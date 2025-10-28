Ca sĩ Vũ Hà bị đưa ra xét xử trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman: Mở thẻ với tên gọi đặc biệt, ID 101464

Sáng 28/10, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc xảy ra tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Với số tiền bị cáo buộc toàn vụ án lên tới 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng, trung bình mỗi người dùng gần 19 tỷ đồng để đánh bạc. Trong số 36 bị cáo bị xét xử vì tội "đánh bạc" có nhiều người là cán bộ, các sĩ, doanh nhân, ca sĩ...

Đáng chú ý, trong số các bị cáo có Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP HCM), là ca sĩ, trình độ học vấn 12/12. Bị cáo có vợ là T.N.Ng.H.V. (SN 1958).

Vũ Hà đeo kính, bịt khẩu trang khi rời phiên xử.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, từ lúc xuất hiện đến khi ngồi vào hàng ghế bị cáo ông đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà vào ngày 15/4/2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD (4,8 triệu đồng).

Ca sĩ Vũ Hà, tên thật Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1971. Anh nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam bộ. Anh chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ và chính là người đưa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến với con đường ca hát. Chặng đường làm ca sĩ của anh trải qua nhiều thăng trầm, gián đoạn, có lúc lận đận nhưng cũng có lúc nổi tiếng, được khán giả yêu thích. Hơn 10 năm trở lại đây, anh ít đi hát mà chủ yếu tham gia các video hài hước.

Theo thông tin trên báo VnExpress, tại phiên xét xử sáng 28/10, VKS đánh giá vụ án có tính chất "rất nghiêm trọng", diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần, ngoài hai cựu cán bộ lãnh đạo là ông Dũng, ông Đức, còn có ông Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu Phó Đại học Hùng Vương; ông Lê Thế Chiến, cựu phó tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu trưởng và phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Ngoài ra còn có 2 ca sĩ, một luật sư, một bác sĩ, 2 hướng dẫn viên du lịch, 2 tổng giám đốc doanh nghiệp, 4 tài xế bị truy tố. Còn lại đa số bị cáo kinh doanh tự do.