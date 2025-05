Khuya 16/5, Lisa (BLACKPINK) bất ngờ tung MV When I’m With You, kết hợp với Tyla. Đây là track thứ 9 trong album đầu tay của Lisa, nay được nữ thần tượng quay MV cực nóng bỏng tung ngay thời điểm vào hè. Là bài hát theo âm hưởng Latin quyến rũ, Lisa rất biết cách để làm nổi bật chính mình và Tyla. MV được quay đơn giản nhưng không hề đơn điệu, nhan sắc của 2 ca sĩ là tâm điểm thu hút ánh nhìn.

MV When I'm With You - Lisa ft. Tyla

When I’m With You vẽ nên khung cảnh mùa hè nóng bỏng bên hồ bơi, Lisa và Tyla lần lượt xuất hiện trong những bộ cánh táo bạo. Lần trở lại này, nữ thần tượng người Thái lại “lộ da thịt”, nhưng rất biết cách kiểm soát để sexy một cách tinh tế. Chiếc áo kim sa hở lưng bổ trợ cho vũ đạo lắc hông, làm Lisa “slay hết nấc” mỗi nhịp chuyển động. Khung hình chung của Lisa và Tyla gây sốt. Mỗi lần hai cô gái là biểu tượng phong cách, làm chủ thế hệ mới “twerking” cùng nhau là fan mê mệt.

Lisa xinh hút hồn trong MV mới

MV nóng hơn mùa hè của Lisa và Tyla

Hai nữ ca sĩ hở bạo nhưng không phản cảm

Đứng cạnh chủ nhân bản hit Water, Lisa không hề kém cạnh về độ nóng bỏng, thậm chí còn gây chú ý hơn. Nhiều người nhận xét nhan sắc Lisa ngày càng thăng hạng. Tạo hình trong MV lần này vô cùng nịnh mắt, ai cũng thấy xinh. Màn đọ sắc giữa Lisa và Tyla đã mang đến cho When I’m With You bữa tiệc visual mãn nhãn, khó rời mắt.

Những khung hình tuyệt đối mùa hè của Lisa và Tyla

Ra MV sau bài hát tận 3 tháng nhưng Lisa vẫn phải khiến người ta bàn tán. Nhờ động thái này, When I’m With You có cơ hội được quảng bá rộng rãi hơn. Trong album đầu tay của Lisa, đa số “người qua đường” chỉ quen tai với các ca khúc đã được cô phát hành single như ROCKSTAR, New Woman hay Born Again.

Sau 3 tháng ra mắt nhạc, cuối cùng Lisa và Tyla cũng quảng bá cho When I'm With You

When I’m With You là một trong những bài hát giúp Lisa phô diễn thế mạnh, nhưng lại khá nhạt nhoà trong tổng thể album vì giai điệu không sôi động như các track thiên về trình diễn. Một MV đúng tinh thần, đánh trọng tâm vào phần nhìn là nhan sắc của Lisa - Tyla, ra mắt ngay thời điểm này sẽ giúp nữ thần tượng có thêm 1 ca khúc để gây sốt mùa hè năm nay. Sau nửa ngày lên sóng, MV hiện thu về gần 2.5 triệu lượt xem YouTube, được người hâm mộ tích cực sử dụng âm thanh trên TikTok.