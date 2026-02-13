Khi các "pháp sư Trung Hoa" lập nhóm nhạc thần tượng trên livestream, kiếm tiền từ donate: Nhan sắc, kỹ năng nhảy múa đều không thua sao nào

Dưới quyền điều khiển của người xem trực tuyến, mô hình giải trí đa người đang càn quét ngành công nghiệp; một số ngôi sao kiếm được 390.000 USD (khoảng 9,75 tỷ đồng) chỉ trong một đêm.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, một nhóm thiếu nữ nhảy theo nhịp điệu khi những cánh hoa hồng nhân tạo nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng ai thực sự điều khiển buổi biểu diễn này? Chính là người xem. Chỉ với vài thao tác chạm, họ gửi quà tặng ảo hoặc bỏ phiếu để quyết định bài hát nào được trình diễn, thần tượng nào được ở lại và ai phải thay ra.

Năm 2023, livestream nhóm bùng nổ để lấp đầy khoảng trống sau khi Trung Quốc cấm các chương trình sống còn tìm kiếm thần tượng vào năm 2021. Ngày nay, mô hình này tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn và thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Sự đầu tư bài bản của các nhóm nhạc trên livestream

Các nhóm từ 5 đến 7 vũ công biểu diễn với trang phục và vũ đạo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quà tặng của khán giả. Bài hát đình đám Everything Grows với cử chỉ tay Quan Âm đặc trưng đã truyền cảm hứng cho nhiều người nổi tiếng như Dương Mịch hay Tát Đỉnh Đỉnh. Nhóm nhạc nam Joy-X cũng trở nên nổi tiếng với điệu nhảy quét chân, thu hút hơn 10 tỷ lượt xem trực tuyến.

Livestream nhóm đã trở thành một thế lực hái ra tiền trong ngành giải trí Trung Quốc. Theo báo cáo, thị trường này đã vượt quá 15 tỷ NDT (khoảng 52.500 tỷ đồng) vào năm 2025. Một số ít người phát trực tiếp hàng đầu có thể kiếm được tới một triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) mỗi tháng. Cá biệt như Xuanxuan của nhóm SK Girls, được cho là đã nhận được quà tặng ảo trị giá 2,7 triệu NDT (khoảng 9,45 tỷ đồng) trong một đêm, mang về thu nhập thực tế 600.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng).

Quy mô hoành tráng và khả năng hát nhảy không kém idol thực thụ trong các chương trình này đã thu hút lượng lớn người xem hằng ngày

Tuy nhiên, nỗ lực đằng sau đó rất khắc nghiệt. Những người livestream thường làm việc hơn 26 ngày một tháng, mỗi ngày 10 tiếng, phải học vô số vũ đạo và duy trì năng lượng cao để tương tác với người hâm mộ ngay cả sau giờ làm việc.

Nhận thấy thành công này, Charlie, một doanh nhân Trung Quốc tại Mỹ, đã áp dụng mô hình này và tung ra các nhóm nhạc nữ như CalixSunset. Sau khoản đầu tư ban đầu 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng), doanh nghiệp của ông đã hòa vốn trong vòng ba tháng. Mỗi buổi livestream của họ hiện thu hút tới 5.000 người xem, tạo ra doanh thu lên đến 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) mỗi buổi.

Charlie cho biết sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc nằm ở phong cách. Trong khi các thần tượng Trung Quốc ưa chuộng bộ lọc làm đẹp và hiệu ứng kéo dài chân, các nghệ sĩ Mỹ lại thích hình ảnh chân thực hơn. Để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, Charlie đảm bảo các nghệ sĩ mặc trang phục kín đáo và tập trung vào những chuyển động mạnh mẽ.

Dù có sự khác biệt về văn hóa, Charlie tin rằng mô hình lợi nhuận cốt lõi là "văn hóa xếp hạng số 1" vẫn không đổi. Đây là nơi người hâm mộ tặng quà lớn để giành vị trí dẫn đầu, tìm kiếm sự chú ý của thần tượng và sự ngưỡng mộ từ người khác.

Các chuyên gia nhận định lĩnh vực livestream của Trung Quốc, trị giá hơn 200 tỷ NDT (khoảng 700.000 tỷ đồng), đã trở thành chất xúc tác kinh tế toàn cầu quan trọng. Tuy nhiên, một số ý kiến trên mạng xã hội cũng lo ngại rằng nội dung mạng xã hội bị phân mảnh có thể dần dẫn đến một thế giới bề nổi và bị đồng hóa hơn.

Nguồn: SCMP