Sau khi tập mới nhất của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 lên sóng, Lamoon bất ngờ dính vào ồn ào thái độ. Xuất hiện với tư cách khách mời, Lamoon bị chỉ trích dữ dội vì loạt hành động và phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng đàn anh, hỗn với Ngô Kiến Huy, thái độ không chấp nhận được. Nhiều người bức xúc cho rằng Lamoon EQ thấp, khiến Ngô Kiến Huy sượng trân trên sóng truyền hình.

Nhiều phân đoạn trong tập phát sóng bị cắt ghép lại, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội khiến cư dân mạng chia phe tranh cãi. Có người cho rằng Lamoon hồn nhiên quá mức, thiếu tiết chế khi lên sóng truyền hình; song cũng có không ít ý kiến bênh vực rằng cô chỉ đang cố gắng hoà nhập với dàn cast vốn nổi tiếng lầy lội và giàu năng lượng của 2 Ngày 1 Đêm.

Lamoon gây tranh cãi vì nói chuyện trống không với Ngô Kiến Huy

Trước làn sóng công kích ngày càng lớn, loạt thành viên chính của chương trình đã đồng loạt lên tiếng bênh vực Lamoon. Trường Giang hiếm hoi ra mặt bênh vực đàn em công khai trên mạng xã hội: "Cảm ơn bé Lamoon đã tham gia làm khách mời dễ thương trong hành trình 2 Ngày 1 Đêm lần này, dù còn nhiều thiếu sót nhưng thật sự rất quý mến bé vì những nỗ lực của em. Mong khán giả hoan hỉ bỏ qua. Em nó làm chưa tốt thì lỗi cũng có phần của các anh".

Ngay sau đó, Kiều Minh Tuấn cũng lên tiếng: "Có yếu tố AI ở đây. Đâu ra 1 cục kem bự chảng vậy trời? Lamoon ơi, em đứng ra làm chứng cho anh coi. Edit dựng dựng chuyện anh em chúng tôi".

Tiếp đến, thành viên của 2 Ngày 1 Đêm là Cris Phan cũng phản hồi thái độ của Lamoon: "Với anh thì bạn là người ngoan, lễ phép. Còn lý do thì anh Lâm có nói rồi. Tụi anh cũng chỉ muốn truyền tải sự tích cực và mọi người vui vẻ thôi".

Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan đồng loạt lên tiếng bảo vệ Lamoon

Trong đó, Lê Dương Bảo Lâm nhận lỗi đã "dạy hư" Lamoon: "Khách mời mà vô 2 Ngày 1 Đêm là tôi đều làm việc tâm lý rằng em phải thoại đừng sợ hỗn, cứ bật lại anh. Bé nó (Lamoon - PV) sợ mà vẫn cố gắng thoại. Ra hiện trường nó không bật tôi mà bé nó bật anh Huy nên bị phản tác dụng do chưa có kinh nghiệm diễn nét sân si xéo sắc. Bên ngoài em nó lễ phép ngoan, 1 tiếng dạ 2 tiếng thưa. Do tôi và con Ngân (biệt danh Kiều Minh Tuấn trong chương trình - PV) vô làm việc tâm lý quá nên em nó 'sảng' Do tôi với con Ngân hại bé. Tôi sợ dính drama lắm nhưng mấy nay tôi ray rứt ngủ không được, anh chị thương thông cảm em nó chưa có nghiệm gameshow nhiều. Vô đây gặp tôi, tôi cứ dặn em nó cứ thoại, đừng sợ.

Đây là status bằng cả trái tim của tôi, không ai sai không ai biểu. Tôi và Lamoon chưa kết bạn với nhau luôn nhưng khi tiếp xúc thấy em nó ngoan lễ phép lắm anh chị ơi, tất cả là do tôi và con Ngân. Mấy anh chị yên tâm, đứa nào mà cái nết quá trời thì em im lặng để cho đời dạy, nhưng con bé ngoan lắm, nó cố gắng lắm. Cô Diễm (biệt danh Lê Dương Bảo Lâm- PV) xin lỗi con Lamoon ơi".

Lê Dương Bảo Lâm còn xin lỗi ngược vì "dạy hư" đàn em

Bên dưới bài đăng này, Lê Dương Bảo Lâm còn "tag" tên Ngô Kiến Huy vào để cùng bênh vực Lamoon. Bởi lễ, người trực tiếp đối đáp, bị Lamoon thái độ chính là Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phản ứng duy nhất của Ngô Kiến Huy là một bình luận vui dưới bài viết của Lê Dương Bảo Lâm: "Bởi vậy Diễm (biệt danh Lê Dương Bảo Lâm) nên đi diễn hề thôi, đừng theo nghề giáo". Một bộ phận netizen cho rằng Ngô Kiến Huy vẫn còn giận dỗi nên không lên tiếng nói về Lamoon như những thành viên khác. Cư dân mạng tranh cãi cho rằng thái độ này của Ngô Kiến Huy khiến ồn ào trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nam ca sĩ im lặng vì không muốn khơi lại ồn ào, đặc biệt là khi câu chuyện đã được đồng nghiệp giải thích rõ.

Trong 2 ngày 1 đêm, khi đang ngồi cùng dàn cast và Ngô Kiến Huy bắt chuyện, Lamoon được cho là tỏ thái độ thiếu tinh tế. Cụ thể, Ngô Kiến Huy "cà khịa" cho rằng Lamoon chịu khổ quen rồi nên ngủ khổ cũng ok, cho mọi người ngủ sướng. Nghe vậy, Lamoon liền đáp trả: "Nhưng em đâu chung đội với anh anh đâu, em không ok với anh". Kế đến, Ngô Kiến Huy muốn chia team ra vì có lẽ không hợp thì Lamoon nói thẳng: "Mình chia team sẵn rồi mà anh, đâu có chung team".

Lamoon khiến Ngô Kiến Huy sượng trân trên sóng

Lê Dương Bảo Lâm cũng vướng vào tranh cãi khi "trách ngược" Ngô Kiến Huy khi thấy nam ca sĩ im lặng

Liên quan đến vụ ồn ào này, Lamoon lên tiếng xin lỗi: "Tham gia một chương trình truyền hình thực tế như 2 Ngày 1 Đêm là điều mà trước đây Lamoon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được. Được đồng hành cùng anh Trường Giang, anh Ngô Kiến Huy, anh Kiều Minh Tuấn, anh Lê Dương Bảo Lâm, anh Cris Phan, anh HIEUTHUHAI ở chặng hành trình Bắc Ninh thật sự rất vui và học hỏi được nhiều điều từ các anh, cũng như những nội dung đưa tới khán giả về văn hóa Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, việc được góp mặt là một trong những khách mời ở chặng Bắc Ninh thôi vẫn là niềm hạnh phúc của Lamoon. Lamoon thực sự biết ơn và trân trọng cho từng khoảnh khắc đồng hành cùng chương trình nên đã mang tâm lý sẽ rất hết mình trong từng thử thách. Những trải nghiệm thời gian vừa rồi mang lại cho Lamoon rất nhiều bài học quý giá, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Vì là lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế, chắc chắn sẽ có những thiếu sót không tránh khỏi, mong mọi người thông cảm và bỏ qua nếu có những phân đoạn làm mọi người cảm thấy chưa vui và khó chịu.

Lamoon đã đọc, xem những chia sẻ, góp ý từ khán giả. Với tất cả sự cầu thị, Lamoon sẽ lắng nghe, điều chỉnh và học hỏi nhiều hơn để phù hợp hơn với từng chương trình mình tham gia trong thời gian tới. Những góp ý của khán giả chính là động lực để Lamoon hoàn thiện bản thân mình trên hành trình nghệ thuật này. Lamoon sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, ít nhất là để chính mình tốt hơn từng ngày và để quý khán giả có thể yên tâm, tin tưởng và đồng hành".

Lamoon nhận lỗi vì ồn ào thái độ trong 2 ngày 1 đêm