Lê Hoàng Hiệp có làn da trắng khiến fangirl phát ghen, thì ra anh quân nhân giữ da kĩ lắm

Sức hút của đồng chí Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau hơn 4 tháng vô tình xuất hiện đã khiến mạng xã hội chao đảo với hơn 2 tỷ lượt xem và nhiều con số đủ sức khiến những ngôi sao giải trí hay hotboy TikTok phải nhún nhường. Khoảnh khắc bước xuống xe trong bộ quân phục chỉn chu, Lê Hoàng Hiệp ghi điểm nhờ gương mặt góc cạnh nam tính, thần thái nghiêm nghị và vóc dáng cao lớn.

Từ nhiệm vụ A50 đến A80, trải qua nhiều lần sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ, Lê Hoàng Hiệp giữ vai trò cầm Quân kỳ trong khối Tác chiến điện tử, những khung hình khi nam quân quân mặt đỏ bừng, mướt mồ hôi dưới cái nắng thường xuyên được ghi nhận. Tuy vậy, trong những giờ phút nghỉ ngơi, người hâm mộ phát hiện đồng chí Lê Hoàng Hiệp trừ phần mặt và cổ phải phơi nắng ra, thì thực chất anh chàng có nước da khá trắng sáng, đến các fan nữ cũng phải ganh tị, hỏi xin bí kíp.

Bình luận từ "hội fangirl" của đồng chí Lê Hoàng Hiệp khi bắt gặp bàn tay thanh mảnh và trắng sáng của anh quân nhân:

- Bàn tay ổng đẹp, trắng hơn cả con gái luôn.

- Xin mạn phép chỉ giáo, làm sao tập với nhiệt độ như vậy mà da vẫn như em bé thế ạ.

- Tay chàng đẹp thế này thần thiếp sao chịu được.

Một trong 2 bí quyết dưỡng trắng của Lê Hoàng Hiệp là nhờ đôi găng tay trắng, một phần không thể thiếu của bộ quân phục. Dù là đồng phục được quy định đồng bộ của tập thể các chiến sĩ tham gia diễu binh nhưng đôi găng tay này cũng hỗ trợ không ít cho các chiến sĩ như Lê Hoàng Hiệp hạn chế được tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời lên da tay, vốn là vùng da dễ sạm màu và lão hóa nhanh nếu không được che chắn kỹ. Có thể nói, đây là bí quyết chống nắng bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng hiệu quả, giúp đôi bàn tay của Hoàng Hiệp giữ được vẻ trắng trẻo và mịn màng.

Bí quyết thứ hai chính là loại tất ống chân màu đen thường thấy trong trang phục tập luyện của chàng quân nhân này. Vốn dĩ, đây là loại tất chuyên dụng với độ nén vừa phải, giúp cố định cơ bắp, hạn chế chấn thương và giảm cảm giác mỏi khi phải di chuyển liên tục hoặc đứng nhiều giờ liền. Ngoài ra, thiết kế ôm sát cũng hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn, giúp người mặc duy trì sức bền trong những buổi tập luyện cường độ cao.

Bên cạnh công dụng chính đó, tất ống chân còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ làn da, giảm bớt tác động trực tiếp của ánh nắng trong quá trình luyện tập ngoài trời. Nhờ vậy, không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, đôi tất này còn vô tình trở thành "lá chắn" giúp đồng chí Lê Hoàng Hiệp duy trì làn da đều màu, ít bị bắt nắng hơn so với việc để da tiếp xúc trực tiếp.