9h ngày 27/7 (theo giờ Việt Nam), buổi concert Anh Trai Say Hi D7 tại Las Vegas, Mỹ đã chính thức khai màn, thu hút hàng nghìn khán giả không chỉ ở xứ cờ hoa mà còn từ nước nhà bay đến ủng hộ. Lần đầu tiên, gần như toàn bộ dàn Anh Trai đứng chung trên 1 sân khấu ở thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới. Vì vậy, đông đảo người hâm mộ mong chờ vào 1 bữa tiệc âm nhạc mới lạ và bùng nổ hơn so với 6 đêm diễn trước.

Được biết, set diễn vẫn là những ca khúc quen thuộc trong show, chỉ có điều do được tổ chức trong nhà hát Planet Hollywood nên không gian vẫn có chút hạn chế. Nhưng không vì vậy mà tinh thần và năng lượng của các nghệ sĩ lẫn người xem giảm bớt phần nào.

Một trong những tiết mục đang được bàn luận nhiều nhất là I’m Thinking About You. Nhìn chung, bản phối khí không có gì thay đổi, đoạn beat drop chậm y hệt phiên bản hát live qua những concert trước. Điểm ấn tượng là toàn bộ lyrics đã được chuyển ngữ thành tiếng Anh, mà câu từ không hề bị sượng trân. Ngược lại, các Anh Trai, đặc biệt là Đức Phúc, hát tiếng Anh rõ và mượt như “rót mật vào tai”.

Là 1 trong những ca khúc có con beat cháy nhất danh mục âm nhạc Anh Trai Say Hi. việc đổi tiếng Việt sang Anh cho I’m Thinking About You là 1 lựa chọn hợp lý, ăn rơ với tinh thần và nhịp sống ở Mỹ nói chung và Las Vegas nói riêng. Các nghệ sĩ quậy hết mình, đảm bảo đêm nhạc duy trì được sức nóng qua từng âm thanh xập xình.

Netizen Việt đang rần rần trên MXH, yêu cầu BTC mang ngay bản tiếng Anh I’m Thinking About You về nước nhà gấp, tiện khều luôn D9 - 10 càng tốt. Trong khi I’m Thinking About You được khen ngợi mang vibe quốc tế, phong cách rất “thế giới” thì Đức Phúc được phong thành “thần” nhờ giọng hát và đài từ rất hợp tiếng Anh.