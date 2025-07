Nguồn cơn khiến HIEUTHUHAI bị chê phản cảm

Ngày 26 - 27/7, Anh Trai Say Hi D7 và D8 tại Las Vegas, Mỹ đã chính thức diễn ra, khép lại hành trình âm nhạc của dàn nghệ sĩ nam sau gần 1 năm chạy concert liên tục. Lần đầu tiên, 26 Anh Trai cùng đứng trên sân khấu quốc tế, ở “thành phố không bao giờ ngủ”. Do vậy, đêm nhạc có được sự hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ sống ở xứ cờ hoa lẫn bay từ Việt Nam sang ủng hộ.

Bên cạnh những tiết mục quen thuộc, HIEUTHUHAI cũng là nhân tố nhận được phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Chuyện là, qua đoạn video quay lại phần biểu diễn ca khúc Love Sand, HIEUTHUHAI khiến không ít người xem phải đỏ mặt trước màn vũ đạo nóng bỏng với dancer nữ. Ở phân đoạn cao trào, HIEUTHUHAI tháo dây nịt quấn lên mắt rồi quỳ xuống sàn sân khấu, tái hiện lại hành động quất roi. Sau đó là loạt khoảnh khắc sexy như lượn sóng, uốn éo mềm mại và đặc biệt là những cú “cà hẩy”, khiến đám đông bên dưới hò reo không ngớt.

HIEUTHUHAI khiến không ít người xem phải đỏ mặt trước màn vũ đạo nóng bỏng với dancer nữ qua Love Sand

Anh chàng thực hiện nhiều động tác táo bạo

Đáng nói, các động tác này không hề được biên lại theo vũ đạo mới. Love Sand đã được nhóm nghệ sĩ gồm HIEUTHUHAI, JSOL, Ali Hoàng Dương và Vũ Thịnh biểu diễn nhiều lần trong các đêm concert Anh Trai Say Hi, từ trên truyền hình đến tour diễn. Ngay từ lần đầu phát sóng, Love Sand đã chịu không ít chỉ trích qua phần lyrics và phần biểu diễn thị giác đều đang yếu tố gợi tình.

Tuy tiết mục là công sức và thành quả của cả nhóm, nhưng đoạn video viral chủ yếu xoay quanh phần trình diễn cá nhân của HIEUTHUHAI. Điều này khiến phần đông khán giả tập trung bình luận vào biểu cảm và phong cách trình diễn của nam rapper trẻ - người vốn nổi tiếng với hình ảnh lịch lãm, hiền lành nhưng gần đây ngày càng chuộng phong cách biểu diễn bốc lửa.

HIEUTHUHAI nhảy sexy khiến không ít khán giả cảm thấy không thoải mái

1 điều gây tranh cãi không kém là trang phục biểu diễn khó hiểu của HIEUTHUHAI. Anh chàng diện chiếc áo trắng xuyên thấu và ôm sát, cùng thiết kế bèo nhún tạo cảm giác sến súa và rườm rà. Outfit này còn bị đánh giá là giảm đi vẻ nam tính và cuốn hút thường thấy ở HIEUTHUHAI, cộng với phần trình diễn ướt át với dancer nữ, mọi thứ càng thêm phần khiêu khích và khó coi hơn.

Bộ trang phục tua rua sến súa, rườm rà khiến HIEUTHUHAI mất đi vài điểm visual

HIEUTHUHAI vẫn điển trai, thần thái vẫn ngời ngời trên sân khấu nhưng không thể phủ nhận, trang phục lần này đã khiến tổng thể ngoại hình của anh chàng kém sắc đi vài phần, chất lượng thì bị chê phản cảm. Không ít bình luận cho rằng các động tác Love Sand khiêu gợi quá mức cần thiết và nên được dán nhãn 18+. Trong tệp khán giả của HIEUTHUHAI, có không ít người hâm mộ nhỏ tuổi, chưa phải vị thành niên nên những đoạn video “hót hòn họt” như Love Sand được cho là không phù hợp.

Ở chiều ngược lại, nhiều fan bày tỏ sự phấn khích, cho rằng nam nghệ sĩ trẻ mang nguồn năng lượng biểu diễn khó rời mắt, và chiếc áo ôm sát càng tôn lên thân hình săn chắc. Đối với cộng đồng fan Anh Trai Say Hi, những gì HIEUTHUHAI thể hiện trong Love Sand không có gì bất ngờ và đáng bàn cãi.