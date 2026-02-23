Nữ streamer xinh đẹp gây sốc khi để lộ nhan sắc thật

Đoạn clip ghi lại chính xác khoảnh khắc bộ lọc làm đẹp biến mất, để lộ một gương mặt trông già dặn hơn với nước da ấm của nữ streamer người Trung Quốc.

Vài giây sau, bộ lọc tự động kích hoạt trở lại, khôi phục lại hình ảnh làn da mịn màng như sứ mà khán giả của cô vẫn thường thấy.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Một con số kinh ngạc là 140.000 người đã ngay lập tức nhấn nút hủy theo dõi.

Nhan sắc thật của nữ streamer đã bị lộ trước hàng nghìn người theo dõi. Nguồn: TikTok



Những lời cáo buộc lừa dối tràn ngập dưới phần bình luận, khi những người chỉ trích cho rằng cô đã lừa dối khán giả của mình.

Nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực cô, khẳng định họ thích phiên bản không bị chỉnh sửa hơn.

Một người dùng viết: "Tôi nghĩ cô ấy xinh hơn nhiều so với ảnh đã qua chỉnh sửa".

Một người khác nhận xét thêm: "Cô ấy thực sự rất xinh đẹp", khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Những người khác lại lợi dụng vụ việc để chỉ trích áp lực nặng nề của "tiêu chuẩn sắc đẹp Đông Á", cho rằng chính những kỳ vọng cao quá mức đã đẩy các nhà sáng tạo nội dung đến việc phải nhờ cậy vào các công cụ chỉnh sửa kỹ thuật số.

Danh tính người phụ nữ trong đoạn video lan truyền trên mạng vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi về tác động tiêu cực của các bộ lọc làm đẹp và nhu cầu ngày càng tăng đối với sự chân thực trên mạng.

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, người dùng đã kịch liệt phản đối những kiểu chỉnh sửa này, một số người thậm chí một số người còn cho rằng chúng nên bị "cấm".

Một xem người bình luận: "Điều đó thực sự cho thấy văn hóa mạng xã hội bị thao túng nhiều như thế nào bởi các bộ lọc và hình ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Thật đáng tiếc khi ngoại hình lại trở thành lý do chính để mọi người theo dõi hoặc hủy theo dõi một ai đó. Sự chân thực thường tạo dựng được sự ủng hộ mạnh mẽ và lâu dài hơn bất kỳ sự hoàn hảo nào".

Một người khác viết: "Thế giới có xu hướng ưu ái những người có ngoại hình ưa nhìn, đó là lý do tại sao nhiều người làm như vậy. Họ không cảm thấy được công nhận khi thể hiện con người thật của mình".

Đáng buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên một người có tầm ảnh hưởng bị cáo buộc lừa dối công chúng thông qua việc thay đổi diện mạo trên mạng.

Vào năm 2019, một ngôi sao mạng xã hội Trung Quốc được biết đến với biệt danh "Công chúa Qiao Biluo" đã khiến người hâm mộ sốc khi bộ lọc ảnh của cô ấy bị lỗi trong một buổi phát trực tiếp.

Khán giả từng tin rằng cô ấy là một người mẫu trẻ quyến rũ. Thay vào đó, sự cố này đã hé lộ cô là một người phụ nữ 58 tuổi chứ không phải người đẹp bốc lửa như họ tưởng.