Sáng ngày 14/8, Lisa khép lại album ALTER EGO với MV DREAM - bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng hiếm hoi giữa loạt ca khúc slay chiến. Được sản xuất dưới dạng phim ngắn, Lisa chơi lớn mời Sakaguchi Kentaro - mỹ nam Nhật Bản siêu hot sở hữu nụ cười đẹp nhất Jbiz - tham gia đóng chính. Vì thế, kỳ vọng từ người hâm mộ cũng rất cao, đặc biệt khi Lisa đã gây ấn tượng trong series ăn khách White Lotus.

LISA - DREAM feat. Kentaro Sakaguchi (Official Short Film MV)

Là ca khúc mang đúng tinh thần healing, DREAM có giai điệu du dương, nhịp độ chậm nhưng vẫn đủ để người nghe chìm đắm. Lisa có cơ hội khoe giọng hát nhưng vẫn còn phải nhờ cậy autotune. Điểm nhấn MV là nội dung và diễn xuất. Lisa diễn bằng mắt tốt, toát lên sự chua chát khi người thương Kentaro đã mãi mãi ra đi.

Hồi tưởng lại ký ức đẹp đẽ, người hâm mộ suy đoán cô nàng đang gợi nhắc lại mối tình năm 22 tuổi. Lý do là qua đoạn lyrics: “Whenever I close my eyes, it’s taking me back in time. Been drowning in dreams lately. Like it’s 2019, baby" (Cứ khi nào mắt nhắm nghiền, em như sống lại thời điểm đó. Lạc lõng trong từng cơn mơ như thể được quay về năm 2019).

DREAM có giai điệu du dương, nhịp độ chậm nhưng vẫn đủ để người nghe chìm đắm

Có thông tin cho rằng trong MV DREAM , Lisa cố tình tái hiện lại hình ảnh của chính mình hồi năm 2019 với mái tóc vàng óng, suôn dài và để mái bằng. Từ đó, nhiều khán giả liên tưởng rằng tạo hình của Sakaguchi Kentaro cùng chiếc nhẫn mà cả hai trao nhau đã gợi lại hình bóng và những trải nghiệm cô từng có với “bạn trai cũ”.

Jungkook ban đầu bị nhắm đến là tình cũ mà Lisa ẩn ý trong DREAM

Khi đoạn trailer mới được tung ra, Jungkook được tin là hình mẫu nam chính được Kentaro thủ vai. Nhưng khi Lisa ra mắt MV chính thức, người đang trong diện tình nghi là Jung Jaewon hay ONE - cựu nghệ sĩ dưới trướng YG, rời công ty vào tháng 7/2019. Kiểu tóc vàng mà ONE từng để được cho là khá giống tạo hình của Kentaro trong MV DREAM . Một số khán giả còn tinh ý phát hiện, trên trang cá nhân của anh và Lisa giai đoạn 2018 - 2019 từng xuất hiện vài bức ảnh có hoa và trang phục trùng hoặc tương đồng.

ONE

và Sakaguchi Kentaro có vài nét tương đồng trên khuôn mặt

Đáng chú ý, cũng trong năm 2019, tin đồn hẹn hò giữa ONE và Lisa lan truyền mạnh mẽ, khi nhiều fan chỉ ra hàng loạt điểm trùng hợp trong các bài đăng của hai idol ở cùng thời điểm.

ONE từng là thành viên nhóm hip-hop 1Punch và cũng là một trong số ít nam nghệ sĩ solo đầu tiên của YG sau nhiều năm. Anh gây chú ý khi góp mặt tại chương trình Show Me The Money 4 và phát hành loạt sản phẩm solo được đánh giá cao. 2 năm đồng hành cùng YG, ONE chỉ phát hành 1 single album gồm 2 bài hát rồi sau đó bị công ty đẩy đi đóng phim. Từ năm 2017-2019, anh đảm nhận loạt vai diễn từ chính tới phụ trong tận 6 bộ phim gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Trong suốt những năm tháng còn hoạt động nghệ thuật, ONE vô số lần xuất hiện ở các chủ đề hot trên mạng xã hội xứ Hàn nhờ nhan sắc xuất chúng, đậm chất lãng tử.

ONE nổi tiếng với visual điển trai chuẩn "bad boy", từng gây sốt 1 thời

Tuy nhiên, hợp đồng giữa anh và công ty đã chấm dứt vào tháng 7/2019, chỉ hơn 2 năm sau khi chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Anh sáng lập lên công ty của riêng mình Private Only, hứa hẹn siêng năng hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới nhưng mọi thứ lại không diễn ra như kế hoạch.

Không lâu sau, ONE xuất hiện trong show The Romance (đài JTBC) hồi tháng 2/2020 rồi mất hút hoàn toàn khỏi showbiz từ đó đến nay. Được biết, ONE có 2 tài khoản Instagram nhưng 1 tài khoản đã bị khóa còn 1 tài khoản không còn đăng bài trong suốt 5 năm qua. Giờ đây, hành tung của nam nghệ sĩ vẫn là 1 bí ẩn, đến fan cũng không chụp được bất kỳ bức ảnh nào về anh.