Lý do công bố 150 lá thư Kim Soo-hyun viết cho tình cũ lúc nhập ngũ

Luật sư Kim Soo-hyun tiết lộ 150 lá thư tay tài tử này gửi người tình bí mật, không phải Kim Sae-ron, lúc đang nhập ngũ

Luật sư Go Sang-rok của Công ty luật Pil ngày 3-10 đã chia sẻ về quyết định công khai 150 lá thư tay của Kim Soo-hyun gửi đến bạn gái cũ bí mật trong thời gian nhập ngũ. Các bức thư như nhật ký quân ngũ và người bạn gái cũ cũng không phải Kim Sae-ron.

Nam diễn viên Kim Soo-hyun

"150 lá thư mà anh ấy viết trong suốt thời gian phục vụ trong quân ngũ cho bạn gái cũ của mình chứa đầy lòng biết ơn, lời xin lỗi và tình cảm dành cho cô ấy. Chúng chứa đựng chi tiết về việc anh ấy háo hức chờ đợi những cuộc hẹn hò nhỏ trong thời gian nghỉ phép" - luật sư Go Sang-rok cho biết.

Theo luật sư, 150 lá thư tay là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nam diễn viên hoàn toàn tập trung vào bạn gái mình vào thời điểm đó, không có chỗ cho bất kỳ tình cảm hay mối quan hệ nào khác.

Ông đề cặp đến cụm từ "anh nhớ em" xuất hiện trong những bức thư Kim Soo-hyun gửi cho cố minh tinh Kim Sae-ron cũng như bạn bè khác là một cách diễn đạt phổ biến mà những người lính có thể sử dụng đối với người quen bên ngoài quân đội.

"Nó không phải sự quan tâm lãng mạn hay gợi ý một mối quan hệ. Nếu bạn đọc những bức thư từ đầu đến cuối, chúng chỉ đơn giản là kiểu viết mà một người lính chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống quân ngũ với một người quen dân sự và kết thúc bằng điều gì đó như: "Chúng ta hãy gặp nhau khi tôi được nghỉ phép" - luật sư Go Sang-rok phân tích.

Luật sư mong muốn làm rõ Kim Soo-hyun và Kim Sae-ron chỉ là mối quan hệ thông thường

Ông cũng làm rõ thêm rằng chuyến thăm của Kim Sae-ron đến nhà của Kim Soo-hyun chỉ diễn ra một lần trong thời gian anh ấy nghỉ phép tại quân ngũ. Ngôi nhà thuộc về nam diễn viên nhưng người sống tại đó là người anh trai. Chuyến thăm không được lên kế hoạch và diễn ra tự nhiên do lịch trình trùng khớp. Thời điểm đó, anh trai của Kim Soo-hyun cũng có mặt ở nhà.

Cố minh tinh Kim Sae-ron

"Mối quan hệ giữa nam diễn viên và cố diễn viên Kim Sae-ron chỉ là những tương tác bình thường giữa những người nổi tiếng" - luật sư nhấn mạnh.

Đầu năm nay, Kim Soo-hyun phải đối mặt với cáo buộc hẹn hò với Kim Sae-ron khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên. Ban đầu, anh phủ nhận hoàn toàn tin đồn nhưng sau đó thừa nhận chỉ hẹn hò với cô sau khi cô đã trưởng thành.

Khi tranh cãi vẫn tiếp diễn, anh đã đệ đơn kiện gia đình Kim Sae-ron và một YouTuber đã lan truyền tin đồn này, yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỉ won.

Vụ bê bối khiến hình ảnh Kim Soo-hyun tuột dốc, hàng loạt dự án bị hủy, thiệt hại lớn về kinh tế