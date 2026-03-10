Người mẹ trẻ tử vong sau khi bị văng khỏi máng trượt công viên

Vào ngày 6/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại công viên giải trí khiến một phụ nữ 28 tuổi thiệt mạng sau khi bị văng khỏi máng trượt nước khổng lồ, rơi từ độ cao khoảng 4,5m. Nạn nhân được xác định là Yuris Cristel Camila García Manrique, mẹ của một bé gái 4 tuổi. Theo truyền thông Colombia, vụ việc xảy ra tại công viên giải trí Entre Flores, nằm ở khu vực Chinácota, Colombia.

Theo tờ El Tiempo, trước khi trò chơi bắt đầu, García Manrique tỏ ra lo lắng và hỏi nhân viên vận hành liệu có người chờ sẵn ở phía dưới để hỗ trợ hay không.

Hình ảnh người phụ nữ được ghi lại khi trượt từ trên cao

“Có ai ở dưới đón tôi không?” người phụ nữ hỏi khi đang ngồi trong chiếc phao cao su chuẩn bị trượt xuống.

Nhân viên vận hành trả lời: “Có, đừng sợ”, trước khi đẩy cô bắt đầu trượt xuống máng.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy García Manrique lao xuống máng trượt với tốc độ cao. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, cô bất ngờ bị văng khỏi đường trượt và rơi khỏi tầm quay của camera.

Trong đoạn clip, một người chứng kiến được nghe thấy hỏi: “Cô ấy vừa rơi ra ngoài sao?”

Theo báo The Sun, người phụ nữ rơi từ độ cao khoảng 4,5m xuống bên ngoài khu vực trò chơi. Cú rơi khiến cô bị chấn thương nghiêm trọng ở não, vùng bụng và lồng ngực.

García Manrique được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sau sự việc, chính quyền địa phương cho biết đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Văn phòng thị trưởng khu vực cũng cam kết sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh trách nhiệm liên quan đến trò chơi tại công viên.

Nguồn: Sky News