài niệm hình tượng “búp bê sống”

Tối 20/5 theo giờ địa phương, Lisa đã xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện ra mắt BST mới của thương hiệu BVLGARI. Hình ảnh Đại sứ toàn cầu tham dự sự kiện với tạo hình như nàng thơ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao và danh hiệu “búp bê sống” lại một lần nữa được người hâm mộ nhắc lại.

Lisa khoe visual như nàng thơ tại sự kiện của BVLGARI

Trong sự kiện, Lisa chọn diện một thiết kế váy thanh lịch, tinh tế với tông màu đồng điệu cùng bộ trang sức nằm trong bộ sưu tập mới mà BVLGARI vừa ra mắt. Hình ảnh chỉn chu và quyến rũ của Lisa lập tức nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, khi gợi nhắc đến thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của cô cùng BLACKPINK - giai đoạn mà Lisa thường xuất hiện với phong cách sang trọng, cuốn hút nhưng không gây tranh cãi như một số lần xuất hiện gần đây với trang phục táo bạo.

Nhiều tạo hình gần đây của Lisa gây tranh cãi trên mạng xã hội

Loạt ảnh ghi lại tại sự kiện nhanh chóng lan truyền, khiến cộng đồng mạng không khỏi hoài niệm về một Lisa có tạo hình trong trẻo, dễ thương khi còn gắn bó với sân khấu Kpop tại Hàn Quốc.

Tạo hình tại sự kiện của Lisa khiến nhiều người hâm mộ hoài niệm

Thay đổi 360 độ sang hình tượng sexy “hở bạo” gây tranh cãi

Trước khi chính thức theo đuổi con đường nghệ sĩ solo, Lisa từng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì những bộ trang phục táo bạo trên sân khấu concert của BLACKPINK. Không ít lần, phong cách gợi cảm đến mức gây sốc của em út nhóm khiến các thành viên còn lại phải bất ngờ vì độ táo bạo và không ngại thử thách giới hạn của nữ ca sĩ.

Đỉnh điểm gây chú ý là khi Lisa biểu diễn tại hộp đêm Crazy Horse – một quyết định khiến cộng đồng mạng gần như “bùng nổ”. Việc một thần tượng nữ thuộc nhóm nhạc quốc dân của Kpop lại lựa chọn xuất hiện tại địa điểm mang tính biểu tượng cho phong cách biểu diễn gợi cảm này đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ và tranh cãi gay gắt. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt trong hình ảnh và định hướng cá nhân của Lisa.

Quyết định táo bạo của Lisa gây chấn động mạng xã hội

Sau khi rời YG Entertainment và thành lập công ty riêng mang tên Lloud, Lisa chính thức bước chân vào thị trường Âu Mỹ bằng cách ký hợp đồng với hãng thu âm RCA Records. Từ đây, phong cách thời trang và hình ảnh của cô có sự thay đổi mạnh mẽ. Lisa ngày càng theo đuổi hình tượng quyến rũ, hiện đại và táo bạo hơn bao giờ hết, điều được thể hiện rõ trong từng lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

MV Rockstar đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự nghiệp solo của Lisa. Trong sản phẩm này, nữ ca sĩ gây ấn tượng với tông trang điểm da nâu khỏe khoắn, kết hợp cùng phụ kiện nổi bật mang đậm tinh thần thời trang phương Tây. Không chỉ là sự đổi mới về hình ảnh, đây còn là tuyên ngôn cho tham vọng hội nhập và khẳng định bản sắc cá nhân tại thị trường âm nhạc quốc tế.

Tạo hình đầu tiên của Lisa khi chính thức Mỹ tiến

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đi kèm không ít tranh cãi. Từ đầu năm đến nay, Lisa liên tục trở thành tâm điểm bàn luận mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn như Victoria's Secret Show, MET Gala 2025, Coachella 2025 và nhiều hoạt động khác. Những bộ trang phục mang tính phô diễn cơ thể quá đà khiến cô vấp phải nhiều chỉ trích từ một bộ phận công chúng.

Những tạo hình hở bạo gây tranh cãi gần đây của Lisa

Trong khi người hâm mộ bảo vệ hình ảnh mới này, cho rằng Lisa đang thể hiện phong cách cá nhân và sự tự do sáng tạo, thì không ít ý kiến lại cho rằng cô đang đánh mất vẻ thanh lịch vốn có, thay vào đó là chạy theo hình tượng sexy nhằm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh “hở bạo” dạo gần đây của Lisa, nhiều người lại không khỏi nhớ đến tạo hình của Lisa thời còn hoạt động năng nổ tại thị trường Hàn Quốc với lớp make up trong trẻo như “búp bê sống”.

Thời đỉnh cao của “búp bê Thái” Lisa

Ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016, Lisa nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop khi là thần tượng ngoại quốc đầu tiên debut dưới trướng YG Entertainment. Ngay từ những ngày đầu, Lisa đã ghi dấu ấn nhờ phong cách cá tính, thần thái “girl crush” cùng vẻ đẹp lạ mang đậm nét Thái Lan – điều hiếm thấy trong dàn thần tượng Kpop lúc bấy giờ. Sự tươi mới, năng động và vóc dáng nổi bật giúp cô chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả toàn cầu.

Lisa được ví như búp bê sống với tạo hình cùng mái bằng thương hiệu và phong cách trang điểm trong trẻo

Gắn bó với hình ảnh mạnh mẽ, đầy nội lực cùng BLACKPINK trong các bản hit đình đám như Kill This Love, DDU-DU DDU-DU, How You Like That, Pink Venom, Lisa trở thành biểu tượng của một nữ rapper cá tính và sắc sảo. Tuy nhiên, nữ thần tượng còn ghi điểm trong lòng công chúng với những khoảnh khắc thực hiện fairy ending trên sân khấu, những khoảnh khắc đời thường hay những lần diện trang phục dễ thương xuất hiện tại những buổi ký tặng người hâm mộ.

Khoảnh khắc thực hiện fairy ending của Lisa

Nữ thần tượng với tạo hình đáng yêu ở buổi ký tặng người hâm mộ

Trên sân khấu, nhan sắc của Lisa thu hút mọi ánh nhìn

Không chỉ ghi dấu ấn bởi tài năng và phong cách biểu diễn, Lisa còn nhiều lần gây “bão” mạng xã hội với nhan sắc tựa búp bê sống. Cô liên tục lọt top tìm kiếm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn, đồng thời được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế vinh danh. Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á do TCC Asia bình chọn. Một năm sau đó, cô tiếp tục được vinh danh là sao nữ đẹp nhất thế giới bởi TC Candler.

Nhan sắc xinh như búp bê sống của Lisa từng vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm, đứng đầu các BXH nhan sắc

Trong thời gian hoạt động dưới trướng YG, Lisa còn trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang danh giá. Đáng chú ý nhất là vai trò Đại sứ toàn cầu của Celine, nơi cô được “đo ni đóng giày” trong những thiết kế sang trọng, tôn vinh thần thái thời thượng và vẻ đẹp thanh tú, xinh như “búp bê sống”.

Lisa từng là nàng thơ của Celine

Chính vì thế, sự trở lại bất ngờ với tạo hình nữ tính, nhẹ nhàng của Lisa tại sự kiện của BVLGARI đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bồi hồi nhớ về giai đoạn Lisa còn hoạt động sôi nổi tại Hàn Quốc, thời điểm cô thường xuyên ghi điểm với phong cách gần gũi, dễ mến và nét đẹp tựa “búp bê sống”.