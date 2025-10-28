Lý Dịch Phong từng là nam thần "trong mơ" của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng đến tháng 9/2022, tất cả sụp đổ khi tài tử này bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần. Tài tử này chỉ bị giam hành chính 15 ngày, nhưng cái giá phải trả còn lớn hơn rất nhiều. Lý Dịch Phong bị cấm sóng triệt để và phải rời giới giải trí. "Đỉnh lưu" một thời này phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (483 tỷ đồng).

Sau khi rời showbiz vì bê bối mua dâm chấn động, Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc). Nam diễn viên được dự đoán "nghỉ hưu non" do có khối tài sản kếch sù cùng nhiều khoản đầu tư. Song niềm đam mê nghệ thuật vẫn chảy trong người Lý Dịch Phong, dẫn đến quyết định trở lại làng giải trí. Nhưng Lý Dịch Phong phải làm sao đây khi anh đã bị cấm sóng vĩnh viễn ở showbiz Trung Quốc?

Lý Dịch Phong bị cấm sóng vì mua dâm nhưng quyết không bỏ showbiz

Tài tử này đã thực hiện 1 bước đi lách luật: Chuyển địa bàn hoạt động ra khỏi Trung Quốc. Đầu năm 2025, nam diễn viên thông báo mở world tour mang tên The Covenant Of The Green Sea để tái xuất. Chặng đầu tiên của tour này diễn ra ở Thái Lan vào ngày 12/4. Khi xuất ngoại đến Thái Lan, Lý Dịch Phong hành xử ngôi sao hạng A, ngẩng cao đầu, vui vẻ tương tác và nhận thư quà từ người hâm mộ. Điều này hoàn toàn không giống 1 ngôi sao bị cấm sóng, phải tủi hổ rời showbiz vì vi phạm thuần phong mỹ tục.

Lý Dịch Phong chuyển địa bàn hoạt động sang Thái Lan

Anh xuất hiện như sao hạng A ở sân bay

Chưa dừng lại tại đó, nam diễn viên này được cho là "bào fan", coi người hâm mộ như cây ATM. Ngoài giá vé vào cửa concert, Lý Dịch Phong còn bán gói combo có đặc quyền chụp ảnh chung có giá 3500 tệ (12,9 triệu đồng). Khi qua chợ đen, gói combo này tiếp tục bị đẩy giá lên hàng chục ngàn tệ. Quà lưu niệm tại concert cũng có giá cao bất thường như 1 chiếc áo đơn giản giá 354 tệ (1,3 triệu đồng), lightstick 254 tệ (938 ngàn đồng). Thậm chí chiếc kẹp tóc bình thường đáng giá vài tệ nhưng qua bàn tay "hô biến" của Lý Dịch Phong đã lên thành 99 tệ (365 ngàn đồng).

Lý Dịch Phong bán gói chụp ảnh cùng fan...

... cùng quà lưu niệm giá cắt cổ

Theo netizen xứ tỷ dân, Lý Dịch Phong trơ mặt lách luật bằng việc ra nước ngoài tổ chức sự kiện nhằm né lệnh "phong sát" của cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc. Hành vi thách thức của nam diễn viên được công chúng đánh giá không thể chấp nhận bởi anh đã vi phạm pháp luật, là tấm gương xấu trong giới nghệ sĩ nhưng vẫn mặt dày kiếm tiền từ người hâm mộ. Nhiều khán giả yêu cầu cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh, có quy định nghiêm ngặt hơn để tránh nghệ sĩ có vết nhơ scandal nghiêm trọng như Lý Dịch Phong có cơ hội kiếm tiền dưới danh nghĩa người nổi tiếng dù đã bị loại bỏ khỏi ngành giải trí.