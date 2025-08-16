Em Xinh Pháo đã khác

Pháo đã trực tiếp đối diện với những nhận xét của MC Trấn Thành về việc cô "quá an toàn" và "chưa có cá tính như bên ngoài". Cô cũng chia sẻ quan điểm của mình về việc "ca sĩ không biết sáng tác là bất lợi" khi tham gia chương trình. Đây là một trong những khoảnh khắc Pháo bộc lộ suy nghĩ, nhìn nhận bản thân. Trước đó, Pháo luôn được kỳ vọng bứt phá, làm nên những bản hit thành công sau 2 Phút Hơn, Sự Nghiệp Chướng..