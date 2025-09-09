Ngoài 40 tuổi, phong cách thời trang của Phạm Quỳnh Anh ngày càng trẻ ra

Phạm Quỳnh Anh từng là thành viên của nhóm nhạc nữ H.A.T nổi đình nổi đám những năm 2000. Ngay cả khi tách ra solo, nữ ca sĩ cũng đạt được những thành công nhất định. Ở hiện tại, Phạm Quỳnh Anh đã bước qua tuổi 40 nhưng cô vẫn bền bỉ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh.

Có thể thấy rằng, Phạm Quỳnh Anh ở tuổi ngoài 40 không chỉ xinh đẹp, trẻ trung mà phong cách của cô cũng siêu hack tuổi. Muốn có thêm ý tưởng mặc đẹp, chị em đừng bỏ qua những công thức phối đồ sau đây của Phạm Quỳnh Anh:

Một trong những bảo bối giúp Phạm Quỳnh Anh hack tuổi chính là đồ denim. Cô gợi ý công thức khá đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa bao gồm áo thun trắng trễ vai kết hợp với quần jeans xanh ống suông. Mẫu áo trễ vai tôn lên nét quyến rũ của người mặc, đồng thời hack chiều cao hiệu quả.

Vẫn là trang phục denim nhưng Phạm Quỳnh Anh phối đồ theo cách nữ tính. Cô kết hợp chân váy denim xẻ tà với áo thun màu đen. Công thức trang phục này ghi trọn điểm trẻ trung, thời thượng. Đôi giày sneaker tông màu xám ăn nhập hoàn hảo với outfit.

Áo len tăm dài tay, tông màu đen mang đến cho người diện nét sang trọng. Để không bị cộng tuổi, Phạm Quỳnh Anh đã khéo léo kết hợp mẫu áo này cùng với quần jeans xanh. Vẻ ngoài của cô càng thêm yêu kiều, ngọt ngào nhờ chiếc khăn trùm đầu.

Diện quần jeans suốt ngày nhưng Phạm Quỳnh Anh không tạo cảm giác nhàm chán. Đó là bởi cô có nhiều cách phối đồ sáng tạo, như set trang phục trên là một ví dụ. Chiếc áo màu đen bèo nhún mang đến cho Phạm Quỳnh Anh sự nữ tính, bay bổng. Sự kết hợp giữa mẫu áo điệu đà này với quần denim xanh giúp tăng vẻ bụi bặm. Đôi sandal ánh kim, vòng cổ vàng giúp tổng thể outfit thêm long lanh.

Điểm nhấn của bộ cánh trên chính là chiếc áo trễ vai. Mẫu áo này tôn lên đường cong nữ tính của người diện và giúp vẻ ngoài thêm nổi bật. Để tránh cảm giác "sến", Phạm Quỳnh Anh đã rất khéo léo kết hợp mẫu áo này cùng quần jeans ống suông.

Công thức áo tank top và quần denim trắng tạo nên bộ cánh tươi trẻ, nữ tính. Chiếc áo ôm dáng đóng vai trò hack chiều cao, tạo sự gọn gàng cho tổng thể trang phục. Chị em có thể tô điểm một số món phụ kiện như khuyên tai, vòng cổ dây mảnh hoặc đeo kính mắt để tăng vẻ thời thượng, nổi bật khi diện bộ cánh trên.

Phạm Quỳnh Anh luôn biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật khi diện trang phục đơn giản. Công thức áo hai dây màu đen và quần denim sẫm màu ghi điểm cá tính, thời thượng. Dẫu vậy, điểm nhấn thực sự của Phạm Quỳnh Anh chính là kiểu tóc búi sang chảnh, nhưng vẫn phù hợp với outfit phóng khoáng.

Phạm Quỳnh Anh gợi ý bộ cánh rất nữ tính mà không hề sến gồm áo gile bèo nhún, quần ống suông. Tông màu trắng của outfit mang tới cho người mặc nét nữ tính, dịu dàng. Với bộ cánh này, một đôi sandal cao gót là lựa chọn hợp lý vì tôn dáng hiệu quả, lại phù hợp với độ bay bổng của set trang phục.

