Britney Spears sắp bị "giam cầm"?

Vào ngày 27/10, Page Six đưa tin gia đình Britney Spears vô cùng lo lắng sau khi xem clip cô lái xe nguy hiểm bất chấp. Gia đình cảm thấy hoảng sợ và cho rằng "công chúa nhạc Pop" đang mất kiểm soát. Họ so sánh hành vi bất thường hiện nay với biến cố Britney Spears suy sụp tinh thần năm 2007. Khi đó, giọng ca Toxic cạo trọc đầu, tấn công paparazzi, hoảng loạn tinh thần, dẫn đến việc mất quyền nuôi 2 con vào tay chồng cũ Kevin Federline.

Gia đình gặp khủng hoảng trong việc tìm cách cứu Britney Spears: "Có rất nhiều lo lắng. Mọi người luôn mong muốn điều tốt nhất cho Britney, và hiện tại cô ấy đang cho thấy mình đang đưa ra những lựa chọn sai lầm. Thật đáng sợ. Có rất nhiều lời bàn luận về việc phải làm gì, nếu có. Làm thế nào chúng tôi có thể bảo vệ Britney khỏi chính bản thân cô ấy?".

Thậm chí 1 số người còn đề xuất đưa Britney Spears trở lại chế độ bảo hộ, dù điều này "giam cầm" tự do nhưng sẽ giúp cô an toàn hơn. Trước đây, quyền bảo hộ do cha nữ ca sĩ - ông Jamie Spears nắm giữ đã gây nên nhiều tranh cãi. Britney Spears tố cáo gia đình kiểm soát cô chặt chẽ, khiến cô không còn quyền tự do cơ bản của 1 người trưởng thành.

Gia đình đề xuất đưa Britney Spears trở lại chế độ bảo hộ...

... sau khi xem clip cô lái xe "đại náo" đường phố

Vào năm 2022, quyền bảo hộ Britney Spears đã chấm dứt sau 13 năm. Phần lớn nguyên do khiến chế độ bảo hộ với Britney Spears được gỡ bỏ là do sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ, những người đã tạo ra phong trào #FreeBritney trên toàn cầu. Tuy nhiên người thân nữ ca sĩ tỏ ra lo ngại: "Lần cuối cùng Jamie can thiệp để bảo vệ con gái mình, ông ấy đã trở thành kẻ thù số một của công chúng. Mọi người nói rằng ông ấy đang cố gắng chiếm đoạt tiền của Britney và điều đó không đúng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu có ai nên can thiệp để giúp cô ấy hay không?".

Đại diện của Britney Spears đã không trả lời về tình hình gia đình. Trước đó vào tối ngày 24/10, ca sĩ đã ra ngoài uống rượu cùng 1 người bạn với trạng thái liều mạng, mất kiểm soát, dấy lên nghi vấn sức khỏe tinh thần đã đến mức báo động đỏ.

1 người qua đường cho biết Britney Spears đã suýt tông trúng bạn cô trong bãi đỗ xe. Sau đó, cô lái xe tốc độ cao, bất chấp lấn sang làn đường ngược chiều, thậm chí đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp. Khi dừng đèn đỏ, nữ ca sĩ được trông thấy cho 1 thứ gì đó vào miệng. Sau khi gây náo loạn đường phố trong tình trạng bất bình thường, Britney Spears đứng trước cổng nhà suốt 20 phút do không nhớ mật khẩu mở cổng. Cô mất gần 30 phút loay hoay nhập đi nhập lại mật mã mới vào được nhà. Trên MXH, nhiều khán giả nghi vấn Britney Spears đã lạm dụng chất cấm hoặc bia rượu khi ra ngoài nên mới dãn tới hành vi liều lĩnh, không tỉnh táo đến vậy.

Britney Spears đi chơi cùng bạn và có biểu hiện mất kiểm soát

Trả lời truyền thông, bạn thân xác nhận Britney Spears đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Sau khi chồng cũ Kevin Federline phát hành hồi ký You Thought You Knew và cáo buộc Britney Spears sử dụng cocaine khi đang cho con bú, ngoại tình với 1 nữ vũ công, cầm dao nhìn con ngủ khiến các con hoảng sợ... nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Đại diện giọng ca Toxic cáo buộc Kevin Federline "ké fame", kiếm tiền trên tên tuổi vợ cũ sau khi không còn nhận được trợ cấp nuôi con.

Nhưng tình hình hiện tại của nữ ca sĩ đang rất tệ. "Cô ấy đang hành xử mất kiểm soát và không thiết sống nữa. Anh ta giày vò, khơi dậy những nỗi đau mà Britney đã cố gắng quên đi nhiều năm qua để sống tiếp. Cô ấy sụp đổ rồi, tâm trạng đang tụt dốc rất nhanh. Chúng tôi rất lo lắng bi kịch sẽ xảy ra với cô ấy", bạn của Britney Spears nói trong nỗi lo lắng, bất an.

Britney Spears bất ổn sau khi chồng cũ phát hành hồi ký

Nguồn: Page Six